Ελλάδα

Τροχαίο στη Λεωφ. Ποσειδώνος: Οδηγός μηχανής έχασε τον έλεγχο – Κίνηση στο ύψος της Μαρίνας Φλοίσβου στο ρεύμα προς Γλυφάδα

Η ακριβής κατάσταση της υγείας του μηχανόβιου δεν είναι ακόμα γνωστή
Ασθενοφόρο
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη σήμερα (4/9/2026) το πρωί, γύρω στις 7:30 στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, με οδηγό μηχανής να χάνει τον έλεγχο και να πέφτει στο οδόστρωμα.

Εξαιτίας του τροχαίου που έγινε στο ύψος της Μαρίνας Φλοίσβου στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Το ΕΚΑΒ και η αστυνομία έσπευσαν στο σημείο για να παραλάβουν τον τραυματία και να ρυθμίσουν την κυκλοφορία.

Η κίνηση στις 07:35:

Η ακριβής κατάσταση της υγείας του μηχανόβιου δεν είναι ακόμα γνωστή.

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