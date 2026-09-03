Πολιτική

ΟΝΝΕΔ: «Τσάμπα το Rebranding: Μια ταινία μικρού μήκους για τον Αλέξη Τσίπρα»

«Η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του νέου κόμματος θύμισε το 2015, με τις ίδιες υποσχέσεις που είχαν τότε δοθεί και έμειναν ανεκπλήρωτες», σημειώνει η ΟΝΝΕΔ
Αλέξης Τσίπρας - Βίντεο από ΟΝΝΕΔ
πηγή φωτογραφίας ΟΝΝΕΔ / onned.gr Instagram
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«Τσάμπα το Rebranding: Μια ταινία μικρού μήκους για τον Αλέξη Τσίπρα», είναι ο τίτλος του βίντεο που ανάρτησε η ΟΝΝΕΔ στον λογαριασμό της στο Instagram, το βράδυ της Πέμπτης (03.09.2026).

Όπως αναφέρουν στελέχη της, «η ΟΝΝΕΔ επιστρατεύει το χιούμορ και τη μορφή μιας ταινίας μικρού μήκους για να σχολιάσει την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο και το νέο του εγχείρημα».

«Μόνο που», όπως τονίζουν, «το πολυδιαφημισμένο rebranding φαίνεται να αφορά περισσότερο στην εικόνα παρά την πολιτική ουσία. Κι αυτό γιατί η χθεσινή (σ.σ. 02.09.2026) παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του νέου κόμματος θύμισε το 2015, με τις ίδιες υποσχέσεις που είχαν τότε δοθεί και έμειναν ανεκπλήρωτες».

«Με άλλα λόγια, μπορεί να άλλαξε το περιτύλιγμα, τα βίντεο και η επικοινωνιακή προσέγγιση, όμως, το πολιτικό περιεχόμενο παραμένει γνώριμο. Εξ ου και το μήνυμα της ταινίας: ”Τσάμπα το rebranding”», σημειώνει η ΟΝΝΕΔ.

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