Ο Αλέξης Τσίπρας στη συζήτηση (podcast) που είχε με τον ηθοποιό Αιμίλιο Χειλάκη δήλωσε ότι έγραψε ένα βιβλίο «έχοντας αποφασίσει ότι δεν είναι συνταξιούχος και άρα θα φάει ξύλο» γιατί όλα τα πρόσωπα στα οποία αναφέρεται είναι εν ζωή. Σωστή πρόβλεψη. Το ξύλο που τρώει με την έκδοση του βιβλίου του είναι πολύ. Σαν στημένες λεμονόκουπες πετάει τους πρώην υπουργούς του που ήταν δικής του επιλογής. Κι αν με τόση άνεση τους λοιδορεί, τι εχέγγυα αξιοπιστίας μπορεί να έχει στις νέες επιλογές που θα κάνει αν ξαναγίνει πολιτικός αρχηγός, που θέλει να ξαναγίνει και πρωθυπουργός.

Μόνοι τους έφυγαν

Αν, πάντως, δούμε ένα προς ένα τα πρόσωπα που έβγαλε στη σέντρα, η αλήθεια είναι ότι δεν τα έδιωξε ο ίδιος, μόνα τους έφυγαν. Ακόμη και τον Γιάνη Βαρουφάκη, που τον κατηγορεί για τις θεωρίες των παιγνίων που δίδασκε στο πανεπιστήμιο και ήθελε να τις τεστάρει στις πλάτες της χώρας ή για τα κουπόνια με τα οποία ήθελε να πληρώνει τις συντάξεις, όταν του ανακοίνωσε ότι φεύγει από υπουργός Οικονομικών, του πρότεινε να αναλάβει άλλο υπουργείο! Ο Βαρουφάκης ήταν αυτός που αρνήθηκε και έφυγε. Άρα τι «μάθημα» πήρε ο Τσίπρας από την κακή επιλογή του; Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Πάνος Λαφαζάνης και άλλοι αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί διαφώνησαν με τη στροφή που έκανε έστω και αργά. Καλό ήταν αυτό, γιατί αν οδηγούσε τη χώρα εκτός ευρώ, δεν θα μπορούσε να επιστρέψει από τις Βρυξέλλες, από τις αντιδράσεις του πτωχευμένους κόσμου.

Του ποδαριού!

Προσωπικά μου έκανε την χείριστη εντύπωση και ο τρόπος που διάλεξε τον κυβερνητικό του εταίρο. Ένα ασανσέρ δρόμος κράτησε εκτός τον νουνεχή Σταύρο Θεοδωράκη γιατί ήδη είχε κληρώσει Καμμένος. Πώς το είπε ο Λαφαζάνης. «Σε πρόλαβε άλλος!». Τον διέψευσε και ο Όθωνας της Φώφης Γεννηματά ότι τάχα της πρότεινε κυβέρνηση συνεργασίας.

Αντιφάσεις

Σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτηρίζει τον Κασσελάκη «υπερφίαλο», εικόνα που δημιούργησε από την πρώτη τους συνάντηση όταν πήγε να τον ενημερώσει ότι θα κατέβει υποψήφιος για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Με εντυπωσιάζει, όμως, το γεγονός ότι αυτόν τον «υπερφίαλο» τον στήριξε με τα δικά του στελέχη για να εκλεγεί γιατί δεν ήθελε την Αχτσιόγλου, τον υποδέχθηκε στο πολιτικό του γραφείο μπροστά στις κάμερες και του έδωσε συμβουλές κλπ. Μετά το μετάνιωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ κατέληξε στο μπουζουξίδικο, με την δημοσκοπική πτώση να συνεχίζεται και να έχει φτάσει σήμερα σε ποσοστά εξαΰλωσης.

Σοκ!

