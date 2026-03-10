Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση μέτρων για τον εφιάλτη της ακρίβειας που μεγαλώνει με τον πόλεμο του Ιράν. Το πρώτο κύμα θα αφορά μέτρα κατά της αισχροκέρδειας και πλαφόν του κέρδους, σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές. Ο στόχος είναι οι αυξήσεις, οι οποίες είναι δεδομένες, να τιθασευτούν μέχρι σε ένα βαθμό, για να μην ξεφύγει η κατάσταση. Χθες αργά το απόγευμα έγινε σύσκεψη προετοιμασίας στο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μόλις επέστρεψε από την Κύπρο. Εξετάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις και το ράλι των αγορών. Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ήδη κατέθεσε ένα «ευέλικτο πακέτο» για πλαφόν κέρδους σε όλα, όπως το χαρακτηρίζει. Τα συγκεκριμένα μέτρα δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Το fuel pass και το energy pass που δόθηκαν στην κρίση της Ουκρανίας και έχουν δημοσιονομικό κόστος είναι στο συρτάρι και θα βγουν εφόσον υπάρξει μια διάρκεια (τουλάχιστον 2/3 εβδομάδων) των υψηλών τιμών στα καύσιμα και το φυσικό αέριο.

Οι μεγάλοι χαμένοι

Όταν μιλάμε για αισχροκέρδεια καλό είναι όμως να καταλάβουμε και τι εννοούμε. Κι ας αρχίσουμε από το Α πριν φτάσουμε στο Ω. Μου το περιέγραψε βουλευτής της ΝΔ. Στην Πέλλα παραγωγοί πούλησαν μανταρίνια 0,31€ το κιλό στις εταιρείες συσκευασίας, τα συσκευασμένα μανταρίνια πουλήθηκαν 0,70 € και στα ράφια γνωστού σούπερ μάρκετ η τιμή πώλησης τριπλασιάστηκε στα 2,1€. Αυτό πραγματικά είναι πρόκληση. Ο βουλευτής μου είπε ότι κατέθεσαν την πρόταση στην κυβέρνηση αλλά δεν εισακούστηκαν, στις ταμπέλες υποχρεωτικά να αναγράφονται αναλυτικά, οι αυξήσεις από τον παραγωγό μέχρι το ράφι. Για να έχει εικόνα και ο καταναλωτής για το πού πηγαίνουν τα κέρδη. Υπάρχει σκέψη τώρα, με το ράλι της ακρίβειας, ομάδα βουλευτών της ΝΔ να καταθέσει σχετική ερώτηση. Εδώ η αισχροκέρδεια χτυπάει ταβάνι, ανεξάρτητα από τον πόλεμο και βέβαια οι μεγάλοι χαμένοι είναι οι παραγωγοί.

Μήνυμα στην Τουρκία

Την ώρα που η Τουρκία έστελνε στα κατεχόμενα τρία σμήνη F16, για να τα «προστατεύσει» από το Ιράν, ο Γάλλος πρόεδρος σε έναν ισχυρό συμβολισμό πέταξε από την Πάφο στη Σούδα για να επισκεφτεί το αεροπλανοφόρο Ντε Γκολ, το οποίο θα καταπλεύσει για την Κύπρο, μετά την επίθεση που δέχθηκε πιθανόν από την Χεζμπολάχ, στον Λίβανο, τη σύμμαχο του Ιράν. «Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται σε όλη την Ευρώπη», τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν, από την Πάφο, μετά την συνάντηση με Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη. Για το Κυπριακό είπε ότι αποτελεί ζήτημα που απασχολεί το Παρίσι. Η Τουρκία βρέθηκε σαφώς απομονωμένη από την ΕΕ με τις προκλητικές διεκδικήσεις της να μένουν εν κενώ και με γαλλική υπογραφή.

Μπέρδεμα

Αναστάτωση στην Ελλάδα προκάλεσε η αναφορά του Μακρόν «σε συνδυασμένη επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων μαζί τους εταίρους, για την διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας». Το κρίσιμο ερώτημα ήταν εάν πρόκειται για μια ειρηνευτική δύναμη όπως είναι οι «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα για την προστασία των πλοίων από τους Χούθι της οποίας προΐσταται η Ελλάδα. Οι απαντήσεις που πήρε το LIVENEWS με τον Νίκο Ευαγγελάτο στο MEGA και η στήλη, ξεκαθάρισαν το θέμα αρκετά.

