Σε 4-5 κομμάτια κόβεται η Ελλάδα από τα μπλόκα των τρακτέρ. Χιλιάδες αγρότες βγαίνουν στους δρόμους. Απειλούν εκεί να κάνουν Χριστούγεννα. Στήνουν τέντες, σκηνές, καντίνες, ψησταριές. Συγκεντρώνουν μεγάλες ποσότητες γάλακτος για να το ρίχνουν σε δημόσια κτίρια. Υπάρχει μεγάλη οργή. Αισθάνονται ότι το ποτήρι ξεχείλισε. Κατηγορούν την κυβέρνηση ότι έξι χρόνια δεν έκανε τίποτα για να βάλει στη φυλακή τα λαμόγια και να πληρώνονται στην ώρα τους όσα δικαιούνται οι αγρότες που καταθέτουν ειλικρινείς δηλώσεις.

Επώδυνος τρόπος

Με τις αλλαγές στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την αντιμετώπιση της διαφθοράς, η μεταρρύθμιση γίνεται με επώδυνο τρόπο τώρα, αλλά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οι τίμιοι αγρότες θα παίρνουν περισσότερα λεφτά γιατί το ποσόν που αναλογεί στην Ελλάδα για επιδοτήσεις παραμένει το ίδιο όπως εξήγησε ο πρωθυπουργός στο επενδυτικό συνέδριο στο Λονδίνο. Η υπομονή όμως των αγροτών φαίνεται να έχει εξαντληθεί. Πιο σκληροί στις δηλώσεις είναι οι γαλάζιοι συνδικαλιστές, γεγονός που δείχνει την απόσταση που χωρίζει την κυβέρνηση από τα μπλόκα.

Πάση θυσία

Η εντολή Μητσοτάκη είναι ότι «οι δρόμοι πρέπει να μείνουν ανοιχτοί πάση θυσία, είναι καθήκον των αρχών να επιβάλλουν τον νόμο». Η κυβέρνηση υποτίμησε την έκταση που θα μπορούσαν να πάρουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Η αστυνομία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη πιάστηκε στον ύπνο. Οι αγρότες την αιφνιδίασαν ή την ξεγέλασαν σε πολλά σημεία της χώρας και τώρα βασικοί κόμβοι σε εθνικές οδούς έχουν καταληφθεί από εκατοντάδες βαριά τρακτέρ. Άντε να τα απομακρύνεις! Συσκέψεις επί των συσκέψεων γίνονται στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στις αστυνομικές διευθύνσεις των περιφερειών. Στην παρούσα φάση είναι ανένδοτοι οι αγρότες. Δεν υπάρχει αισιοδοξία ότι τυχόν διαπραγματεύσεις θα έχουν επιτυχή έκβαση. Άλλα επιχειρησιακά σχέδια εκπονούνται και σύντομα θα μπουν σε εφαρμογή.

Κοινωνικός αυτοματισμός

Την ίδια στιγμή, αρχίζει να αναπτύσσεται ένας κοινωνικός αυτοματισμός. Πολίτες και οδηγοί που κάνουν ώρες να φτάσουν στον προορισμό τους, ενώ στηρίζουν τα αιτήματα των αγροτών, τελικά βγαίνουν απέναντι τους. «Η αστυνομία θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς αστερίσκους, να επιβάλλει τον νόμο» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θα δοκιμαστεί στα μπλόκα. Η αντιπολίτευση περνάει σε μετωπική αντιπαράθεση. Δεν ανέβηκε πάνω στο τρακτέρ (ακόμη). Αλλά τίποτα δεν αποκλείεται να το κάνει στο μέλλον. Ήδη ακούγονται μισόλογα αν πρέπει ή δεν πρέπει οι αγρότες να κλείνουν τους δρόμους… Το καθαρό «ναι» ή το καθαρό «όχι» διώχνει ψηφουλάκια και το αποφεύγουν.

Εισαγγελείς στους δρόμους;

«Ευρηματικές» λύσεις όπως εκείνη που εφάρμοσε ο τότε υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιώργος Ρωμαίος δεν συζητιούνται. Η κυβέρνηση Σημίτη, στις 7 Φεβρουάριο 1997 έδωσε εντολή στα ΜΑΤ να κόψουν τα λάστιχα των τρακτέρ και στη συνέχεια να ρίξουν ζάχαρη στις μηχανές. Οι 9-10 αγρότες που είχαν παραμείνει για περιφρούρηση συνελήφθησαν. «Οι εισαγγελείς θα βγουν στους δρόμους;» ρώτησα κορυφαίο υπουργό. «Αν καταβάλουμε στους αγρότες τα χρωστούμενα δεν θα έχουν άλλοθι» απάντησε. Ο Παύλος Μαρινάκης επισήμανε ότι οι δρόμοι δεν ανήκουν σε κανέναν μεμονωμένα, ανήκουν σε κάθε φορολογούμενο.

