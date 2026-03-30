Μήνυμα ενότητας χωρίς κόντρες από τους συνήθεις «υπόπτους», έστειλε το 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν αμφισβητήθηκε έστω εμμέσως, συμφώνησαν άπαντες ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα κάνει κυβέρνηση συνεργασίας με τη ΝΔ, θα παραμείνει στην αντιπολίτευση ακόμη και αν δεν κερδίσει. Η ομοφωνία, οι αγκαλιές και η μεγάλη υπεροχή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην εκλογή των μελών της νέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και των 13 Περιφερειακών Συμβουλίων, είναι ισχυρά όπλα μέχρι τις εκλογές εφόσον η εσωκομματική ανακωχή συνεχιστεί.

Ιδού η Ρόδος

Την ίδια στιγμή, η ενότητα στερεί από κάθε άλλοθι τον Νίκο Ανδρουλάκη. Είναι κάτι σαν μονόδρομος γι’ αυτόν το ΠΑΣΟΚ να βγει πρώτο κόμμα στις εκλογές. Αν δεν νικήσει, δεν θα έχει το επιχείρημα ότι τον υπονόμευαν. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να παίξει τα ρέστα του μέχρι τις εκλογές για να πετύχει την ανατροπή. Αν αρχίσουν πάλι τα όργανα τότε το συνέδριο θα αποδειχθεί απλώς μια παρένθεση για να μπουν τα προβλήματα κάτω από το χαλί.

Μανικιούρ ΠΑΣΟΚ!

Μεγάλος ήταν ο ενθουσιασμός των 5.000 συνέδρων που κατέκλυσαν το Τάε κβο ντο». «Πολύς κόσμος!» σχολίασε και ο γραμματέας της ΝΔ, Κώστας Σκρέκας. Κάποιες γυναίκες σύνεδροι έβαψαν τα νύχια τους με τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ. Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης είχε την πιο οργανωμένη κερκίδα, τον χειροκροτούσαν με πάθος όταν μιλούσε. Έπεσαν οι τόνοι μετά τις εσωκομματικές βολές, τις παραμονές του συνεδρίου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν ο πρώτος που χειροκρότησε τον Χάρη Δούκα όταν ανέβηκε στο βήμα για να μιλήσει. Χειροκρότησε παρατεταμένα και τον Παύλο Γερουλάνο όταν πρότεινε να υπάρχει συνεχής ενημέρωση των βουλευτών για την στρατηγική και να δοθεί προσοχή στα περιφερειακά κανάλια. «Ναι, ναι έτσι»

φώναξε.

Ο παππούς τον εγγονό

Ο Γερουλάνος λίγη ώρα κάθισε στην πρώτη σειρά. Ανακατεύτηκε με τους συνέδρους κι αυτό σχολιάστηκε θετικά. Θερμές χειραψίες αντάλλαξαν οι πρώην πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου και Ευάγγελος Βενιζέλος μεταξύ τους και με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και μια συγκινητική στιγμή. Ο πρώην πρόεδρος της βουλής Απόστολος Κακλαμάνης που αποχαιρέτησε τους συντρόφους του, χειροκροτούσε συγκινημένος τον εγγονό του όταν μιλούσε στο συνέδριο. Ο γιος του Χρήστος Κακλαμάνης, δικηγόρος, ήδη δραστηριοποιείται στο ΠΑΣΟΚ.

«Σκληρές γραμμές»

Κατά τ´ άλλα και οι τέσσερις έστησαν τα «στρατηγεία» τους στις εγκαταστάσεις του Τάε κβο ντο: Ανδρουλάκης, Δούκας, Γερουλάνος, Χριστοδουλάκης. Είχαν γραφεία με τα ονόματα τους να αναγράφονται στην πόρτα. Είχαν σκληρές γραμμές για την εκλογή των δικών τους στελεχών μεταξύ των 271 μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Μοίραζαν σταυρωμένα ψηφοδέλτια και συνεργάτες και νεολαίοι έκαναν προεκλογικό αγώνα. Τον «στρατό» πάντως δεν τον ετοιμάζεις για να τον κρατήσεις στα μετόπισθεν.