Ζήσε Μάη μου

Δεν δόθηκε καμμία εντολή οι «Ασπίδες» να μετακινηθούν στα στενά του Ορμούζ, δήλωσε κορυφαία κυβερνητική πηγή. Για να στηθεί μια ανάλογη επιχείρηση – δεν συμφωνήθηκε τίποτα πάντως- θα πρέπει να βρεθούν οι χώρες που θα συμμετέχουν, τα πλοία και άλλες στρατιωτικές δυνάμεις που θα στείλουν, να ολοκληρωθεί η προετοιμασία τους και μετά να γίνει ο απόπλους για τον Περσικό. Δηλαδή ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι. Μάλλον μήνυμα ήθελε να στείλει ο Μακρόν στο Ιράν ότι αν συνεχίσει και πάει για καταστροφή η παγκόσμια οικονομία δεν θα μείνουν αδιάφορες χώρες που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο σήμερα. Σε κάθε περίπτωση πάντως η Ελλάδα, ακόμη και αν προχωρήσει το σχέδιο Μακρόν, δεν πρόκειται να έχει καμία εμπλοκή όπως δήλωσε στη στήλη η κορυφαία κυβερνητική πηγή.

«Γράφετε ιστορία»

Η ενεργοποίηση του ενιαίου αμυντικού δόγματος, έφερε Ελλάδα και Κύπρο πιο κοντά από ποτέ. «Με την παρουσία σας στην Κύπρο, γράφετε ιστορία» δήλωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την επίσκεψη τους με τον πρωθυπουργό στην φρεγάτα «Κίμων» στα ανοιχτά της Λεμεσού. «Ο κυπριακός λαός, η επίσημη πολιτεία, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ για να προστατέψετε την Κυπριακή Δημοκρατία» τόνισε. « Το καθήκον μας κάνουμε, αγαπητέ μου Νίκο, να προστατεύσουμε την Κύπρο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή» απάντησε ο Μητσοτάκης. Νωρίτερα ενώπιον του Εμανουέλ Μακρόν ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος και πάλι στον Χριστοδουλίδη είπε «Θα ήμασταν στο πλευρό σας ακόμη και μόνοι, αλλά δεν είμαστε μόνοι, κάθε σπιθαμή ευρωπαϊκού εδάφους είναι απαραβίαστη».

Πατριωτική δεξιά

Ο Μητσοτάκης είχε στραμμένο το βλέμμα και στο εσωτερικό της χώρας, στην «πατριωτική» δεξιά όπως αυτοαποκαλείται γιατί πατριώτες είμαστε όλοι οι Έλληνες, το πώς το εκφράζουμε διαφέρει. Στο συγκεκριμένο ακροατήριο απευθύνονται όσοι κατηγορούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη ότι κάνουν εθνικές υποχωρήσεις και έχουν πλήξει το DNA της ΝΔ. Αυτό το κοινό είναι κρίσιμο όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η ΝΔ αυξάνει την συσπείρωση της αν και ακόμη απέχει πολύ από τα όρια αυτοδυναμίας.

Τσιμπάει η ΝΔ

Αρκετά πάνω από το ψυχολογικό όριο (30%) κινείται η ΝΔ στην τελευταία δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24. Στην εκτίμηση ψήφου φτάνει το 32,7% με το ΠΑΣΟΚ στο 13,2%, δηλαδή έχουν διαφορά 19,5 μονάδες. Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας 9,6% και η Ελληνική Λύση 9,2% . Και στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ ξεπερνάει το 25% που είναι το όριο για το μπόνους των εδρών και φτάνει το 26,6%, με το ΠΑΣΟΚ να κινείται στο 10,7% (15,9 μονάδες διαφορά) την Πλεύση Ελευθερίας στο 7,8% και την Ελληνική Λύση στο 7,5%. Η κάθε κυβέρνηση πάντα ευνοείται σε έναν πόλεμο με την έννοια ότι η αβεβαιότητα ωθεί τον πολίτη σε αυτόν που κρατάει το τιμόνι της χώρας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε πολλά τα θαλάσσωσε, αλλά στις κρίσεις έδειξε ότι μπορεί να τις διαχειριστεί με τις λιγότερες απώλειες. Κι αυτό το εισπράττει και τώρα. Ή μάλλον τουλάχιστον μέχρι τώρα.

