Τρία χρόνια κλείνουν από την εθνική τραγωδία των Τεμπών αύριο 28 Φεβρουαρίου και οι πολίτες θα ξαναβγούν στους δρόμους για να φωνάξουν «δεν ξεχνώ», «ποτέ ξανά». Έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις σε πάνω από 80 πόλεις. Στην Αθήνα η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα. Συγγενείς των θυμάτων θα βρίσκονται και σε άλλες πόλεις. Η Μαρία Καρυστιανού πιθανόν να ζητήσει να μιλήσει. Θα της δοθεί ο λόγος όταν έρθει η σειρά της (θα τηρηθεί αλφαβητική σειρά). Οι άλλοι συγγενείς της διεμήνυσαν ότι δεν θα ήθελαν να μιλήσει με διπλό ρόλο, της μητέρας αλλά και με την προοπτική της δημιουργίας του κόμματος.

«Χωρίς κόμματα»

Η Καρυστιανού έκανε κίνηση ρελάνς. Ζήτησε όλοι να πάνε ως πολίτες όχι με κομματικές ομπρέλες έχοντας στραμμένο το βλέμμα προφανώς στους πολιτικούς αρχηγούς που θα δώσουν και φέτος το παρών. Υπήρξαν κόμματα που εργαλειοποίησαν τα Τέμπη. Επένδυσαν στα ξυλόλια, σε θεωρίες συνωμοσίας, καβάλησαν το κύμα της οργής και είδαν τα ποσοστά τους να διπλασιάζονται (Πλεύση Ελευθερίας, Ελληνική Λύση).

Η ρήξη με τη Ζωή

Στην συγκέντρωση του 2025, λέγεται ότι ήρθε η οριστική ρήξη της Καρυστιανού με την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μπροστά στις εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιχείρησε να ανέβει στην εξέδρα και να πάρει το λόγο αλλά η τότε πρόεδρος του συλλόγου των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών δεν της το επέτρεψε. Σήμερα και η ίδια πέρασε τον ρουβίκωνα. Και σίγουρα όταν θα μιλάει στο πρόσωπο της όλοι θα βλέπουν όχι μόνο τη μάνα αλλά και την πολιτικό.

«Στις 28/2/26 θα είμαστε πάλι στους δρόμους, να παρακαλέσω να είμαστε ως πολίτες» δήλωσε στο Open. «Χωρίς κόμματα» τόνισε. «Ως άνθρωποι που θέλουν τα παιδιά τους και οι ίδιοι να κυκλοφορούν με ασφάλεια. Ραντεβού στις 12.00 να φωνάξουμε για το δικαίωμα στη Δικαιοσύνη».

Σε εργαστήριο του εξωτερικού

Είναι θέμα 24ωρων να γίνει γνωστό το ξένο εργαστήριο τοξικολογίας από το οποίο θα ζητηθεί επισήμως από την Δικαιοσύνη να αναλάβει τις εκταφές και τις εξειδικευμένες εξετάσεις που έχουν ζητήσει οι συγγενείς 4 θυμάτων. Ήταν περισσότεροι αλλά οι υπόλοιποι ζήτησαν την αναστολή των εκταφών μέχρι να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες συνθήκες. Πανεπιστημιακό Ίδρυμα απευθύνθηκε στην Διεθνή Ένωση Εργαστηρίων Τοξικολογίας και ζήτησε να του υποδειχθούν τα Εργαστήρια που θα μπορούσαν να αναλάβουν αυτό το έργο, δεδομένου ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει εργαστήριο που να κάνει όλες τις εξετάσεις. Δύο κρατικά, της Ολλανδίας και της Γερμανίας υπέδειξε και ο Γιάννης Μαντζουράνης δικηγόρος του σημερινού προέδρου του συλλόγου των συγγενών Παύλου Ασλανίδη.

Κάλλιο αργά…

Γιατί, όμως, θα έπρεπε ένας τραγικός πατέρας ο Πάνος Ρούτσι να κάνει απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή της σορού του γιου του για να μάθει από τι πέθανε και 6 μήνες μετά ακόμη να μην έχει βρεθεί το εργαστήριο που θα κάνει τις εξετάσεις; Κάποιοι γλύτωσαν από την σύγκρουση των τρένων αλλά μετά κάηκαν! Η Δικαιοσύνη συνεχίζει να δέχεται πυρά. Πρέπει κάποια στιγμή να ηρεμήσουν οι ψυχές των νεκρών και των ζωντανών, το οφείλει η πολιτεία. Στις 23 Μαρτίου ξεκινάει η δίκη των Τεμπών. Οι κατηγορούμενοι είναι 38, οι δικηγόροι 120-150, περίπου 200 οι μάρτυρες. Χώρια οι συγγενείς των θυμάτων. Οι δημοσιογράφοι, οι τηλεοπτικές κάμερες. Η αντίστροφη μέτρηση αρχίζει σε λιγότερο από ένα μήνα.