Ένα άλλο που με σόκαρε είναι η σκηνή που περιγράφει ο πρώην πρωθυπουργός σε μια από τις εξόδους του από το Συμβούλιο Αρχηγών, στην περιβόητη διαπραγμάτευση των 17 ωρών στις 13 Ιουλίου του 2015. «Αυτήν τη στιγμή είμαστε στη δραχμή, παιδιά. Έχουν τελειώσει όλα» είπε σε συνεργάτες του. Στο γραφείο της ελληνικής αντιπροσωπείας καθόταν σκυφτός σε μια καρέκλα, αποκαμωμένος και ψυχικά διαλυμένος ο Γιάννης Δραγασάκης. Του λέει ο Τσίπρας. «Γιάννη, θα αντέξουν οι τράπεζες;» «Δεν ξέρω», του απάντησε εκείνος. Και όμως με αυτές τις τράπεζες ο Τσίπρας είχε ρισκάρει ένα δημοψήφισμα που μπορούσε να δώσει την μοιραία κλωτσιά στη χώρα στο γκρεμό.

Φετίχ

Ερωτήματα αφήνει και αυτό που γράφει για το ευρώ. Κατηγορεί τον Σημίτη ότι είχε περάσει την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ ως μεγάλη εθνική επιτυχία και άρα η έξοδος θα εκλαμβανόταν ως μεγάλη εθνική ήττα. Δηλαδή το σκέφτηκε αλλά κατάλαβε ότι θα συναντούσε πολλές αντιδράσεις;

Μπούμερανγκ

Έχω πολλές αμφιβολίες ότι η Ιθάκη θα βοηθήσει στο Rebranding του Αλέξη Τσίπρα. Άλλο το επικοινωνιακό χαλί που έστρωσε και που όντως του έδωσε μια δυναμική κι άλλο αυτό καθαυτό το βιβλίο. Στα θετικά του είναι ότι είχε την τόλμη να γράψει έστω την δικιά του αλήθεια. Επιχειρεί να κλείσει λογαριασμούς του παρελθόντος αλλά δεν σβήνει το παρελθόν. Κι αυτό όσο το θυμίζει και μάλιστα με τόσες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, – αδιαμεσολάβητα, όπως ο ίδιος τονίζει – διώχνει κόσμο.

«Μητσοτάκης ή χάος»

Ο Αλέξης Τσίπρας πάγωσε τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι πικρές αλήθειες πονάνε. Πάγωσε όμως και τους κεντρώους προς τους οποίους πόνταρε ο «νέος» Τσίπρας. Η σκέψη και μόνο «ποιοι μας κυβερνούσαν» είναι το καλύτερο δώρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη που θα ανασύρει το δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος». Και θα έχει βάση μετά το βιβλίο. Το χάος στα παρά πέντε αποφεύχθηκε το 2015 και το Μαξίμου έχει κάθε λόγο να επιχαίρει. Το βιβλίο θα μπορούσε να θεωρηθεί μια χείρα βοήθειας μπροστά στην μεγάλη πίεση που δέχεται η κυβέρνηση από τα αλλεπάλληλα αυτογκόλ (ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ, ανεργία, στεγαστικό κλπ).

Ανάσα!

Και το ΠΑΣΟΚ όμως πήρε μια ανάσα. Η αγωνία πολλών στελεχών ήταν ότι έρχεται ο Τσίπρας και θα διεκδικήσει την δεύτερη θέση. Αν την κερδίσει θα φέρει σε πολύ δύσκολη θέση, την επόμενη μέρα, και τον Νίκο Ανδρουλάκη όπως σχολίαζαν βουλευτές. Η Χαριλάου Τρικούπη θεωρεί ότι πλέον μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να διεκδικήσει κεντρώους ψηφοφόρους από τη ΝΔ και να προβάλει ως δύναμη πολιτικής σταθερότητας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου πιθανόν να έχει περιχαρακώσει το εκλογικό της ακροατήριο με την επίθεση Τσίπρα που δέχθηκε. Όσο για τον Γιάνη Βαρουφάκη ούτε δήλωση δεν έκανε χθες. Άλλωστε από τότε που επανεμφανίστηκε ο Τσίπρας, το ΜεΡΑ25 κινείται σε ποσοστά εισόδου στη βουλή (άνω του 3%).

