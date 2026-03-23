Μέσα σε φορτισμένο κλίμα ξεκινάει η δίκη – μαμούθ για την εθνική τραγωδία των Τεμπών με τους 36 κατηγορούμενους, τους 352 μάρτυρες, τους περίπου 200 δικηγόρους, τις 1267 σελίδες του κατηγορητηρίου και τις 60.000 της δικογραφίας. Βαρύ είναι το κλίμα και από τις αιχμές που άφησε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Μαρίας Καρυστιανού. Τις κατηγόρησε για «σκηνές Άγριας Δύσης» και «επιβεβαίωση ενός ψεύτικου αντισυστημισμού που κρύβει φασιστική νοοτροπία» με «μοναδικό στόχο την πολιτική εκμετάλλευση μιας ποινικής διαδικασίας».

Ανταγωνισμός

Συγγενείς θυμάτων των Τεμπών που δεν εγκρίνουν ακραίες συμπεριφορές ανησυχούν για έναν «πολιτικό ανταγωνισμό» μεταξύ των δύο γυναικών με στόχο την προσέλκυση εκλογικών ακροατηρίων. Ήδη έχουν εκφράσει την δυσφορία τους. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας φαίνεται, πάντως, να συγκεντρώνει τις περισσότερες επιδοκιμασίες του κόσμου που καταφτάνει στα δικαστήρια για τα Τέμπη. «Μπράβο Ζωή», «Απάνω τους», «Είμαστε μαζί σου» της φωνάζουν όταν περνάει. Την Καρυστιανού την πλησιάζουν κυρίως για να της δείξουν ότι στηρίζουν τον αγώνα, και όχι για να την παροτρύνουν κάνει κόμμα, τουλάχιστον οι περισσότεροι.

Χιλιάδες!

Εκατοντάδες αναμένεται να είναι οι συγγενείς των 57 θυμάτων, όπως και τα ΜΜΕ ελληνικά και διεθνή που θα παρακολουθήσουν την δίκη. Μεγάλη αναμένεται και η συγκέντρωση έξω από την δικαστική αίθουσα. Ο σύλλογος των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών έχουν καλέσει εργαζόμενους, φοιτητικούς συλλόγους, απλούς πολίτες όπως έγινε και στις 28 Φεβρουαρίου, στην μαύρη επέτειο των 3 χρόνων από το μοιραίο δυστύχημα. «Να βρεθούμε ξανά μαζί, τη Δευτέρα στις 23 Μαρτίου στην έναρξη της δίκης στη Λάρισα» ανέφεραν στην διαδικτυακή πρόσκληση τους. «Ο αγώνας για την αποκάλυψη της αλήθειας δεν μπορεί και δεν πρέπει να μείνει στην αίθουσα του δικαστηρίου. Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!».

Δρακόντεια μέτρα

Η αστυνομία κάνει αλλεπάλληλες συσκέψεις. Θα θέσει σε εφαρμογή ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο προς αποφυγήν επεισοδίων. Από τους 36 κατηγορούμενους άγνωστο είναι πόσοι θα παραβρεθούν. Υπάρχει ο φόβος αποδοκιμασιών. Έχουν το δικαίωμα εκπροσώπησης από τους δικηγόρους τους. Η δίκη θα αρχίσει με τα διαδικαστικά (εκφωνήσεις ονομάτων κατηγορουμένων, μαρτύρων, πολιτικών εναγόντων). Την Τρίτη και την Τέταρτη θα υπάρχει διακοπή μετά από αίτημα του δήμου, για να εορταστεί η 25η Μαρτίου. Η δίκη θα διεξάγεται Δευτέρα – Τρίτη – Τέταρτη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι με το καλημέρα σας πιθανόν να κατατεθεί ένσταση ακυρότητας και να ζητηθεί εκλογή νέας σύνθεσης του δικαστηρίου η οποία είναι μάλλον απίθανο να γίνει αποδεκτή, αλλά θα οδηγήσει στην πρώτη καθυστέρηση.

Σαμαράς – Καρυστιανού

Επειδή ακούγονται διάφορα για συνεργασία Σαμαρά – Καρυστιανού, θα σας δώσω το δικό μου ρεπορτάζ. Όταν ο πρώην πρωθυπουργός έχασε ξαφνικά την κόρη του Λένα, το καλοκαίρι, η Μαρία Καρυστιανού του έστειλε ένα μήνυμα. Μετά από μέρες γιατί πήρε χιλιάδες μηνύματα και τα απαντούσε σταδιακά, ο πρώην πρωθυπουργός της τηλεφώνησε για να την ευχαριστήσει. Στη συνέντευξη που έδωσε στις 8/2/2026 στο τοπικό κανάλι της Καλαμάτας Best όταν ρωτήθηκε για το επικείμενο κόμμα Καρυστιανού, αναγνώρισε ότι «έχει τα ίδια δικαιώματα όπως κάθε Έλληνας» αλλά πήρε σαφείς αποστάσεις. «Αυτό που με ενώνει με την κυρία Καρυστιανού είναι ο πόνος της απώλειας» δήλωσε. «Αυτό όμως δεν είναι πολιτική, είναι προσωπικό θέμα καθενός».

