Κούρσα ταχύτητας τρέχει η κυβέρνηση ώστε να ξεπληρώσει «και το τελευταίο ευρώ» από τις επιδοτήσεις του 2025 στους αγρότες και κτηνοτρόφους και να προλάβει τα μπλόκα των Χριστουγέννων. Αυτός ο αγώνας είναι πιο απαιτητικός διότι αφορά το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης και τις συμπληρωματικές πληρωμές, ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Κάποιες είχαν μετατεθεί το 2026. Τώρα έρχονται μπροστά. Το αγροτικό παραμένει ο μεγάλος πονοκέφαλος της κυβέρνησης. Μπορεί να πληρώθηκε την Παρασκευή η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, αλλά τα μπλόκα με τα τρακτέρ δεν υποχώρησαν, αντίθετα κλιμακώθηκαν την Κυριακή. Στα δύο κόπηκε η χώρα στον Κόμβο της Νίκαιας. Έγιναν συμπλοκές αγροτών με αστυνομικούς, έπεσαν χημικά και κρότους λάμψης. Οι αγρότες έσπασαν τα κιγκλιδώματα στον αυτοκινητόδρομο, πέρασαν με τρακτέρ στο απέναντι ρεύμα και έκοψαν την κυκλοφορία. Υπήρξαν και τραυματισμοί.

Καχυποψία

Οι αποκαλύψεις για τις καραμπινάτες παρανομίες στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις οποίες η κυβέρνηση έδειξε ανοχή και αποφάσισε να βάλει το μαχαίρι βαθιά στο κόκκαλο, αφού επιβλήθηκε πρόστιμο 415 εκατ. ευρώ και παρενέβη και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενέτεινε την καχυποψία του αγροτικού κόσμου. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ από την 1/1/2026 θα υπάγεται πλέον στην ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων) και το πάρτι τελειώνει.

«Πέταξαν» 6 εκατ. ζώα

Ήδη τα 15 εκατομ. αιγοπρόβατα μειώθηκαν στα 9! Τα υπόλοιπα 6 εκατομ. «πέταξαν». Εν ολίγοις δεν βρέθηκαν. Διότι εάν είχε η χώρα ζωικό κεφάλαιο συν έξι εκατομμύρια ζώα, σημαίνει ότι θα έπρεπε να είχαν κοπεί και τα ανάλογα τιμολόγια πώλησης γάλακτος και κρέατος! Αυτές οι αυτονόητες διασταυρώσεις έγιναν και πιάστηκαν τα λαμόγια τα οποία στερούσαν επιδοτήσεις από τους αγρότες που συμπλήρωναν ειλικρινείς δηλώσεις.

Βαλβίδες εκτόνωσης

Οι πληρωμές της 30ης Νοεμβρίου έδειξαν ότι οι αντιδράσεις των αγροτών από τις καθυστερήσεις των επιδοτήσεων δεν κάμφθηκαν. Σύμφωνα με πηγές του Μαξίμου υπάρχει επίγνωση της δυσαρέσκειας από τα μεγάλα λάθη που έγιναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναζητούνται βαλβίδες εκτόνωσης. Δεν αρκούν οι επικοινωνιακές. Πρέπει να είναι ουσιαστικές. Το νέο στοίχημα του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, είναι ότι μετά το πράσινο φως που πήρε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 1ο πλάνο δράσης που επέτρεψε να γίνουν οι πρώτες πληρωμές, είναι να πάρει την έγκριση και για το 2ο, ανανεωμένο πλάνο που θα κατατεθεί στις 4 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Πιέζει ο αντιπρόεδρος

«Το όπλο της κυβέρνησης είναι όλο τον Δεκέμβριο να πληρώνει για να καταβάλει σταδιακά το επιπλέον 1,2 δισ. σε ενισχύσεις (πέραν των 500 εκατ. που πληρώθηκαν αυτές της μέρες)» δήλωσε κορυφαίος υπουργός στη στήλη. Ο ήπιος κατά τα άλλα Κωστής Χατζηδάκης επειδή ακριβώς συναισθάνεται το πολύ κακό κλίμα που υπάρχει στους αγρότες «πιέζει» συνεχώς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον μηχανισμό του ΥΠΑΤΤ για να μην χαλαρώνουν και να κάνουν σωστά όλα όσα έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση.

Πόσα εξοικονομούνται

Το newsit.gr και η στήλη έψαξαν να μάθουν αν έχει γίνει κάποια εκτίμηση για το πόσα λεφτά εξοικονομήθηκαν από τις παράνομες επιδοτήσεις που κόπηκαν μετά τις αλλαγές στο σύστημα πληρωμών. Είναι γύρω στα 120 εκατομ. ευρώ. «Στόχος είναι οι επιδοτήσεις να πηγαίνουν σε πραγματικούς παραγωγούς για πραγματική παραγωγή και να σταματήσουν τα “πανωγραψίματα” και τα εικονικά μισθωτήρια» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμα του.

