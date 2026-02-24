Καλά κρατεί η κόντρα Άδωνι – γιατρού, μετά τα έκτροπα που σημειώθηκαν από τις συμπλοκές αστυνομικών και προσωπικού, όταν ο υπουργός επισκέφθηκε το νοσοκομείο Νίκαιας. Ο γιατρός κατηγόρησε τον Γεωργιάδη για στοχοποίηση του και υποστήριξε ότι δεν τον χτύπησε, είχε υψωμένη την γροθιά του και έκανε κίνηση προς τα πίσω. Ο υπουργός δήλωσε ότι χτυπήθηκε στο χέρι και κακώς δεν μήνυσε τον γιατρό από την πρώτη στιγμή. Έγινε και έρευνα για το βίντεο. Τα ελληνικά Hoaxes γνωμοδότησαν ότι δεν τεκμηριώνεται ο ισχυρισμός Γεωργιάδη. Παράλληλα μαίνεται ο πόλεμος για τις διαφορές του κομμουνισμού από τον φασισμού.

Μεγάλη εικόνα

Προσωπικά δέχομαι τον ισχυρισμό του γιατρού ότι δεν χτύπησε τον υπουργό αφού δεν επιβεβαιώθηκε από το βίντεο. Αλήθεια ήταν εικόνες αυτές για νοσοκομείο; Ο γιατρός και οι συνάδελφοι του με τις γροθιές και τις οργισμένες αντιδράσεις, δεν θα έφταναν στον Γεωργιάδη εάν δεν παρεμβάλλονταν οι αστυνομικοί; Προκάλεσαν τα ΜΑΤ; Πολύ κακώς. Εικόνες έδειξαν ότι χτύπησαν γιατρούς. Είναι δυνατόν να συζητάμε σήμερα για τις αποστάσεις της μπουνιάς από το πρόσωπο αντί να ντρέπονται όλοι όσοι προκάλεσαν αυτές τις συμπλοκές και να ζητούν συγγνώμη από τους αρρώστους και τους συγγενείς τους; Κι εδώ η συγγνώμη αφορά όλες τις πλευρές.

Κρας τεστ

Ο Γεωργιάδης δήλωσε ότι θα ξαναπάει στο νοσοκομείο Νίκαιας. Και καλά θα κάνει. Κανείς δεν μπορεί να απαγορεύσει στον υπουργό Υγείας να επισκεφθεί όποιο νοσοκομείο θέλει. Τότε θα δοκιμαστούν οι πραγματικές προθέσεις και των δύο πλευρών. Δεν γίνεται υπουργός να χρειάζεται την συνδρομή των ΜΑΤ γιατί φοβάται ότι θα του επιτεθούν. Τα νοσοκομεία είναι του ελληνικού λαού. Οι φορολογούμενοι τα πληρώσαμε. Δεν είναι βιλαέτι κανενός! Και όποιος έχει δριμύ κατηγορώ για τον όποιο υπουργό και την όποια κυβέρνηση, να τους μαυρίσει, να σηκώσει μαύρα πλακάτ, να κάνει απεργίες. Η μεγάλη εικόνα με το μαινόμενο πλήθος και τα ΜΑΤ που παραπέμπει σε άγριες εποχές θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους.

Ακραία πόλωση

Επεισόδια παρολίγον να δημιουργηθούν και στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης το οποίο επισκέφθηκε ο υπουργός Υγείας το Σάββατο. Αποσοβηθήκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις. Η «θερμή» υποδοχή και η επιμονή του Γεωργιάδη να επισκέπτεται νοσοκομεία παρά τις συγκεντρώσεις που ξέρει ότι του προετοιμάζουν με υποκίνηση από συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους, έχει συνδικαλιστικά χαρακτηριστικά αλλά και ιδεολογικά. Και οι δύο πλευρές έχουν τους στόχους τους. Το έγραψα και θα το ξαναγράψω. Ανεβάζουν τα ποσοστά του Άδωνι στα δικά του ακροατήρια. Οι εικόνες των συμπλοκών συσπειρώνουν και τους δεξιούς και τους «κυρ Λευτέρηδες» γύρω από τη ΝΔ αντιδράσεις έχουν εκείνες τα δικά τους ιδεολογικά ακροατήρια. Η ζούγκλα ανεβάζει το θερμόμετρο. Ποιος χάνει περισσότερο ας το σκεφτούν οι πρωταγωνιστές.

«Πέστε μου που υποχώρησα;»

Κεκλεισμένων των θυρών έγινε η ενημέρωση της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, για τα αποτελέσματα του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας με την Τουρκία και την συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Έμαθα όμως για κάποιες αιχμές που ακούστηκαν και σας τις μεταφέρω γιατί έχουν πολιτικό ενδιαφέρον. «Πέστε μου που υποχώρησα;» φέρεται να ρώτησε ο Γιώργος Γεραπετρίτης τους βουλευτές. «Ότι υπάρχει ήταν από παλιά. Μόνο το (παράνομο) τουρκολιβυκό μνημόνιο συνέβη κατά την διάρκεια της δικής μας θητείας και αυτό όχι επί των δικών μου ημερών» επισήμανε. Καταλάβατε για ποιον χτύπησε η καμπάνα; Σωστά, για τον Νίκο Δένδια.

