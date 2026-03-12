Τριήμερη προσκυνηματική επίσκεψη στο Άγιον Όρος, 26-29 Μαρτίου προγραμματίζει ο γιος τους τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλος Ντε Γκρες όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της στήλης. Θα επισκεφθεί την Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μεγίστης Λαύρας που κατατάσσεται πρώτη στην ιεραρχική τάξη των αγιορείτικων μονών (ιδρύθηκε το 963). Θα επισκεφθεί επίσης την Ιερά Μονή Καρακάλλου και άλλες. Θα τον υποδεχθεί ο διοικητής του Αγίου Όρους, στρατηγός Αλκιβιάδης Στεφανής που διατηρεί στενή φιλία με τον Παύλο και ευρύτερα την οικογένεια του τέως βασιλιά. Ο Παύλος υπηρέτησε στα τεθωρακισμένα (στον βρετανικό στρατό) όπως και ο στρατηγός και μοιράζονται την εμπειρία και την αγάπη τους για το όπλο.

Όπως ο πατέρας του

Το Άγιον Όρος είχε επισκεφθεί και ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος με τον μικρό τότε γιο του Παύλο. Τα βήματα του πατέρα του θέλει να ακολουθήσει ο Παύλος. Πιθανόν να συνοδεύεται και από τον γιο του, Κωνσταντίνο. Το Άγιον Όρος θα επισκεφθεί και ο Νικόλαος αλλά μάλλον δεν θα διανυκτερεύσει εκεί και τις τρεις ημέρες. Οι Ντε Γκρες έχουν πλέον την ελληνική ιθαγένεια και θα μπορούν να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές όποτε και αν γίνουν.

Μέτρα έκτακτης ανάγκης

Πλαφόν στο κέρδος (12 λεπτά), στα καύσιμα και σε 61 προϊόντα στο ράφι του σούπερ μάρκετ, καθώς και πρόστιμα για την αισχροκέρδεια που θα φτάνουν τα 5 εκατ. ευρώ, είναι τα πρώτα μέτρα έκτακτης ανάγκης που θα εφαρμοστούν για ένα τρίμηνο, λόγω του πολέμου. Τα ανακοίνωσαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και οι υπουργοί Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Έχουν μηδενικό δημοσιονομικό κόστος για το κράτος. Θα κριθούν από την αποτελεσματικότητα τους.

Το fuel pass

Εάν ο πόλεμος οδηγήσει σε ράλι αυξήσεων στην ενέργεια και οι τιμές παραμείνουν στα ύψη για μία εβδομάδα – 10 μέρες συνεχώς, χωρίς να διαφαίνεται το ενδεχόμενο να μπει τέλος στον εφιάλτη, τότε θα βγει από το συρτάρι του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη το fuel pass. Είχε εφαρμοστεί στην κρίση από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στοίχισε πάνω από 150 εκατ. ευρώ για τρεις μήνες. Τα λεφτά υπάρχουν, αλλά η ελπίδα είναι να μην δαπανηθούν. Υπάρχει λόγος.

Το καλάθι της ΔΕΘ

Αυτήν την στιγμή ο Πιερρακάκης μαζί με τον Πετραλιά, έχουν στην άκρη 800 εκατ. € για το προεκλογικό καλάθι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης του πρωθυπουργού με την προσδοκία να αυξηθεί κι άλλο. Αν αρχίσει να αδειάζει θα χαμηλώσει ο πήχης των προσδοκιών. Από την άλλη, όμως, η κυβέρνηση έχει πλήρη συναίσθηση ότι αν η κατάσταση ξεφύγει, μετά δεν θα μπορούν να μαζευτούν τα ασυμμάζευτα. Οπότε η κυβέρνηση θα παρακολουθεί τις συνέπειες της τρέλας του πολέμου και θα κινείται αναλόγως.

Ένεση στο ηθικό

Ικανοποίηση υπάρχει στο Μαξίμου από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνουν τη ΝΔ να ανεβαίνει πάνω από 2 μονάδες. Και στην pulse για τον ΣΚΑΙ, καταγράφει ένα 31,5%, πάνω από το ψυχολογικό όριο (30%) και περίπου 3 μονάδες πάνω από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών (28,3%). Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, με βάση τις μυστικές κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, ο Δεκέμβριος ήταν έναν μήνας που προκάλεσε παγωμάρα στο Μαξίμου, διότι ενώ είναι ένας μήνας που είθισται να κλείνει σχετικά καλά ο χρόνος για τις κυβερνήσεις, η ΝΔ κατέγραψε αρνητικό αποτέλεσμα. Από τον Ιανουάριο άρχισε η ανάκαμψη με αργούς ρυθμούς και συνεχίστηκε με δυναμική ανόδου τον Φεβρουάριο και κυρίως τον Μάρτιο.