15.000 αντίτυπα

Οι πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν ότι στην Ελλάδα η κάθε ανατύπωση βιβλίου αναφέρεται σε 2-3000 αντίτυπα γιατί έχουμε μικρή αγορά. Άρα μέχρι στιγμής και σύμφωνα με τη δήλωση του εκδότη ότι έγιναν πέντε ανατυπώσεις, πρέπει να έχουν παραχθεί γύρω στα 15.000 βιβλία. Ο στόχος θα μπορούσε να είναι και τα 50.000 λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει. Επειδή όμως γίνονται πολλές δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πόσα βιβλία τελικά θα πουλήσει ο Τσίπρας.

Πάρτι ΟΠΕΚΕΠΕ!

Πολλά τεχνάσματα ανακαλύπτουν οι έρευνες στις διασταυρώσεις των στοιχείων των αγροτοκτηνοτρόφων ενόψει των πληρωμών για την πρώτη δόση της βασικής ενίσχυσης στις 30 Νοεμβρίου. Γύρω στους 18.000 δεν θα πάρουν χρήματα διότι εμφανίστηκαν να μην έχουν κάνει τις τρεις δηλώσεις που οφείλουν στην ΕΛΓΟ (για την παραγωγή γάλακτος), mydata (τιμολόγια πώλησης κρέατος κλπ) και E3. Τα αιγοπρόβατα δίνουν γάλα και κρέας τα οποία πωλούνται. Άρα πρέπει να υπάρχουν τιμολόγια. Αν συμπλήρωσαν λάθος χαρτιά θα έχουν την ευκαιρία να τα διορθώσουν και να πληρωθούν στη συνέχεια. Αν όχι θα βγουν από το σύστημα των επιδοτήσεων. Οι αγρότες ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ και ετοιμάζονται για μπλόκα από την Κυριακή.

Ε3 μόνο με επιδοτήσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης βρέθηκαν και γύρω στους 2000 που δήλωναν στο Ε3 μόνο πληρωμές από επιδοτήσεις. Είχαν μηδενικά έσοδα από παραγωγική διαδικασία κάτι που δεν είναι κανονικό και οδηγεί στο συμπέρασμα ότι έπαιρναν επιδοτήσεις χωρίς να διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο. Συνδικαλιστές έχουν αρχίσει να διαμαρτύρονται ότι «χιλιάδες δεν θα πάρουν λεφτά». «Ελέγχονται όσοι δεν έχουν τα σωστά χαρτιά» επισήμανε αρμόδιος υπουργός στο newsit.gr. «Δεν προχωράμε όλες αυτές τις αλλαγές για να κάνουμε πάλι τα στραβά μάτια» τόνισε.

Μηνύματα

Μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες έστειλαν οι εσωκομματικές κάλπες της ΝΔ της περασμένης Κυριακής, στις οποίες εξελέγησαν πρόεδροι και συμβούλια των τοπικών και νομαρχιακών οργανώσεων και οι 1000 σύνεδροι που θα συμμετάσχουν στο συνέδριο της Άνοιξης το 2027. Οι εκτιμήσεις και η αριθμητική δείχνουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει κυρίαρχος. Ταυτόχρονα, όμως, ο Νίκος Δένδιας κατέγραψε αυξημένες δυνάμεις στο νότιο τομέα, ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Παύλος Μαρινάκης στον βόρειο. Διακριτή παρουσία κατέγραψε και ο απομακρυνθείς για τις υποκλοπές από το Μαξίμου Γρηγόρης Δημητριάδης. Όχι με την έννοια να υπονομεύσει τον Μητσοτάκη, στην παρούσα φάση, αλλά να έχει έναν μικρό κομματικό στρατό επιρροής προς πάσα χρήση και για την επόμενη μέρα.