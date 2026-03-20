Πολιτική κόντρα προκάλεσε στην Αθήνα η κατάρριψη δύο ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων που κατευθύνονταν σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, από τους patriot που έχουν αναπτυχθεί από την Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), Ο υπουργός άμυνας Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στο αξιόμαχο και την εμπειρία που έχει αποκτηθεί όλα αυτά τα χρόνια από την ελληνική συστοιχία των patriot, ενώ και ο πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουιτάκερ χαρακτήρισε «ιστορική» την αναχαίτιση και τόνισε «πόσο επιτυχής είναι η Ελλάδα με την δική της άμυνα».

«Φέρτε τους πίσω»

H ελληνική συστοιχία εγκαταστάθηκε στην Σαουδική Αραβία το 2021 μετά από διακρατική συμφωνία για την προστασία των ενεργειακών εγκαταστάσεων και του μεγαλύτερου διυλιστηρίου της περιοχής, από τις αλλεπάλληλες επιθέσεις των Χούθι. Τη συμφωνία στήριξαν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ στη λογική δημιουργίας συμμαχιών με τον αραβικό κόσμο, ως αντίβαρο στην Τουρκίας. Το κόστος για την ανάπτυξη του συστήματος Patriot θα καλυπτόταν αποκλειστικά από τη Σαουδική Αραβία. Το βασίλειο θα αναλάμβανε και την αναβάθμιση των ελληνικών Patriot στην έκδοση PAC-3. Μετά την αναχαίτιση των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων σύσσωμη η αντιπολίτευση – μαζί το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ – χτυπάει τον κώδωνα του κινδύνου για άμεση εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο και ζητάει από την κυβέρνηση να φέρει πίσω την συστοιχία (υπηρετούν στη Σαουδική Αραβία 120 στρατιωτικοί).

Δεν ήξεραν τι ψήφιζαν;

Το θέμα όμως είναι ότι μάλλον δεν ήξεραν τι ψήφιζαν – δεν πήγαν εκδρομή οι patriot στην Σαουδική Αραβία αλλά για συγκεκριμένη αποστολή. Ούτε είναι σύμφωνο συμβίωσης μια διακρατική συμφωνία που μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή. Για να μην αναλύσουμε τα αυτονόητα, πως μέσα σε αυτήν την πολεμική ένταση δεν θα μπορούσε να μετακινηθεί ολόκληρη συστοιχία. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ο Νίκος Δένδιας έγινε αντικείμενο κριτικής γιατί «θριαμβολόγησε» – ήταν όμως μια ελληνική επιτυχία. Χαμηλότερους τόνους θα ήθελαν και κάποιοι γαλάζιοι βουλευτές που ανησυχούν για ιρανικά αντίποινα.

Θα μείνει!

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μίλησε για «αμυντική ενέργεια, ενέργεια αποτροπής και όχι για επίθεση» που είναι εμπλοκή. Η συστοιχία των patriot θα μείνει στην Σαουδική Αραβία και θα συνεχίσει την αποστολή της δήλωσαν στην στήλη αρμόδιες κυβερνητικές πηγές. Οι πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι η Σαουδική Αραβία εξέφρασε την βαθιά ευγνωμοσύνη της στην Ελλάδα. Αν δεν υπήρχαν οι ελληνικοί patriot και οι άριστοι χειριστές τους και οι ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι έβρισκαν τον στόχο τους, οι ζημιές που θα προκαλούσαν θα ήταν τεράστιες και θα επηρέαζαν και την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Η αναχαίτιση των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων ήταν μια ενέργεια που κεφαλοποιεί την ισχύ της Ελλάδας στον αραβικό κόσμο» δήλωσε στη στήλη διπλωματική πηγή.

Ιταλία amore mio

Μερικές φορές εδώ στην Ελλάδα νομίζω ότι κάνουμε την τρίχα τριχιά. Πρέπει να μειωθεί ο Ε.Φ.Κ (ειδικός φόρος κατανάλωσης) και ο ΦΠΑ στα καύσιμα; ΝΑΙ. Αλλά έχουμε δόσεις και υπερβολής. Λέμε και ξαναλέμε ότι το έκανε πρώτη η Μελόνι, ότι η Ιταλία από μόνη της, χωρίς να περιμένει απόφαση των «27» για ρήτρα διαφυγής, μείωσε κατά 25 λεπτά την Ε.Φ.Κ για τρεις εβδομάδες. Είδαμε και το διάγγελμα της Ιταλίδας πρωθυπουργού. Θα δείτε ότι πάλι εντυπωσιαστήκαμε τζάμπα.

Μιλάνε οι αριθμοί

Έχουμε και λέμε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλει ελάχιστο ειδικό φόρο κατανάλωσης 0,36 ευρώ το λίτρο στα καύσιμα.

Mόνο η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Μάλτα και η Πολωνία τηρούν τον ελάχιστο συντελεστή.

