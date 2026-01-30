Σε αυτήν την συγκυρία που όλα μοιάζουν με κινούμενη άμμο η μεγάλη νικήτρια είναι η ψήφος διαμαρτυρίας και άρνησης των παραδοσιακών κομμάτων από ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας. Όταν δημιουργηθεί το κόμμα της Καρυστιανού θα μετρηθεί δίπλα στα άλλα – και στης Ζωής Κωνσταντοπούλου – και θα φανεί αν θα απορροφήσει σημαντικό μέρος δυνητικών ψηφοφόρων της Πλεύσης Ελευθερίας, αποδυναμώνοντας τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ή αν διατηρήσει η καθεμία την δυναμική της.

Απέναντι

Από δύο καλές φίλες που έτρωγαν μαζί στο Κολωνάκι είναι σήμερα δύο αντίπαλοι. Δεν μιλάνε καν. Απευθύνονται στα ίδια εκλογικά ακροατήρια. Όταν θα ανακοινωθεί το κόμμα της Καρυστιανού, εκτιμάται ότι θα ασκήσει σοβαρές πιέσεις στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Ο πόλεμος δεν ξεκίνησε ακόμη. Αν η Κωνσταντοπούλου δει ως απειλή την Καρυστιανού, ποιος είδε το θεριό και δεν το φοβήθηκε.

Ανατροπή

Σκηνικό ανατροπής του πολιτικού σκηνικού καταγράφεται στη δημοσκόπηση της MRB (Open). Η Πλεύση Ελευθερίας φιγουράρει στη δεύτερη θέση, ενώ το κόμμα Καρυστιανού θεωρείται από ένα 30% ως ο κύριος αντίπαλος της ΝΔ που θα μπορούσε να την κερδίσει. Ο Αλέξης Τσίπρας βλέπει την πλάτη της από απόσταση. Το 32,4% θα ψήφιζε ή μάλλον θα ψήφιζε το κόμμα Καρυστιανού και μόλις το 20,4% το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού. Η τράπουλα ανακατεύεται πολύ.

Αχ ΠΑΣΟΚ

Οι μεγαλύτεροι χαμένοι στην MRB είναι το ΠΑΣΟΚ και προσωπικά ο Σωκράτης Φάμελλος. Στην αναγωγή η ΝΔ παραμένει κυρίαρχη δύναμη με 29,2%, αλλά δεύτερο κόμμα είναι η Πλεύση Ελευθερίας με 13,2%. Το ΠΑΣΟΚ μοιράζεται την τρίτη θέση με την Ελληνική Λύση – τα δύο κόμματα συγκεντρώνουν από ένα 12,7%. Επιπλέον αρνητικά για τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι ότι το 17,2% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ θεωρούν καταλληλότερο για πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 9,6% την Ζωή Κωνσταντοπούλου και το 9,4% άλλον (Τσίπρα, Καρυστιανού κα).

Στα δύο στενά

Από τη μια η συσπείρωση του ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται στα τάρταρα – μόλις στο 36% και από την άλλη η διαρροή που έχει το κίνημα προς άλλα κόμματα, πιέζουν ακόμη περισσότερο τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο ίδιος αποδίδει την πτώση στην εσωστρέφεια όπως τονίζουν συνεργάτες του και δείχνουν Δούκα και Γερουλάνο. Σίγουρα δεν τον έχουν αφήσει σε χλωρό κλαρί, αλλά ούτε κι εκείνος πέτυχε να φύγει μπροστά γεγονός που θα ακύρωνε ή θα μείωνε τους κραδασμούς από κάθε προσπάθεια να του πριονίσουν την καρέκλα.