Για τους «νοικοκυραίους»

«Δεν μπορεί να ταλαιπωρείται ο κόσμος» δήλωσε. «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να κλείνει ο δρόμος. Όσο δίκαιο και να είναι ένα αίτημα, όσο αδιαπραγμάτευτος και να είναι ο σεβασμός σε κάθε εργαζόμενο και εν προκειμένω στους αγρότες». Σκληρή γραμμή χωρίς εξαιρέσεις ακολουθεί η κυβέρνηση με το βλέμμα στραμμένο σε ένα σημαντικό εκλογικό κοινό όπως είναι οι «νοικοκυραίοι», πολίτες που θέλουν την ησυχίας τους και μεταξύ άλλων πιστεύουν ότι εκεί που αρχίζουν τα δικαιώματα του ενός σταματούν των άλλων. Στην προσέλκυση τους επιμένει σταθερά ο Μητσοτάκης.

Διάλογος υπό όρους

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και η πολιτική ηγεσία του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης δήλωσαν ότι οι πόρτες τους είναι ανοιχτές, να πάνε οι αγρότες να συζητήσουν μαζί τους. Υπό μία προϋπόθεση. Πριν θα έχει εφαρμοστεί ο νόμος και θα έχουν διαλυθεί τα μπλόκα. «Η εφαρμογή του νόμου είναι προαπαιτούμενο για κάθε άλλη συζήτηση» προειδοποίησε ο Μαρινάκης.

Αργότερα το κόμμα

Πολλοί υποθέτουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» αύριο το απόγευμα στο Παλλάς (είσοδος ελεύθερη) θα κάνει ένα σημαντικό βήμα πιο κοντά στο νέο κόμμα που θέλει να φτιάξει, Μάλλον, όμως, δεν θα το κάνει τώρα. Ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα χαλάσει το promotion του βιβλίου του για να εστιάσει αλλού το ενδιαφέρον, δήλωσε πολιτικός του φίλος στη στήλη.

Στο χθες και το σήμερα

Μαθαίνω επίσης ότι στην ομιλία του που την γράφει ο ίδιος, θα αναφερθεί εκτενώς στο παρελθόν, στο τι έγινε επί της διακυβέρνησης του και τι γίνεται με την κυβέρνηση της ΝΔ. Θα συγκρίνει το χθες με το σήμερα. Αντίπαλο δέος απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη βλέπει τον εαυτό του. Και είναι έτσι που δεν ξεχωρίζει κανένας πολιτικός αρχηγός από την αντιπολίτευση. Με το μέλλον και το νέο κόμμα θα ασχοληθεί από τον καινούριο χρόνο. Τώρα προέχει το βιβλίο. Η επόμενη μεγάλη εκδήλωση θα γίνει στην Θεσσαλονίκη αλλά θα πάει και στην περιφέρεια, όπου τον καλέσουν.

Έξω πάμε καλά

Εντός των τειχών μπορεί να επικρατεί αναστάτωση αλλά «έξω πάμε καλά», όπως έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Πολλά συγχαρητήρια και φιλοφρονήσεις άκουσε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως στις Βρυξέλλες για την ιστορική συμφωνία συλλογικών συμβάσεων εργασίας που υπέγραψαν οι κοινωνικοί εταίροι και η κυβέρνηση. Την παρουσίασε στο Συμβούλιο Υπουργών Εργασίας. Ύμνους είπε η Επίτροπος Εργασίας και αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Ρωξάνη Μινζάτου. «Θέλω πραγματικά να συγχαρώ την Ελλάδα, είναι έμπνευση για όλη την Ευρώπη» δήλωσε. «Η ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου προέρχεται από μία χώρα που δεν είναι του σκανδιναβικού μοντέλου και είχε τις δικές τις ιστορικές προκλήσεις». Η Επίτροπος θύμισε μάλιστα ότι λίγα εθνικά εγχειρήματα κερδίζουν τέτοιας έντασης ευρωπαϊκή αναγνώριση. «Η συνεισφορά της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή συζήτηση για τα εργασιακά είναι πλέον δεδομένη» δήλωσε η Νίκη Κεραμέως. Σήμερα, Τρίτη, ο πρωθυπουργός συγκαλεί σύσκεψη στο Μαξίμου με την υπουργό Εργασίας και τους κοινωνικούς εταίρους.

Τον φάγανε!

Χαρακτήρισε «εργατικό» τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο Πέτρος Παππάς και πήγανε να τον φάνε οι σύντροφοι στο ΠΑΣΟΚ. «Τι το ήθελες αυτό!» και άλλα τέτοια άρχισαν να του λένε. Μόνο που τσίμπησαν αυτό που ανέβασε στα social media ο Άδωνις (είχε κοπτοραπτική) και δεν άκουσαν όλη τη φράση του Παππά. Την ανέβασε στο Twitter. «Θέλω να ευχαριστήσω τον @AdonisGeorgiadi για το παραγωγικό Debate που είχαμε» έγραψε. «Ο ίδιος, εμφανίζεται να με ευχαριστεί επειδή τον επαίνεσα για το έργο του στην Υγεία. Η πραγματικότητα είναι ακριβώς αντίθετη: του υπενθύμισα ότι η προσωπική του εργατικότητα δεν έχει καμία απολύτως αξία, όταν η ίδια η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σπρώχνει το ΕΣΥ μεθοδικά στην κατάρρευση». Να τραβήξεις το αυτί σε έναν βουλευτή γι’αυτό το σχόλιο είναι γκάφα!