Ποια συνεργασία;

Οι πηγές μου, μου αναφέρουν ακόμη ότι ποτέ δεν έγινε συνάντηση των δύο. Υπάρχουν κάποιοι «προξενητές» που επιχειρούν να ανοίξουν γέφυρες. «Αλλά για τι είδους συνεργασία μιλάμε;» αναρωτιούνται. «Θα πάει ο πρώην πρωθυπουργός υπό την Καρυστιανού; Αυτό αποκλείεται!». Από την άλλη υποψιάζομαι ότι ούτε η Καρυστιανού θα πήγαινε υπό τον Σαμαρά, όταν οι δικοί της δυνητικοί ψηφοφόροι είναι τριπλάσιοι από τους δικούς του. Το πλέον πιθανό σενάριο είναι να υπάρξουν δύο εγχειρήματα. Η Καρυστιανού το έχει αποφασίσει, ο Σαμαράς το σκέφτεται σοβαρά.

Μετακομίζει γιατί «χωρίζει»;

Στις 8 Φεβρουαρίου 2026 η Θεοδώρα Τζάκρη εκλέχτηκε στο συνέδριο των Δημοκρατών του Στέφανου Κασσελάκη μια εκ των δύο αντιπροέδρων- η άλλη ήταν η Μυρτώ Κοροβέση. Μετά από 23 ημέρες, στις 3 Μαρτίου ifonitispellas.gr, ένα τοπικό site έγραφε ότι μετά το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα Κασσελάκη οι φήμες πυκνώνουν ότι επιστρέφει στο ΠΑΣΟΚ. Στις 20 Μαρτίου, σε συνέντευξη της στον «Σκάι» η βουλευτής απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε «όταν έχω κάτι να πω, θα το πω, όσοι θέλουμε, πιστεύουμε και μπορούμε να πέσει ο Μητσοτάκης, πρέπει να κοιτάζουμε προς την ίδια κατεύθυνση». Δεν το διέψευσε αντίθετα το άφησε ορθάνοιχτο.

Το «διαζύγιο»

Το ΠΑΣΟΚ δεν επιβεβαιώνει, ούτε διαψεύδει. Η απάντηση θα δοθεί στο συνέδριο του που θα πραγματοποιηθεί στις 27-29 Μαρτίου. Υπάρχουν όμως τα εξής δεδομένα

Οι σχέσεις της αντιπροέδρου με τον πρόεδρο Κασσελάκη πέρασαν από πολλά κύματα. Σας θυμίζω και τα sms που αντάλλαξαν σε πολεμικό κλίμα, τον Οκτώβριο, για τα οποία προσέφυγαν στο ηλεκτρονικό έγκλημα. Κατά διαστήματα, κάνουν, μέρες να μιλήσουν. Οσο για τον αν η Τζάκρη διαφωνεί με τις νέες πολιτικές θέσεις Κασσελάκη, γιατί δέχθηκε την θέση αντιπροέδρου. Εκτός κι αν κατάλαβε ότι δεν υπάρχει φως με τους Δημοκράτες και είπε να επιστρέψει στα παλιά λημέρια, το ΠΑΣΟΚ.

Πίσω στην Πέλλα

Κάτι άλλο που συζητείται ευρέως είναι ότι η Τζάκρη τους τελευταίους μήνες δεν άφησε εκδήλωση και πανηγύρι στο νομό της που να μην έδωσε το «παρών». Άλλαξε τακτική. Με τον Κασσελάκη θα κατέβαινε στην Α Αθήνας και είχε αρχίσει να δραστηριοποιείται με το γραφείο που άνοιξε (νομικό και πολιτικό) στο Σύνταγμα. Τα είδε σκούρα και είπε να επιστρέψει στα παλιά λημέρια, δηλαδή, την Πέλλα. Όσον αφορά στο ΠΑΣΟΚ, στις εκλογές του Ιουνίου 2023 δεν εξέλεξε βουλευτή στον συγκεκριμένο νομό. Εξέλεξε 3 η ΝΔ και μια, την Τζάκρη ο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε έχει κάποια δυνατή υποψηφιότητα το Κίνημα στην παρούσα φάση. Η βουλευτής λένε ότι έχει ένα σκληρό μπλοκ ψηφοφόρων που την ακολουθεί. Για να δούμε που θα καθίσει η μπίλια! Ο πολιτικός τζόγος στις επόμενες εκλογές θα παίξει σημαντικό ρόλο.

Το μπετόν

Χαμός γίνεται με τις δημοσκοπήσεις, φανερές και μυστικές. Σύμφωνα με ποιοτικές έρευνες που κάνει ο πρώην υπουργός και σύμβουλος επικοινωνιακής στρατηγικής Άρης Σπηλιωτόπουλος με την εταιρεία AWG προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

ΠΑΣΟΚ, Καρυστιανού, Τσίπρας έχουν ένα μπετόν δυνητικών ψήφων γύρω στο 9%. Ξεκινούν από εκεί και ανεβαίνουν σε διψήφια ποσοστά.

Στην παρούσα φάση την μεγαλύτερη δυναμική παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ το οποίο, όμως, παίζει με τις ίδιες πιθανότητες να είναι δεύτερο ή τέταρτο κόμμα.

2ο ή 4ο

«Η θέση που θα κερδίσει έχει να κάνει τόσο με τα ποσοστά των νέων κομμάτων όσο όμως και με το αν θα κινηθεί η βελόνα μετά το συνέδριο του» είναι η ανάλυση Σπηλιωτόπουλου.

«Σχεδόν οι μισοί δυνητικοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ θεωρούν ανεπαρκή την ηγεσία του και έχουν προεξοφλήσει την ανεπάρκεια της» συνεχίζει. «Μόνο αν παίξει το ΠΑΣΟΚ τα ρέστα του σε επίπεδο ηγεσίας μπορεί να κλειδώσει την δεύτερη θέση…..»

Πολύ αυστηρός ο Άρης…