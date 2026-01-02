Το 2026 μπήκε όπως ακριβώς βγήκε. Με μπλόκα και ΟΠΕΚΕΠΕ στην ημερήσια διάταξη. Η πανελλαδική αγροτική διάσκεψη της Κυριακής θα δείξει αν οι φωνές για τον διάλογο υπερισχύσουν ή αν θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την αναμέτρηση κυβέρνησης και μερίδας των αγροτών στις εθνικές οδούς. Μητσοτάκης, Χρυσοχοΐδης, Μαρινάκης έστειλαν ξεκάθαρα μηνύματα ότι η ανοχή της κυβέρνησης εξαντλείται διότι έκανε βήματα για να λύσει προβλήματα και δεν μπορεί να επιτρέψει άλλο να ταλαιπωρούνται οι πολίτες που μετακινούνται για προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους.

Ρύθμιση για τα πρόστιμα

Η κυβέρνηση εξετάζει και σκληρά μέτρα, σε περίπτωση που υπάρξει αδιέξοδο. Η «κατάληψη δρόμων» όπως φαίνεται δεν έχει σαφή νομική αντιμετώπιση, όπως και κάποια άλλα αδικήματα που διαπράττονται από τους αγρότες. Είναι πιθανόν να χρειάζεται ρύθμιση που θα ψηφιστεί μόλις ανοίξει η Βουλή μετά τα Θεοφάνεια. Με το θέμα ασχολείται ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργικού γραφείου Στέλιος Κουτνατζής. Μέχρι στιγμής δεν δόθηκε η εντολή για «χρήση νόμιμης βίας» στα μπλόκα, αλλά το plan b είναι στο συρτάρι και αν δεν υπάρξει συμφωνία για διάλογο θα μπει πάνω στο τραπέζι. Τα χρηματικά πρόστιμα θα είναι άνω των 500 ευρώ και η αφαίρεση πινακίδων μπορεί να κρατάει 1-3 μήνες. «Δεν είναι απαραίτητο η αστυνομία να τις βγάλει από όλα τα τρακτέρ, αλλά από αυτά που είναι στα κρίσιμα σημεία» σχολίαζαν αστυνομικές πηγές.

Πολιτικό το θέμα

Άρχισαν τα ρήγματα στα μπλόκα ανάμεσα στους «σκληρούς» και σε αυτούς που δείχνουν τον δρόμο του διαλόγου. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επιμένει ότι το αγροτικό θέμα είναι πολιτικό δεν είναι αστυνομικό. Το Μαξίμου επιθυμεί τον διάλογο, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν θα δώσει και τρίτη ευκαιρία, θα κάνει το βήμα της επιβολής των μέτρων μετά τις 7-8 Ιανουαρίου. Έχει την εικόνα (αντιδράσεις επαγγελματικών κλάδων) ότι αλλάζει διαθέσεις η κοινωνία απέναντι στα μπλόκα και αυτό θα συνεχίζεται όταν αρχίσουν να υπάρχουν ελλείψεις στην αλυσίδα των τροφίμων, αυξήσεις στις τιμές κλπ.

Πονοκέφαλος

Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο μέσα στον Ιανουάριο η κυβέρνηση εκτιμά ότι τα μπλόκα θα φύγουν. Οι αποκαλύψεις για το πάρτυ του ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως θα συνεχίζονται και με τους αγροτοκτηνοτρόφους που πιάνει η τσιμπίδα της ΑΑΔΕ και ελέγχονται για παράνομες επιδοτήσεις και με την Εξεταστική της Βουλής που θα αρχίσει τις εργασίες της μετά γιορτές με τις καταθέσεις μαρτύρων. Όταν δεν σκοτώνονται με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, βγαίνουν ειδήσεις. Η κυβέρνηση κάνει βήματα αλλά με μεγάλη καθυστέρηση. Τα έξι χρόνια ανοχής που οδήγησαν στην τροφοδότηση του παράνομου συστήματος, είναι μεγάλο βάρος και αντιλαμβάνομαι ότι θα την συνοδεύει και το 2026.

