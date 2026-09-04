Τροχαίο στη Λεωφ. Ποσειδώνος: Οδηγός μηχανής έχασε τον έλεγχο – Κίνηση στο ύψος της Μαρίνας Φλοίσβου στο ρεύμα προς Γλυφάδα

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη σήμερα (4/9/2026) το πρωί, γύρω στις 7:30 στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, με οδηγό μηχανής να χάνει τον έλεγχο και να πέφτει στο οδόστρωμα.

Εξαιτίας του τροχαίου που έγινε στο ύψος της Μαρίνας Φλοίσβου στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

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Το ΕΚΑΒ και η αστυνομία έσπευσαν στο σημείο για να παραλάβουν τον τραυματία και να ρυθμίσουν την κυκλοφορία.

Η κίνηση στις 07:35: