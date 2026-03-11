Με ασανσέρ που προκαλεί ζάλη μοιάζουν οι τιμές των καυσίμων. Αρκεί μια φράση του απρόβλεπτου Τραμπ, είτε για την μεγάλη διάρκεια του πολέμου είτε για το τέλος του, για να ανεβοκατέβει η τιμή των καυσίμων. Ο προϋπολογισμός του 2026 έλαβε υπόψιν του ακόμη και το σενάριο να φτάσει το πετρέλαιο τα 100$. Να όμως που τα ξεπερνά. Αρκεί επίσης μια δήλωση των μουλάδων ότι θα ναρκοθετήσουν τα στενά του Ορμούζ για να σπείρουν τον πανικό στα χιλιάδες πλοία – πολλά ελληνικών συμφερόντων- για πλέουν στον Περσικό αναμένοντας τις εξελίξεις. Η αμόλυβδη μέσα σε δύο εβδομάδες από 1,73€ το λίτρο αυξήθηκε στο 1,95€.

Ακρίβεια!

Η κυβέρνηση μπορεί να αποκομίζει δημοσκοπικά οφέλη από την διαχείριση της κρίσης στέλνοντας στρατιωτικές δυνάμεις στην Κύπρο, (75% συμφωνεί) αλλά θα δοκιμαστεί εάν θα είναι αποτελεσματικά, τα μέτρα στήριξης που θα αρχίσει να παίρνει με πρώτα το πλαφόν στο κέρδος και την αυστηρή αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας.

Το 94% ανησυχεί για την ακρίβεια και το 75% για τις συνέπειες του πολέμου στην ανάπτυξη, στην δημοσκόπηση της Interview. Στην Αμερική το 64% για το που πάει η οικονομία. Ο Τραμπ δεν ακούει τίποτε. Μόνο η οικονομία ίσως θα μπορούσε να ταράξει τον Αμερικανό πρόεδρο από τα κύματα δυσαρέσκειας που προκαλεί ενώ άλλα είχε τάξει για να εκλεγεί πρόεδρος.

4 συμφωνίες

Αύριο στη βουλή ψηφίζονται οι τέσσερις συμφωνίες μεταξύ της Ελλάδας και των εταιρειών Chevron Greece Holdings και Helleniq Upstream για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη Νότια Κρήτη και Νότια της Πελοποννήσου. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την ανάπτυξη υδρογονανθράκων «εθνική υπόθεση», ένα project που αποτελεί συνέχεια μιας διαχρονικής στρατηγικής. Το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ πιθανόν να τις ψηφίσει καθώς η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον τότε υπουργό Γιάννη Μανιάτη και αν είχε συνεχιστεί με συνέπεια η χώρα ήδη θα αποκόμιζε οφέλη.

Σαμαράς γιοκ

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς του οποίου η κυβέρνηση έδωσε μεγάλη ώθηση στο ενεργειακό εγχείρημα και πάλι με υπουργό του Γιάννη Μανιάτη (το ΠΑΣΟΚ συγκυβερνούσε) με δήλωση του διαφώνησε με έναν όρο της συμφωνίας που κατά τη γνώμη του δημιουργεί συνθήκες για μια δυνητική παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανώς ενοχλημένος, απάντησε «ας μην ταράζονται κάποιοι “επαγγελματίες ανησυχούντες” και ας μη αναζητούν τάχα παγίδες στις ρήτρες των συμφωνιών που τίθενται για να θωρακίσουν το Δημόσιο απέναντι σε τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων από τις εταιρίες». Βασικά η ρήτρα αναφέρεται στην προάσπιση του δημόσιου στην περίπτωση που με την Λιβύη για παράδειγμα συμφωνηθεί οριοθέτηση ΑΟΖ και ένα κομμάτι περνάει από τα οικόπεδα όπου θα γίνεται η έρευνα.

Υπό όρους

Εάν άλλαζε αυτός ο όρος ο πρώην πρωθυπουργός θα ψήφιζε τις συμφωνίες. Αν δεν αλλάξει, δεν θα τις ψηφίσει. Δεν διαφωνεί με όλα τα άρθρα, αλλά δεν έρχονται ξεχωριστά, μπαίνει σε ψηφοφορία το σύνολο των συμφωνιών. Δεν θα τις καταψηφίσει, απλώς δεν θα εμφανιστεί στη βουλή, όπως εκτιμούν πολιτικοί του φίλοι. Αξίζει, πάντως, να κάνουμε αναφορά, στην δήλωση του υπουργού της κυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου Γιάννη Μανιάτη για τις συμφωνίες. «Χάσαμε ήδη 12 πολύτιμα χρόνια από τον μεγάλο διαγωνισμό του 2014, πάνω στον οποίο βασίζεται και η σημερινή σύμβαση, όπως φαίνεται και από το χάρτη που δημοσιεύει η ίδια η κυβέρνηση. Η χώρα μπορεί και πρέπει να γίνει ενεργειακός κόμβος της Ανατολικής Μεσογείου».

Ιστορία καθημερινής τρέλας

Αν συνέβαινε σε άλλον και μου το περιέγραφε θα σκεφτόμουν ότι είναι υπερβολικός. Ιδού, η ιστορία καθημερινής τρέλας που ζει η οικογένεια μου. Έχω χάσει την αδελφούλα μου πριν από ενάμισι χρόνο. Τις τελευταίες ημέρες στο σπίτι της στην Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη, στο όνομα της, πήγε από τον δήμο της Αθήνας «Ατομική ειδοποίηση υπερημερίας» για να πληρώσει μια κλήση για το αυτοκίνητο της του 2021. Όμως δεν ερχόταν στην Αθήνα με το αυτοκίνητο της τα τελευταία χρόνια. Πήρα τηλέφωνο στον δήμο Αθήνας, στον αντιδήμαρχο Οικονομικών κ.Γεωργαντά. Του έστειλα την ειδοποίηση, το έψαξε και τι βρήκε.

Ελλάς το μεγαλείο σου!

Η κλήση στην πραγματικότητα κόπηκε το 2018. Το 2021 – λέει ο δήμος – πήγε ειδοποίηση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Προσωπικά αποκλείω η αδελφή μου να πήρε την κλήση και να αμέλησε να την πληρώσει γιατί ήταν το «κομπιουτεράκι» μας. Τα πάντα τα σημείωνε. Και δεν άφηνε ούτε ευρώ σε εκκρεμότητα. Το καλύτερο όμως το έμαθα στη συνέχεια. Το egov από το οποίο ο δήμος αντλεί τα στοιχεία, όπως μου είπε ο κ.Γεωργαντάς, παρουσιάζει την αδελφή μου εν ζωή. Επειδή το ποσόν δεν πρέπει να καταβληθεί γιατί η ιδιοκτήτρια του ΙΧ έφυγε από την ζωή, να καταθέσουμε ληξιαρχική πράξη θανάτου και βεβαίωση εγγυτέρων συγγενών!

Ελέφαντας!

Δηλαδή, πρέπει εμείς οι πολίτες να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Αρνήθηκα κατηγορηματικά να τροφοδοτήσω αυτήν την παθογενή λειτουργία ενός ανεπαρκούς δήμου (Αθηναίων) που ξύπνησε μετά από 8 χρόνια (!) για να απαιτήσει την πληρωμή μιας κλήσης και ενός egov που αν και είναι η εθνική μας υπερηφάνεια, δεν έχει στοιχεία όπως είναι η ληξιαρχική πράξη θανάτου. Ζήτησα από τον αντιδήμαρχο να βρει έναν κωδικό για να πληρώσω την οφειλή – κι ας μην είναι καταβλητέα – γιατί δεν έχω καμία εμπιστοσύνη ότι αυτή η κλήση της γιαγιάς τους δεν θα κυνηγάει τα εγγόνια της στο Λουξεμβούργο όπου ζουν μετά από χρόνια.

Ρεσιτάλ

Με έκπληξη διάβασα τη δήλωση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ για το συνέδριο Athens Alitheia Forum «Confronting fake news and toxic discourse» (Αντιμετωπίζοντας τις ψευδείς ειδήσεις και τον τοξικό λόγο) που διοργανώνει η γενική γραμματεία τύπου. «Το συνέδριο… “αλήθειας” είναι ένα συνέδριο με παρέλαση υπουργών, οσμή απευθείας αναθέσεων και μόνο στόχο να “ξεπλυθούν” πρωτοφανείς μεθοδεύσεις της κυβέρνησης και η άνευ προηγουμένου προπαγάνδα της» δήλωσε ο Τσουκαλάς. «Μια κυβέρνηση που βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνών επικρίσεων για την κατάσταση της ελευθερίας του Τύπου στην Ελλάδα, διοργανώνει συνέδριο για την… αλήθεια. Είναι η στιγμή που η “αλήθεια” παίρνει μορφή brand, με λογότυπο σε ένα “συνέδριο” που στην πραγματικότητα λειτουργεί σαν boutique της κυβερνητικής επικοινωνίας….»

Ήμαρτον!

Θέλω να ενημερώσω τον εκπρόσωπο που πήρε πολύ φόρα ότι θα συμμετάσχω κι εγώ σ’ αυτό το …κατάπτυστο συνέδριο. Θα είμαστε σε πάνελ με τον Αντώνη Σρόιτερ (Alpha) και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο (Κόντρα, Newpost) σε μια συζήτηση με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Παύλο Μαρινάκη, σήμερα στις 11 το πρωί. Ο κ. Τσουκαλάς για την ιστορία ακύρωσε την συμμετοχή του αφού ξεκίνησε το συνέδριο και μετά την ακύρωση του Κώστα Ζαχαριάδη του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτον, θα μπορούσε να συμμετάσχει και να καταγγέλλει την κυβέρνηση – αυτό είναι δημοκρατία- και όχι το ΠΑΣΟΚ να… ζηλεύει τον ΣΥΡΙΖΑ που «έκοβε» κανάλια και δημοσιογράφους γιατί δεν συμφωνούσαν μαζί του.