Στα μπλόκα ο Κασιδιάρης

Άρχισαν και οι κόντρες των αγροτών με βάση την κομματική προέλευση τους. Ανταλλάζουν πυρά στις τηλεοράσεις και στα μπλόκα. Τα κόμματα στα αριστερά που κερδίζουν επενδύοντας στις αγροτικές κινητοποιήσεις είναι το ΚΚΕ που κοντράρεται με τα στελέχη της Ζωής Κωνσταντόπουλου. Στα δεξιά είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος που έχει κηρύξει τον ανένδοτο και ο Νατσιός. A ναι! Προστέθηκε και ο Ηλίας Κασιδιάρης ο οποίος κατά την πενθήμερη άδεια του από τις φυλακές βρέθηκε κοντά στους αγρότες. (Κυκλοφορούν όπου θέλουν αυτοί που παίρνουν άδειες;)

Πικρή ώρα

Η πραγματική ώρα της αλήθειας για το αγροτικό όμως, θα έρθει τους επόμενους μήνες. Θα είναι σκληρή. Έρχεται κόφτης. Πολλοί fake αγρότες και κτηνοτρόφοι και γενικώς αυτοί που έπαιρναν παράνομες επιδοτήσεις από μικροποσά έως τα υψηλά, θα βρεθούν χωρίς να παίρνουν ούτε ένα ευρώ. Δηλαδή δεν θα δυσαρεστηθούν μόνο οι «φραπέδες» αλλά και αυτοί που έπαιρναν λίγα (τα πολλά τα κρατούσαν ως μίζα οι επιτήδειοι). Ο αριθμός τους θα μειωθεί δραστικά. Υπάρχει όμως και η μεγάλη εικόνα. Η χώρα αρχίζει να ανακτά την αξιοπιστία της στο θέμα των επιδοτήσεων στην ΕΕ και μετά την έξοδο των λαμογιών θα αυξηθούν τα ποσά, οι ειλικρινείς αγρότες θα μοιράζονται περισσότερα χρήματα γιατί το ποσό που αναλογεί στη χώρα παραμένει το ίδιο,

Δικογραφία

Το τρίτο σκέλος του αγροτικού ζητήματος, μετά τα μπλόκα και το «πάρτυ» που τελειώνει, είναι η δεύτερη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μπορεί να την περιμένουμε από τον περασμένο Σεπτέμβριο και να μην έρχεται, αλλά θα έρθει. Τα ονόματα που ακούγονται αφορούν έναν νυν υπουργό, έναν πρώην και ένα κορυφαίο κομματικό στέλεχος. Με εξαίρεση τον έναν από αυτούς που φέρεται να δίνει εντολή για παράκαμψη της νόμιμης οδού οι άλλοι δύο επιμένουν ότι δεν είχαν καμία επιλήψιμη συνομιλία που θα μπορούσε να πιάσει ο κοριός της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Και εκείνοι περιμένουν να δουν τι θα δουν. Λένε ότι δεν θυμούνται ακριβώς τι είπαν. Οποιαδήποτε φήμη ή πληροφορία θα επιβεβαιωθεί ή θα διαψευστεί μόνον όταν η δικογραφία έρθει στη βουλή. Πιθανόν ο πρωθυπουργός να κληθεί να πάρει δύσκολες αποφάσεις.