Μέτρα, πόλεμος

Εκτιμάται ότι έπαιξαν ρόλο τα μέτρα της ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου 2025 – αρκετοί πολίτες είδαν αυξήσεις στους μισθούς τους αρχές του χρόνου. Κυρίως όμως θετικά λειτούργησε η αποστολή στην Κύπρο, των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» και των τεσσάρων F16. Ακολούθησε η μετακίνηση Patriot στην Κάρπαθο και το Διδυμότειχο, όπως και άλλων δύο F16 στη βόρεια Ελλάδα. Ο σκοπός ήταν η ενίσχυση της αντιβαλλιστικής ασφάλειας της Βουλγαρίας όπως το ζήτησε η ίδια. Στην Κύπρο συναντήθηκαν Μητσοτάκης – Μακρόν – Χριστοδουλίδης σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού στήριξης στην Κύπρο μετά την επίθεση που δέχτηκε η βρετανική βάση, στο Ακρωτήρι, από drones της Χεζμπολά που είναι σύμμαχος των Ιρανών.

Σταθερότητα

Ο κατακερματισμός της αντιπολίτευσης που αποκτά χαρακτηριστικά παγίωσης του φαινομένου και βέβαια ο πόλεμος που κάνει μια σημαντική μερίδα των πολιτών να στρέφεται στην κυβέρνησή του, έπαιξαν ρόλο για την άνοδο της ΝΔ. Το 72% των Ελλήνων αξιολόγησαν με θετικό πρόσημο τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης στην Κύπρο στην δημοσκόπηση της Pulse. Όσο για την δεξαμενή, προέρχεται κυρίως από την δεξιά, την κεντροδεξιά και το κέντρο ενώ και το 44% αυτών που αυτοπροσδιορίζονται στην αριστερά επίσης συμφωνούν με την αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο. Το 23% (του συνόλου) φοβάται ακόμη και στρατιωτική εμπλοκή της Ελλάδας.

Ο Δένδιας

Λίγα 24ωρα μετά την αποστολή των δυνάμεων στην βόρεια Ελλάδα, ο υπουργός Άμυνας σήμερα θα βρίσκεται στη Βουλγαρία μετά από πρόσκληση του ομολόγου του. Θα έχει συνάντηση και με τον πρωθυπουργό Αντρέι Γκιούροφ. Κι αυτό, την ώρα που η Τουρκία ζητάει την συνδρομή νατοϊκών δυνάμεων γιατί δεν έχει τα patriot και της τα στέλνει η Γερμανία. «Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε πάροχο περιφερειακής ασφάλειας (καλύπτει και την Βόρεια Μακεδονία( ενώ η Τουρκία έψαχνε να βρει patriot…» σχολίαζαν στρατιωτικές πηγές.

Ελλάς το μεγαλείο σου!

Όσο το ψάχνω τόσο εκνευρίζομαι. Αλλά δεν θα το παρατήσω μέχρι να βγάλω άκρη. Σας έγραψα αναλυτικά στην χθεσινή μου στήλη για μια κλήση από τον δήμο της Αθήνας στο αυτοκίνητο της αδελφούλας μου που έχασα πριν ενάμισι χρόνο. Για τον δήμο Αθηναίων είναι εν ζωή όμως και φταίει το egov. Άρχισα τα τηλεφωνήματα σε δύο υπουργούς, τον Δημήτρη Παπαστεργίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τον Θοδωρή Λιβάνιο, Εσωτερικών. Επικοινώνησα και με τον επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή. Σε όλες τις υπηρεσίες έχει καταχωριστεί η ληξιαρχική πράξη θανάτου. Που βρήκε η διεύθυνση Οικονομικών του δήμου ότι είναι ζωντανή, δεν έμαθα ακόμη!

Μπάχαλο!

Ο αντιδήμαρχος Γιώργος Γιάνναρος θα μου απαντήσει μπορεί και σήμερα, λέει. Έθεσα το ερώτημα και στον δήμαρχο Χάρη Δούκα. Καλά κάνει και έχει φιλοδοξίες να κυβερνήσει τη χώρα. Προς το παρόν όμως ας κάνει τη δουλειά του και να μην πεθαίνει ζωντανούς ή να ζωντανεύει νεκρούς. Αλλά είπαμε. Τα πρώτα 100 χρόνια είναι δύσκολα… Και βέβαια περιμένω και έναν κωδικό για να καταθέσω την οφειλή κι ας μην είναι καταβλητέα επειδή ο αδελφή μου δεν ζει, γιατί με όλο αυτό το μπάχαλο φοβάμαι ότι μπορεί τα 53€ (με τους τόκους) να κυνηγήσουν τα εγγόνια της που ζουν στο Λουξεμβούργο, μετά από χρόνια…