Η Ντόρα και ο Σαμαράς

Στην διάρκεια της κλειστής συνεδρίασης η πρώην υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη αναφέρθηκε και στο θετικό κλίμα που βγήκε από την συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν. «Είδατε που κάποιοι υποστηρίζουν να μην έχουμε ανοιχτούς τους διαύλους;» είπε. «Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν υπέρ των ανοιχτών διαύλων, μην κοιτάς σ´ εμάς» απάντησε η Ρένα Δούρου δείχνοντας στο εσωτερικό της ΝΔ. «Αυτές οι φωνές έχουν διαγραφεί» σχολίασε η Ντόρα, εννοώντας βέβαια τον Αντώνη Σαμαρά.

Ο πήχης Δένδια

Ένα άτυπο πινγκ πονγκ για τα ποσοστά της ΝΔ στην αρχή μιας θητείας της και στα μισά της δεύτερης, άρχισε με το βλέμμα στραμμένο στο συνέδριο του Μαΐου. «Δεν θα πάω πίσω στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, στο περήφανο 54%» δήλωσε ο Νίκος Δένδιας σε κομματική κοπή πίτας τονίζοντας ότι η ΝΔ πρέπει να ξαναβρεί το DNA της. «Έχουμε όμως πάει και στο 49% του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και στο 47% του Κώστα Καραμανλή. Έχουμε πάει και στην θριαμβευτική νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη, το 2023, με σχεδόν 41%». «Έχω λοιπόν αγωνία, αγωνία μεγάλη, βλέποντας τις δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματος – όχι της παράταξης – να έχουν πολλές φορές μπροστά κάτι δυάρια» τόνισε.

Ο πήχης Χατζηδάκη

Το γάντι άρπαξε ο έτερος υποψήφιος δελφίνος της ΝΔ, ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης. «Αυτήν την ώρα είμαστε γύρω στο 30% και ο δεύτερος είναι στο 14-13%» σχολίασε (90,1 Fm). «Προφανώς από μόνο του στέλνει ένα μήνυμα, και το μήνυμα είναι ότι η κυβέρνηση στην δυσκολότερη ώρα παραμένει ισχυρή». Και αυτή η διαφορά από τους αντιπάλους της «δεν μπορεί να το θεωρήσει κανείς αποτυχία ούτε ο κ. Δένδιας» άφησε αιχμές για τον υπουργό Άμυνας.

Το ποτήρι

Το θέμα είναι πώς βλέπει ο καθένας το ποτήρι. Μισοάδειο ή μισογεμάτο. Αν θυμηθούμε τα ποσοστά με τα οποία έχανε η ΝΔ στις δεύτερες εκλογές, ήταν πανωλεθρία, επί των ημερών όλων των πρώην πρωθυπουργών. Ο Καραμανλής το 1981 αποχώρησε για την ΠτΔ εν αναμονή της ήττας από το ΠΑΣΟΚ, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δεν κέρδισε δεύτερη θητεία (1993) και ο Καραμανλής ο νεώτερος έχασε με 11 μονάδες διαφορά από τον Παπανδρέου. Η ΝΔ του νεότερου Μητσοτάκη, στην δεύτερη θητεία της έχει αντοχές παρά τα λάθη και τα αυτογκόλ. Με τα σημερινά δημοσκοπικά ποσοστά της όμως η αυτοδυναμία μοιάζει με άπιαστο όνειρο. Στην κάλπη θα κριθεί εάν κυριαρχήσει η απαισιοδοξία Δένδια ή ο ρεαλισμός Χατζηδάκη.

«Πελοποννησιακός πόλεμος»

Η κόκκινη κάρτα του Σαμαρά στον περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό δεν λέει να κατέβει! Ο πρώην πρωθυπουργός έχει διαμηνύσει στους πάντες «Πτωχός τέλος». Συνεχίζονται τα ρεπορτάζ στα ΜΜΕ της Καλαμάτας που περιγράφουν τα αισθήματα Σαμαρά. Ο λόγος είναι ότι ενώ πάσχισε πολύ ο ίδιος για να εκλεγεί περιφερειάρχης ο πρώην εκλεκτός του στο Μαξίμου (Παπασταύρου, Πτωχός έτρεχαν τα βασανιστικά μνημονιακά χρονοδιαγράμματα) τελικά θεωρεί ότι εκείνος «αλλαξοπίστησε». Δηλαδή, άλλαξε στρατόπεδο, πέρασε στο μητσοτακικό.

«Περιφερειάρχης είμαι»

Η κόντρα αυτή κρατάει πολύ καιρό, από τότε που ο περιφερειάρχης έφτασε με μεγάλη καθυστέρηση γιατί είχε περιφερειακό συμβούλιο, στο Πολεμικό Μουσείο όπου μίλησαν Καραμανλής και Σαμαράς. Ο Σαμαράς του το πέταξε το καρφί. Ο Πτωχός είναι καλό παιδί. Χαμηλών τόνων. Δεν μιλάει εναντίον του πρώην πρωθυπουργού. Το μόνο που λέει είναι «περιφερειάρχης είμαι, δεν θα συνεργαστώ με την κυβέρνηση;». Που ως γνωστόν δίνει και τα κονδύλια για τα έργα.