Τίποτε αναπάντητο

Από τον Δεκέμβριο του 2025, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εγκατέλειψε την στρατηγική του «no comment» (κανένα σχόλιο) στις επικρίσεις των πρώην πρωθυπουργών Σαμαρά και Καραμανλή. Από το βήμα της βουλής στην συζήτηση του προϋπολογισμού, αναφέρθηκε στον «πατριωτισμό της ευθύνης που διαψεύδει τις ηττοπαθείς γκρίνιες, κρατώντας πάντα ελεύθερα και γαλάζια τα ήρεμα νερά με τους γείτονές μας». Στα μέσα Φεβρουαρίου έκανε ένα βήμα παραπάνω. Μίλησε για «αγωνίες διαφόρων πολιτικών του καναπέ μήπως και η κυβερνητική παράταξη χάσει την ταυτότητά της». Όλα αυτά τα χαρακτήρισε «τραγικά και κάποτε κωμικά, αλλά για τον τόπο κυρίως αντιπαραγωγικά».

Έξω φρενών

Η δήλωση Σαμάρα για τη συμφωνία με την Chevron, στην οπούς άφησε αιχμές για δυνητική παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, ήταν η αφορμή να ξεχειλίσει το ποτήρι. Ο πρωθυπουργός έγινε έξω φρενών. Άρπαξε το γάντι και απάντησε μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο. Ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό για υπονόμευση. Τόνισε ότι η «μίζερη αμφισβήτηση» υποσκάπτει την πατρίδα και κατήγγειλε τους «επαγγελματίες ανησυχούντες».

Όπως η Τουρκία

Ο Μητσοτάκης κατηγόρησε τον Σαμαρά ότι λέει ό,τι και η Τουρκία!

«Όσοι ζουν ακόμη με μία ηττοπαθή μανία καταδίωξης να σκεφτούν ότι, έως τώρα, μόνο η Τουρκία και, δυστυχώς, οι ίδιοι, αντιδρούν στην εθνική πορεία της χώρας μας» δήλωσε. «Είναι εκτός τόπου και εκτός χρόνου» τόνισε. Ο στόχος του είναι να βάλει φρένο στη φθορά.

Η συμφωνία με Total

Ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Αντώνη Σαμαρά, Νίκος Τσιούτσιας, επέμεινε (Οpen) στην δυνητική παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και επικαλέστηκε τη συμφωνία που είχε κάνει η κυβέρνηση με την Τotal όπου δεν αναφερόταν η ίδια ρήτρα. Ρώτησα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Παύλο Μαρινάκη γιατί μπήκε η συγκεκριμένη ρήτρα στη συμφωνία με την Chevron και γιατί δεν κρίθηκε αναγκαία πριν. Απάντησε ότι τότε δεν είχε γίνει καμία οριοθέτηση, ενώ τώρα οι συνθήκες είναι διαφορετικές, έγινε μερική χάραξη ΑΟΖ με την Αίγυπτο και είναι σε εξέλιξη τεχνικές συζητήσεις με την Λιβύη με πιθανή προσφυγή στη Χάγη για οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, οπότε εάν προχωρήσει και αλλάξει κάτι, να μην ζητάει αποζημίωση η εταιρεία που κάνει τις έρευνες και γεωτρήσεις.

Συσπείρωση!

Μπορεί ο Αντώνης Σαμαράς να έχει διαγραφεί από τη ΝΔ αλλά δεν παύει να θεωρείται μέρος της παράταξης από ένα κομμάτι της βάσης και των στελεχών. Η ρήξη με τον Μητσοτάκη προκαλεί ανησυχία. Ο Μητσοτάκης επιχειρεί να περιορίσει τις απώλειες που προκαλεί η εσωστρέφεια. Η σκληρή γραμμή που ακολουθεί συσπειρώνει τους αντι- σαμαρικούς νεοδημοκράτες που δεν είναι λίγοι. Όσο για τους βουλευτές θα πάνε με αυτόν που θα εκτιμήσουν ότι έχουν περισσότερες πιθανότητες να επανεκλεγούν. Ο πραγματικός πόλεμος Σαμαρά – Μητσοτάκη μόλις άρχισε. Οι πρώτες μάχες ήταν… αναγνωριστικές.

Ζυμώνουν τους φιλέλληνες

Χατζηβασιλείου και Φόρτωμας πήγαν να παρακολουθήσουν το συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος CDU στη Στουτγκάρδη, και μίλησαν με πολλούς βουλευτές και υπουργούς για την απόφαση διακοπής του ελληνόφωνου προγράμματος της Deutsche Welle που έχει και μια ιστορική διάταση για την Ελλάδα από την περίοδο της χούντας όταν φιλοξενούσε φωνές αντιστασιακών. Είδαν ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Επέστρεψαν στην Ελλάδα και έστειλαν επιστολή την οποία προσυπογράφουν ο Κύπριος Βουλευτής του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης, πρώην υπουργός Οικονομικών του Αναστασιάδη καθώς και ο Marian Wendt, επικεφαλής του Ιδρύματος Konrad-Adenauer για την Ελλάδα και την Κύπρο. Ζητούν την παρέμβαση των φιλελλήνων βουλευτών της Bundestag.