Στον «Θαλασσινό»

Την πλέον υπερβατική κίνηση έκανε ο βουλευτής Πέτρος Παππάς ο οποίος θα κατέβει στην Α ´ Θεσσαλονίκης. Κάλεσε σε τραπέζι στην ταβέρνα «Θαλασσινός» στην Καλλιθέα συνέδρους από την Θεσσαλονίκη ανεξαρτήτως της τάσης που στήριξαν με την ψήφο τους. «Πάμε για τη νίκη» έλεγαν με ανεβασμένο το ηθικό. Δεν τις έλκουν τις κόντρες.

Το predator

Θύμα των υποκλοπών μέσω του παράνομου λογισμικού predator είχε πέσει και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Οι πηγές της στήλης αναφέρουν ότι το μολυσμένο sms που ήρθε στο κινητό του, το 2021, ήταν τόσο πειστικό που το άνοιξε. Μετά πήρε επιστολή από την Αρχή ότι ήταν στη λίστα των θυμάτων. Μια αναφορά μόνο έκανε για υποκλοπές ο Σαμαράς, στην ομιλία του στη βουλή στην συζήτηση για την συμφωνία με την Chevron, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι δεν ήρθε ακόμη η ώρα να μιλήσει. Κόκκινο συναγερμό προκάλεσε η δήλωση – κόλαφος στην εκπομπή MEGA STORIES με την Δώρα Αναγνωστοπούλου, του ιδρυτή της εταιρείας Intellexa και πρώην κορυφαίου στελέχους της Μοσάντ Ταλ Ντίλιαν, που προμήθευε το κατασκοπευτικό predator, ότι το πουλούσε μόνο σε κυβερνήσεις. Στόχευσε μάλιστα τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν αναφέρθηκε στον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον που έπεσε μετά το σκάνδαλο Water Gate.

Βόμβα

Στη νέα προκαταρκτική έρευνα που θα ξεκινήσει και η οποία θα ερευνήσει και το ενδεχόμενο κατασκοπείας, ο πρώην πρωθυπουργός το πιο πιθανό είναι να προσκληθεί να καταθέσει. Όχι ότι έχει να πει κάτι παραπάνω. Πολλοί περιμένουν όμως, να κάνει την αρχή με προσφυγή κατά της κυβέρνησης. Θα είχε άλλο βάρος μια τέτοια κίνηση από έναν πρώην πρωθυπουργό, όπως δήλωσε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης στην «Μεγάλη Εικόνα»

με την Νίκη Λυμπεράκη στο «Mega».

Στο Πολεμικό Μουσείο

Σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς θα απευθύνει χαιρετισμό στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του καθηγητή Γεωπολιτικής Ιωάννη Μάζη, στο Πολεμικό Μουσείο. Ο συγγραφέας με την «Ομάδα Πολιτών» τον περασμένο Ιούλιο απηύθυνε πρόσκληση στους Σαμαρά – Καραμανλή να βγουν μπροστά για την ανασύνταξη της χώρας. Ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να ασκήσει δριμεία κριτική στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο του Ιράν και την πιθανή έκθεση της χώρας σε κινδύνους. Για τις υποκλοπές μέχρι χθες δεν είχε αποφασίσει εάν θα μιλήσει.

«Κατηγορηματικό όχι»

Την Κυριακή το βράδυ επικοινώνησα με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και τους έθεσα το ερώτημα εάν στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι να αυξηθεί εκ νέου στα 5 χρόνια (από τα 2 που είναι τώρα) η εξαγοράσιμη ποινή, ώστε ο Ντίλιαν και άλλοι τρεις που καταδικάστηκαν σε 126 χρόνια φυλάκιση (8 εκτελεστέα) για τον καθένα, να πέσουν στα μαλακά.

«Θα είναι η πλήρης επιβεβαίωση ότι δρουν με όρους συμμορίας» δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας από την Λαμία. «Και δεν θα υπάρχει κανένα πρόσχημα για όσους βουλευτές κάνουν με την ψήφο τους τον εκβιασμό (σημ. του Ντίλιαν) νόμο του κράτους». «Κατηγορηματικά όχι» απάντησε στη στήλη ο Γ. Φλωρίδης. «Κάποιοι τα διαρρέουν εκ του πονηρού» ο Π. Μαρινάκης.