Η Ολλανδία έχει τον υψηλότερο φόρο βενζίνης στην ΕΕ, με 0,79 ευρώ ανά λίτρο

Η Ιταλία εφαρμόζει τη δεύτερη υψηλότερη τιμή με 0,73 ευρώ ανά λίτρο. Που σημαίνει ότι μειώνει τον Ε.Φ.Κ στα 0,49 ευρώ (για 3 εβδομάδες μόνο ) που και πάλι είναι υψηλότερος από αυτόν που επιβάλει η ΕΕ.

3η είναι η Φινλανδία με 0,72 ευρώ ανά λίτρο.

4η η Ελλάδα

Η Ελλάδα είναι η 4η πιο ακριβή χώρα. Επιβαρύνει τα καύσιμα με ΕΦΚ 0,70 € ανά λίτρο και ΦΠΑ 24% στο σύνολο του κόστους. Δηλαδή η τελική φορολογία είναι το 60% της τιμής στην αντλία! Εφόσον η κυβέρνηση πάρει την απόφαση για τη μείωση του Ε.Φ.Κ μέχρι τα 0,36€ δεν μπορεί κανείς να της πει τίποτα. Θα μειωθούν όμως τα έσοδα της από τα 4 δισεκ. ευρώ που είναι οι ετήσιες εισπράξεις από τον Ε.Φ.Κ και επιπλέον 2 δισεκ. από τον ΦΠΑ στα καύσιμα. Και πρέπει να βρεθούν αντίμετρα για να μην υπάρξει δημοσιονομικός εκτροχιασμός. Γι’αυτό και η ρήτρα διαφυγής (δημοσιονομική χαλάρωση) είναι αναγκαία και υπήρξε μια χαραμάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για ευελιξία.

Ποιος κόφτης;

Ο κόφτης αποφασίστηκε για τον χρόνο ομιλίας του πρωθυπουργού, των πολιτικών αρχηγών και των Βουλευτών, αλλά πάλι έγινε viral η τελευταία κόντρα της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Άδωνι Γεωργιάδη. Εκείνος έτρωγε κρακεράκια στα υπουργικά έδρανα και εκείνη τον τράβηξε βίντεο και το έδωσε μετά στη δημοσιότητα.

American Bar

Η φωνή της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας είναι ηχηρή – και κλειστά να είναι τα μικρόφωνα ακούγεται – όποτε δώρον άδωρον ο κόφτης. Άλλωστε το πιο μεγάλο πρόβλημα είναι οι πολιτικές συμπεριφορές και η ακραία φρασεολογία που χρησιμοποιείται από εθνοπατέρες και εθνομητέρες. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης δεσμεύτηκε για αλλαγές στο καταστατικό της βουλής. Για να δούμε εάν θα μπει φρένο ή πάλι θα πέσουν στο κενό διότι οι προσωπικές στρατηγικές είναι ισχυρότερες όλων!

Ιδρύει fund

Ο πρόεδρος των Δημοκρατών Στέφανος Κασσελάκης προχωράει σε ένα νέο βήμα. Μαζί με το κόμμα θα επιστρέψει και σε αυτό που ξέρει να το κάνει καλά, τα οικονομικά.

Μαθαίνω ότι ιδρύει fund. Είναι στις τελευταίες γραφειοκρατικές λεπτομέρειες. Οι «Δημοκράτες» στις δημοσκοπήσεις κάνουν χαμηλές πτήσεις. Οι επόμενες εθνικές κάλπες θα κρίνουν την τελική δυναμική τους. Το fund μπορεί να πάει καλύτερα.

Ο πατέρας Κασσελάκης

Μαθαίνω ότι έγινε δεκτή από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η προσφυγή του Θεόδωρου Κασσελάκη, πατέρα του Στέφανου, για την υπόθεση που εκδικάστηκε πρόσφατα μετά από 22 χρόνια από το ΣτΕ για το περιβόητο πρόστιμο των 12 εκ. ευρώ! Είχε αθωωθεί ποινικά από τον Άρειο Πάγο, αλλά είχε καταδικαστεί αστικά από το ΣτΕ με απόφαση 3-2 στην οποία μειοψήφισε ο ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπιση του κ. Κασσελάκη βασίζεται στο ότι καταδικάστηκε με αναδρομικότητα, δηλαδή ότι δεν ίσχυε το υπάρχον φορολογικό και νομικό πλαίσιο πριν από δύο δεκαετίες. Αυτό θα κριθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και όχι η ουσία για το πρόστιμο των 12 εκατομ. ευρώ, που καλώς ή κακώς του επιβλήθηκε.

Ο νυν και ο πρώην

Σε εστιατόριο πίσω από το Χίλτον – όχι στο γνωστό το ακριβό- εθεάθησαν ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς με τον πρώην περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρό. Βρέθηκαν σε μια εκδήλωση και μετά είπαν να τα πουν τρώγοντας βραδινό. Αυτά.