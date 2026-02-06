Alert έχει σημάνει στις ένοπλες δυνάμεις μετά την σύλληψη του διοικητή μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας στη Βάρκιζα, ο οποίος χρησιμοποιώντας ένα εξειδικευμένο, διαβαθμισμένο λογισμικό έστελνε απόρρητες πληροφορίες – κάποιες αφορούσαν και το ΝΑΤΟ – στην Κίνα. Ο ίδιος δεν αρνήθηκε την κατηγορία. Φαίνεται ότι στρατολόγησε και άλλα πρόσωπα (αξιωματικούς και άλλους) που ερευνώνται.

Νέες συλλήψεις

Πηγές αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν και άλλες συλλήψεις αν και ο εγκέφαλος φέρεται να είναι ο διοικητής που συνελήφθη. Οι συσκέψεις είναι αλλεπάλληλες μεταξύ της ΕΎΠ, του ΓΕΕΘΑ και της Αστυνομίας. Συνεχή ενημέρωση ζήτησε να έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι μεγάλη η ανησυχία διότι δεν υπάρχει ακόμη ακριβής εικόνα της έκτασης της κατασκοπείας και των απόρρητων πληροφοριών που διέρρευσαν. Μία σημαντική αποστολή ανεκόπη. Οι Αμερικανοί βρίσκονται επί ποδός όπως και οι μυστικές υπηρεσίες άλλων χωρών με γεωστρατηγικά συμφέροντα εχθρικά προς την Κίνα.

Κινεζικό δίκτυο κατασκόπων

Το Πεκίνο φαίνεται ότι έχει εξαπλώσει το δίκτυο του και σε άλλες χώρες της ΕΕ. Χθες συνελήφθησαν στη Γαλλία 4 άτομα – ανάμεσα τους δύο Κινέζοι – οι οποίοι είχαν στήσει δίκτυο υπολογιστών συνδεδεμένο με παραβολικές κεραίες με στόχο την υποκλοπή δορυφορικών δεδομένων». Εμπλέκεται και το ΝΑΤΟ. Δύο είναι οι εκδοχές ως προς το πώς πλησίασαν τον σμήναρχο οι Κινέζοι. Η μία ότι η επαφή έγινε σε συνέδριο στο εξωτερικό και η άλλη ότι τον αλίευσαν από ένα διεθνές δίκτυο βιογραφικών. Σίγουρα ο Τζον Λε Καρρέ θα ζήλευε που η πραγματικότητα ξεπέρασε την φαντασία.

Θρίλερ

Η κινεζική διείσδυση στον ελληνικό στρατό σε μια στιγμή που η Ελλάδα διεκδικεί έναν κρίσιμο γεωστρατηγικό ρόλο, οι ΗΠΑ εδραιώσουν την ισχύ τους στην περιοχή μέσα και από την ενέργεια, ο Πούτιν είναι ένας μοναχικός αυτοκράτορας και το Ιράν ζει μια εξέγερση, οδηγεί συμπέρασμα ότι έχει ξεκινήσει ένα θρίλερ κατασκοπείας που κανείς δεν γνωρίζει τους τίτλους τέλους. Στο παζλ προσθέστε και τις δηλώσεις της Αμερικανίδας πρέσβη Κίμπερλι Γκιλφόιλ όταν παρότρυνε την Ελλάδα να «πουλήσει το Λιμάνι του Πειραιά για να αντισταθμίσει την κινεζική επιρροή». Η εκπρόσωπος Τύπου της Πρεσβείας της Κίνας στην Ελλάδα εξέφρασε σφοδρή ενόχληση. Έκανε λόγο για «ψυχροπολεμική νοοτροπία και λογική ηγεμονισμού». Το σκοτεινό τούνελ της κατασκοπείας που άρχισε να αποκαλύπτεται πιθανόν να να είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, όπως πιστεύουν αρκετοί.

Πόλεμος

Η ρήξη ανάμεσα στο Μαξίμου και τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Παρά το γεγονός ότι κάποια στελέχη θα ήθελαν να πάνε όλοι μαζί στις εκλογές, η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη. Ο πρώην πρωθυπουργός φέρεται αποφασισμένος να κλιμακώσει την αντιπαράθεση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ και ο πρωθυπουργός δεν πρόκειται να αφήσει να μένουν αναπάντητα τα πυρά από όπου κι αν προέρχονται. Ο χρόνος θεωρείται προεκλογικός. Δεν υπάρχει η πολυτέλεια για επίδειξη ανοχής, όπως είπε στη στήλη κορυφαίος υπουργός. Στο πάνθεον των «εχθρών» της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχει συμπεριληφθεί πλέον και ο Σαμαράς.