Το ψήφισμα

Μεγάλος πονοκέφαλος για τον Ανδρουλάκη είναι το ψήφισμα για δέσμευση του ΠΑΣΟΚ να μην συνεργαστεί με τη ΝΔ μετεκλογικά, το οποίο θα καταθέσει ο Χάρης Δούκας στο συνέδριο. Θα μπει σε ψηφοφορία εφόσον επιτύχει να έχει έναν αριθμό υπογραφών. Δεν θα το στηρίξει ο Ανδρουλάκης, ούτε η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Παύλος Γερουλάνος. Και οι τρεις δηλώνουν ότι αυτό είναι αυτονόητο, το ΠΑΣΟΚ ήδη έχει δεσμευτεί για αυτόνομη πορεία. Ο Δούκας επιμένει ότι θέλει να φέρει προ των ευθυνών του το συνέδριο. Η κάλπη θα είναι ένα ακόμη τεστ καταμέτρησης δυνάμεων. Μάλλον για ξεκαθάρισμα λογαριασμών πηγαίνουν στο ΠΑΣΟΚ. Μια τρίτη θέση στις εκλογές θα σημάνει την αντίστροφη μέτρηση για την αποπομπή του Ανδρουλάκη.

Εξαΰλωση

Εξαϋλώνεται όμως και ο Σωκράτης Φάμελλος προσωπικά. Στην MRB δεν ανιχνεύεται καν στη λίστα με την ερώτηση ποιον θεωρείτε πιο κατάλληλο για πρωθυπουργό (0,5%) ενώ δεν φαίνεται να πείθει ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ (0,9%). Στον ΣΥΡΙΖΑ κατάλληλο για πρωθυπουργό θεωρούν την Κωνσταντοπούλου με 15%, τον άλλον 37,1 (περιμένουν τον Τσίπρα) αλλά και τον Κασσελάκη (7,8%). Μόνο τον Φάμελλο δεν θέλουν, ίσως γιατί θεωρούν τον ΣΥΡΙΖΑ κόμμα προς διάλυση.

Στην Καλαμάτα

Δυο πρώην πρωθυπουργοί, ένας πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας και ένας αντιπρόεδρος θα συναντηθούν στην Καλαμάτα την Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου, γιορτή της Υπαπαντής. Ο δήμος Καλαμάτας θα απονείμει το χρυσό κλειδί της πόλης στον Κώστα Καραμανλή. Παρόντες θα είναι οι Καλαματιανοί Προκόπης Παυλόπουλος και Αντώνης Σαμαράς. Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Κωστής Χατζηδάκης. Ο Καραμανλής θα κάνει ομιλία. Όλο και θα έχει κάποιες αιχμές για Μητσοτάκη. Σαμαράς και Παυλόπουλος βρίσκονται στο ίδιο στρατόπεδο, επίσης δεν θέλουν να βλέπουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τετ α τετ με την Λαγκάρντ

Ταξίδι – αστραπή στην Φρανκφούρτη για ένα τετ α τετ με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, έκανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης. Τον περίμενε και μια έκπληξη. Είναι σύνηθες φαινόμενο όταν ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος επισκέπτεται έναν θεσμό της ΕΕ, οι εργαζόμενοι από τη χώρα του να τον περιμένουν έξω από την αίθουσα συσκέψεων, προκειμένου να συνομιλήσουν για λίγο μαζί του, στο πλαίσιο των θεσμικών συναντήσεων που πραγματοποιούνται.

Από την Λεόντειο!

Το ίδιο συνέβη και με τον Πιερρακάκη. Οι Έλληνες εργαζόμενοι της ΕΚΤ τον περίμεναν να βγει από την συνάντηση του με την Κριστίν Λαγκάρντ. Έβγαλαν αναμνηστική φωτογραφία μαζί του και στήθηκαν «πηγαδάκια» που είχαν εκπλήξεις. Ανάμεσα στους Έλληνες υπαλλήλους της ΕΚΤ ήταν και συμμαθητές του υπουργού Οικονομίας από την Λεόντειο! Ξύπνησαν αναμνήσεις από τα παλιά. Τι μικρός που είναι ο κόσμος. Όσο για την Κριστίν Λαγκάρντ ανέβασε φωτογραφία με τον «αγαπητό Κυριάκο» που την επισκέφθηκε για πρώτη φορά ως πρόεδρος του Eurogroup και τον ευχαρίστησε για την συζήτηση που είχαν για τις οικονομικές εξελίξεις και τις προτεραιότητες του.