Ρευστό πολιτικό σύστημα

Με τη ΝΔ να κινείται γύρω στο 25% (πρόθεση ψήφου) και με άγνωστο ακόμη το κόμμα που θα κερδίσει την δεύτερη θέση, όλα είναι στον αέρα στο πολιτικό σύστημα. Δεν υπάρχει η προσδοκία που οδήγησε στη νίκη τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2019 και το 2023 όπως και νωρίτερα το 2015 τον Αλέξη Τσίπρα. Στη ΝΔ το χαρτί του επαναπατρισμού παραμένει μετέωρο. Αυτήν την στιγμή δύο είναι κοντά στην ίδρυση νέου κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας που το έχει αποφασίσει από καιρό και η Μαρία Καρυστιανού που φαίνεται και εκείνη, μετά από παλινωδίες μηνών να προχωρήσει. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει λόγο να βιαστεί. Ποιο είναι το δια ταύτα στην κινούμενη άμμο που βρισκόμαστε; Πριν αποκρυσταλλωθεί τι κόμματα θα δημιουργηθούν, ποιοι θα πάνε με ποιους, και πότε θα δημιουργηθούν, πριν ή μετά την εκλογές, το πολιτικό σύστημα είναι άλυτο σταυρόλεξο.

Αλλαγές και αναμονές!

Οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα είθισται με μικρά διαλείμματα να παραμένει στην επικαιρότητα. Ειδικά όταν μια κυβέρνηση βάζει αυτογκόλ. Εγώ άμεσα δεν βλέπω ανασχηματισμό. Το κυβερνητικό σχήμα που θα ανακοινώσει κάποια στιγμή ο πρωθυπουργός θα είναι αυτό με το οποίο λογικά θα πάει στις εκλογές. Άρα είναι νωρίς ακόμη. Πολλά ακούγονται και μέσα στο υπουργικό συμβούλιο και για την λειτουργία του Μαξίμου. Για τα μπλόκα και τον ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνουν τον Τσιάρα. Μπορεί να είδε, να χτύπησε καμπανάκια αλλά να μην τον άκουσαν. Η ιστορία είναι ότι βρίσκεται στη δίνη του κυκλώνα.

Καραμανλική φρουρά

Πέφτουν και ονόματα για αλλαγή στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ένα είναι του Ευριπίδη Στυλιανίδη καραμανλικού και εκ των 11 που καταθέτουν ερωτήσεις στριμώχνοντας την κυβέρνηση. Ένας κρίσιμος σταθμός επομένως είναι πότε θα κλείσουν οι μεγάλες εκκρεμότητες του αγροτικού. Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν και στο ότι ο Κωστής Χατζηδάκης δεν επιθυμεί να παραμείνει στο Μαξίμου. Ανέλαβε κάποιες ειδικές αποστολές όπως ήταν να ανατρέψει το αρνητικό κλίμα στις Βρυξέλλες μετά το πρόστιμο και την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Υπήρξε αυστηρή προειδοποίηση ότι υπάρχει κίνδυνος να σταματήσει η εκταμίευση των επιδοτήσεων.

Αλλαγή φρουράς

Τιμητική η θέση του αντιπροέδρου και του νούμερο 2 της κυβέρνησης, αλλά ο Χατζηδάκης ήταν πιο αποδοτικός στα υπουργεία όπου είχε εκείνος τον έλεγχο και το αποτέλεσμα δεν εξαρτιόταν από το εάν ένα υπουργός έχει στήσει δικό του βιλαέτι.. Και ο νοών νοήτω. Μια αλλαγή φρουράς που συζητείται εδώ και καιρό είναι ο Γιώργος Γεραπετρίτης να επιστρέψει στο Μαξίμου και ο Χατζηδάκης να τον διαδεχθεί στο υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές γύρω στον Φεβρουάριο τοποθετείται η επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Τουρκία. Έχει αναβληθεί αρκετές φορές και δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει και αυτήν τη φορά. Αν ανακοινωθεί ο Γεραπετρίτης θα παραμείνει. Σε κάθε περίπτωση αν αλλάξει ο υπουργός Εξωτερικών, με τον νέο θα πάει ο πρωθυπουργός στον Λευκό Οίκο την Άνοιξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διέψευσε τα σενάρια για άμεσο ανασχηματισμό. «Δεν είναι στις προθέσεις μου» δήλωσε. «Όταν γίνονται κυβερνητικές αλλαγές, προσπαθώ να κάνω τις καλύτερες επιλογές για να εξυπηρετήσουν τις κυβερνητικές ανάγκες της στιγμής».