Μέχρι τέλους

Αυτός ο πόλεμος έχει ανοίξει πληγές που δεν θα κλείσουν. Ο Μητσοτάκης απάντησε εμμέσως στον ισχυρισμό Σαμαρά ότι «πέθανε η λαϊκή ψυχή της παράταξης». « Είμαστε μια μεγάλη λαϊκή κοινωνική παράταξη, αυτή είναι η παρακαταθήκη μας» απάντησε. Την σκυτάλη πήρε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ο οποίος εκ της θέσεως του δεν εκφράζει προσωπικές απόψεις αλλά τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. «Η Ελλάδα δεν είναι παράδεισος, αλλά δεν είναι και χάος» απάντησε στον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος δήλωσε ότι δεν υπάρχει δίλημμα, το χάος είναι ο Μητσοτάκης.

Κοινό μέτωπο πρώην

«Έχουμε φτάσει στο σημείο οι λέξεις να χάνουν το νόημά τους», «νομίζω ότι χρειάζεται ένα μέτρο, γιατί όταν δεν υπάρχει μέτρο, τότε δεν υπάρχει αξιοπιστία», «το χάος το ζήσαμε και το έζησε και ο κύριος Σαμαράς» δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Σαμαράς και Καραμαλής έχουν πλήρη ταύτιση απόψεων. Έχει δείξει ότι διαφωνεί κάθετα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια μεγάλη ατζέντα θεμάτων. Ο Μαρινάκης απάντησε και στην συμβουλή Καραμανλή να ακούνε τους έμπειρους. Συμφώνησε μαζί του αλλά πέταξε και ένα γερό καρφί. «Από αυτούς τους ανθρώπους, (τους “έμπειρους») «μπορούμε να μάθουμε και από τα σωστά τους και από τα λάθη τους» τόνισε.

Οι «εισβολείς»

Σε μια ακόμη ανάρτηση της η Μαρία Καρυστιανού στέλνει το μήνυμα ότι επιμένει Ακροδεξιά. Μπορεί να αποδοκιμάζει το κράτος για το μεταναστευτικό δράμα της Χίου, αλλά ταυτόχρονα εκφράζει «αποδοκιμασία για ένα κράτος που δεν διαθέτει όσα πρέπει και δεν πράττει όσα μπορεί για την αποτροπή των παράνομων εισβολών». Δηλαδή, χαρακτηρίζει τους κατατρεγμένους που συμπονά «εισβολείς»! Θα συνεχίσει να αποφεύγει τις συνεντεύξεις για το κόμμα. Δεν μιλάει όμως πια ούτε για το δικαστικό δράμα των Τεμπών. Απείχε από την συνέντευξη τύπου που έδωσαν συγγενείς άλλων θυμάτων για τα καθίσματα του τραίνου που ανεφλέγησαν γιατί δεν τηρούσαν τις προδιαγραφές και μπορεί να μην είχαν καεί κάποιοι άνθρωποι.

Ο Παύλος

Αυτές τις ημέρες έγινε δημοσκόπηση με ερώτηση για το πώς θα βλέπατε ένα κόμμα του Παύλου Ντεγκρές, του γιου του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Δεν ξέρω αν θα δημοσιοποιηθεί. Αλλά τι σκοπούς εξυπηρετεί μια τέτοια ανίχνευση της κοινής γνώμης είναι ένα ερώτημα όπως και το ποιος την ζήτησε. Εκτός κι αν είναι απλή δημοσιογραφική απορία. Να σας θυμίσω ότι και για τον Νικόλαο είχαν γίνει διάφορες δημοσκοπήσεις, αν θα κατέβαινε για δήμαρχος Αθηναίων, αν θα έκανε κόμμα αλλά τα ποσοστά ήταν απογοητευτικά. Ο ίδιος κάποια στιγμή σε ένα τραπέζι στην Αθηναϊκή Λέσχη σε σχετικό ερώτημα μου, απάντησε ότι δεν είχε ιδέα για τις δημοσκοπήσεις και ο ίδιος δεν ενδιαφέρεται για την πολιτική.

Δάκτυλος Σαμαρά

Απών από το τραπέζι που είχαν οι πρώην πρωθυπουργοί Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής με περίπου 100 γνωστά κομματικά στελέχη, στην Καλαμάτα, ήταν ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός. Μου είπαν ότι τον «έκοψε» ο Σαμαράς. Δεν το πίστεψα στην αρχή γιατί ο Πτωχός είχε στενή σχέση με το Μαξίμου επί πρωθυπουργίας Σαμαρά. Επίσης πιθανόν να μην εκλεγόταν περιφερειάρχης εάν ο Σαμαράς δεν είχε την ευθύνη του προεκλογικού αγώνα της ΝΔ στην Πελοπόννησο. Διοργάνωσε ίσως την μεγαλύτερη προεκλογική συγκέντρωση. Τώρα όμως άλλαξαν τα πράγματα. «Έκοψε» τον Πτωχό διότι τα «έφτιαξε» με την κυβέρνηση Μητσοτάκη μου είπε απολύτων έγκυρη πηγή.