Πότε θα μοιραστούν

Τα λεφτά που εξοικονομούνται από τις παρανομίες δεν επιστρέφονται στις Βρυξέλλες αλλά θα διανεμηθούν στους τίμιους αγρότες. Αυτό θα γίνει στο α ´ τρίμηνο του 2026 σταδιακά. Η εξοικονόμηση στις επιδοτήσεις του 2026 θα είναι μεγαλύτερη διότι υποχρεωτικά όλα τα ζώα θα έχουν βώλους, δηλαδή τσιπάκια στα αυτιά τους. Και τώρα έπρεπε να έχουν αλλά οι έλεγχοι ήταν σχεδόν ανύπαρκτοι. Κρητικοί έλεγαν μάλιστα ότι δεν θα κάνουν τα «ζα» τους «γκέι», δεν θα τους φορέσουν σκουλαρίκια.

Πιέρ με Ντόναχιου;

Στο Δουβλίνο, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομικών της Ιρλανδίας, Simon Harris έχει συνάντηση σήμερα ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος κατέθεσε την Παρασκευή το απόγευμα την υποψηφιότητα του για επικεφαλής του Eurogroup. H Ιρλανδία είναι η πατρίδα του Πασκάλ Ντόναχιου. Οι Irish times έβγαλαν πρώτοι την είδηση ότι στα φαβορί για να αντικαταστήσουν τον Ντόναχιου στο Eurogroup που πάει σε κορυφαίο πόστο στην Παγκόσμια Τράπεζα είναι και ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Διπλωματικές πηγές δεν απέκλειαν ιδιωτική συνάντηση Πιερρακάκη – Ντόναχιου στο Δουβλίνο.

Προεκλογική καμπάνια

Στο παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων έχει εμπλακεί από την πρώτη στιγμή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι σε εξέλιξη ο προεκλογικός αγώνας. Η ψηφοφορία θα γίνει στην συνεδρίαση του Eurogroup στις 11 Νοεμβρίου. Ξεκίνησαν τέσσερις υποψήφιοι, το μετάνιωσαν οι δύο (Ισπανός, Πορτογάλος) έμειναν δύο, ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Προϋπολογισμού του Βελγίου, Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ. Αμφότεροι προέρχονται από το ΕΛΚ (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα). Από τους 20 υπουργούς Οικονομικών οι 9 είναι ΕΛΚ και οι σοσιαλιστές και κεντρώοι 11. Άρα το παιχνίδι θα παιχτεί κυρίως ποιος από τους δύο θα κερδίσει την πλειοψηφία των ψήφων των σοσιαλιστών και των κεντρώων.

Μυστική ψηφοφορία

Έχει ενδιαφέρον το παρασκήνιο της ψηφοφορίας. Είναι μυστική. Θα εκλεγεί επικεφαλής εκείνος που θα συγκεντρώσει τουλάχιστον 11 ψήφους. Αν είναι ισοπαλία, θα γίνουν όσες ψηφοφορίες θα χρειαστεί για να κερδίσει ο ένας. Το αξιοσημείωτο είναι ότι ούτε οι υποψήφιοι, ούτε οι άλλοι υπουργοί Οικονομικών δεν πρόκειται να πληροφορηθούν ποτέ τον ακριβή αριθμό ψήφων σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας. Ο λόγος; Δεν πρέπει να δοθεί τροφή για συζητήσεις που μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα στην ισχύ του επικεφαλής του κορυφαίου ευρωπαϊκού οργάνου.

Ενέργεια!

Μια ανάσα από τα ενεργειακά την πήρε η κυβέρνηση όπως φαίνεται και από την δημοσκόπηση της Marc (Πρώτο Θέμα). Σε ανάλογα δημοσκοπικά ευρήματα προχώρησαν και άλλες τρεις δημοσκοπήσεις. Οι συμφωνίες του Ζαππείου με deals αρκετών δισ. ευρώ που αντικατοπτρίζουν την αναβάθμιση του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας που μετατρέπεται σε ενεργειακό ρόλο ήταν η βασική αιτία. Σύμφωνα με την Marc η ΝΔ ξεπέρασε το ψυχολογικό όριο του διψήφιου «με το 3 μπροστά» και κινείται 2,7 μονάδες πάνω από τις ευρωεκλογές (31,2% στην εκτίμηση ψήφου) ενώ επανακάμπτει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος προηγείται 23,4 μονάδες του Νίκου Ανδρουλάκη.

Προσγειωμένοι

Δύο δημοσκοπικά ευρήματα έδειξαν ότι αρκετός κόσμος δεν πετάει στα σύννεφα. Στην εποχή των e-mails ένας στους δύο πολίτες συμφωνεί στον εξορθολογισμό των ΕΛΤΑ, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστεί εναλλακτική εξυπηρέτηση. Όσο για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι πολίτες κατανέμουν ευθύνες στις πολιτικές ηγεσίες αλλά και σε όσους λάμβαναν παράνομες ή αδικαιολόγητες επιδοτήσεις.

Ο κακός της εαυτός

Ένας στους 3 αναποφάσιστους είναι κεντροδεξιός ή κεντρώος. Είναι εκλογικά ακροατήρια που απευθύνεται η ΝΔ. Έχασε σημαντικό μέρος τους. Το γεγονός ότι παραμένουν στους αναποφάσιστους και δεν δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν άλλο κόμμα, είναι ένα όπλο που η ΝΔ ή θα χρησιμοποιήσει υπέρ της ή θα το στρέψει εναντίον της. Γιατί βασικά από τον εαυτό της κινδυνεύει.