Πέφτει ο Σαμαράς

Στην παράσταση νίκης η ΝΔ μετά από καιρό προηγείται με ένα 61,1%. Ακολουθεί ο ….άλλος με 7,3% και το ΠΑΣΟΚ με 3,3%. Έχουν μειώσει την απήχηση τους δυνητικούς ψηφοφόρους Τσίπρας και Καρυστιανού, αλλά ο Σαμαράς κινείται ακόμη πιο κάτω, στο πενιχρό 3% αυτών που θέλουν «πολύ» να ψηφίσουν ένα κόμμα του. Αυτό συνδέεται με το «πατριωτικό» ακροατήριο που βρίσκει ταυτίσεις με την ΝΔ του Μητσοτάκη την οποία πυροβολεί ο πρώην πρωθυπουργός.

Ομάδες επιρροής

Κορυφώνεται το παρασκήνιο των εσωκομματικών ζυμώσεων ενόψει του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 27-29 Μαρτίου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Χάρης Δούκας, ο Παύλος Γερουλάνος και η Άννα Διαμαντοπούλου μαθαίνω ότι επιδίδονται σε ένα μπαράζ προσωπικών τηλεφωνημάτων – πέρα από των συνεργατών τους – σε στελέχη για να στηριχτούν στις κάλπες της Κυριακής υποψήφιοι σύνεδροι της δικής τους επιρροής. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ελέγχει το κόμμα, δεν αμφισβητείται η υπεροχή του, αλλά δίνεται μάχη να καταγραφούν και προσωπικοί στρατοί που στη συνέχεια θα ψηφίσουν για την Πολιτική Γραμματεία, το όργανο που παίρνει τις αποφάσεις. Σε δικό του μηχανισμό στοχεύει και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης υποσχόμενος «Ανατροπή». Είχε στηρίξει τον Δούκα στις εσωκομματικές εκλογές για την ηγεσία, αλλά προφανώς και εκείνος θα ήθελε να ενισχύσει την φωνή του στο κόμμα για την επόμενη μέρα.

Ανακωχή

Το σκηνικό αυτό δεν προϊδεάζει για ένα ΠΑΣΟΚ που προσδοκά να βγει ενωμένο δυνατό. Μια πρόσκαιρη ανακωχή μπορεί να αποφασιστεί μέχρι τις επόμενες δημοσκοπήσεις (και αφού ο Τσίπρας ή η Καρυστιανού ανακοινώσουν το κόμμα τους). Εάν το ΠΑΣΟΚ συνεχίσει τις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις, θα αρχίσουν τα όργανα. Οι εκλογές θα γίνουν σε 13-14 μήνες από τώρα. Δεν είναι πολύς ο χρόνος. Όλα κρίνονται σχεδόν μέρα με τη μέρα.

Τα πράσινα καφενεία

Μπορεί την δεκαετία του ´80 και του ´90 τα πράσινα και τα μπλε καφενεία να ήταν ο κανόνας και να είχαν και μια πολεμική μεταξύ τους, στη συνέχεια όταν ηρέμησαν τα πάθη οι θαμώνες αναμείχτηκαν. Έμαθα, όμως, ότι με μια μορφή, χαλαρή, ως στέκια συνεχίζουν να υπάρχουν σε κάποιες συνοικίες. Ο προερχόμενος από διεύρυνση βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παππάς, τώρα που η πολιτική αντιπαράθεση βρίσκεται στο ρελαντί λόγω πολέμου, δεν έχει αφήσει πράσινο καφενείο που να μην έχει επισκεφθεί. Θέλει να συζητήσει με τους μεγαλύτερης ηλικίας ψηφοφόρους του κινήματος που αποτελούν το «σκληρό» ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν παίζει τάβλι ή πρέφα μαζί τους, ουζάκια όμως πίνει… και συνδυάζει το τερπνόν μετά του ωφελίμου.