Δύο μέτρα θεωρούνται βέβαια μετά την ανακοίνωση του πρωτογενούς υπερπλεονάσματος για το 2025 την Τετάρτη 22 Απριλίου από την Eurostat. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, ακόμη κι αν ο πόλεμος τελειώσει αύριο – που αποκλείεται βέβαια – θα υπάρχει παράταση για ένα δίμηνο ακόμη (Ιούνιος και Ιούλιος) της επιδότησης του ντίζελ 0,20 ευρώ στο λίτρο και 15% στα λιπάσματα.

«Υπάρχει μια κατεύθυνση για προσωρινής ισχύος και στοχευμένα μέτρα, η οποία πάνω-κάτω θα παραμείνει» δήλωσε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στην ΕΡΤnews. «Η βούληση της κυβέρνησης είναι, παρακολουθώντας την κρίση και τις συνέπειες της να είναι παρούσα ουσιαστικά, όχι με μεγάλα λόγια και πολιτικές σαπουνόφουσκες».

Όχι market pass

Η παράταση του fuel pass θα εξαρτηθεί από τις διακυμάνσεις των καυσίμων. Η επιδότηση του ντίζελ κρίνεται απαραίτητη για να υπάρχει συγκράτηση στα μεταφορικά ή αύξηση των οποίων οδηγεί σε ντόμινο. Δεν έχει συζητηθεί η επιταγή ακρίβειας όπως δηλώνει κατηγορηματικά κορυφαία πηγή του οικονομικού επιτελείου με τον οποίο συνομίλησε η στήλη. Δεν ξέρω αν θα υπάρξουν δεύτερες σκέψεις με την αύξηση του πληθωρισμού στο 3,9% τον Μάρτιο από 2,7% τον Φεβρουάριο. Η ακρίβεια τρέχει, μέτρα που θα την τιθασεύσουν δεν βλέπω. Αυτή είναι η 4η διαδοχική υπέρβαση του πλεονάσματος. Την αναθεώρηση προς τα πάνω του πρωτογενούς πλεονάσματος προανήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης από τις ΗΠΑ.

Κρας τεστ

Η Τετάρτη 22 Απριλίου είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τις πολιτικές εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Αθήνα θα βρίσκεται η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι και θα έχει μια δύσκολη συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, πριν μεταβεί στο Φόρουμ Δελφών όπου θα μιλήσει. Στις 22 Απριλίου έχει προγραμματιστεί και η ψηφοφορία για τις άρσεις των 13 βουλευτών που αναφέρονται στις τελευταίες δικογραφίες που έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Βουλή. Η ΚΟ της ΝΔ βρίσκεται εν βρασμώ απειλώντας να μην ψηφίσει τις άρσεις ασυλίας των 11 βουλευτών της προηγούμενης δικογραφίας συν των 2 (Χατζηβασιλείου, Αθανασίου) που αποφασίζει σήμερα η Επιτροπή Δεοντολογίας.

Σοβαρές αιχμές

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έριξε τους τόνους για τους χειρισμούς της ελληνικής εκπροσώπησης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας των δικογραφιών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχει σφοδρή ενόχληση με σαφείς υπόνοιες για πολιτικές σκοπιμότητες. Εκτιμάται ότι επιλεκτικές διαρροές σε ΜΜΕ, η αποστολή με δόσεις των δικογραφιών και «χωρίς να έχει γίνει σοβαρή ποινική αξιολόγηση», κρατούν σε ομηρία βουλευτές και κυβέρνηση σε προεκλογική περίοδο. «Στην Βουλή εξέφρασα την στήριξη μου προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αλλά και την ανάγκη, καθώς κάνει ακόμη τα πρώτα της βήματα, να αποδείξει και εκείνη την αντικειμενικότητά της, αλλά και ότι μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά της» έγραψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτηση του. «Αποφεύγοντας τις επιλεκτικές διαρροές και μένοντας μακριά από κάθε εμπλοκή της στον εσωτερικό πολιτικό ανταγωνισμό» τόνισε.

Μπρα ντε φερ με ρίσκο

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Άδωνις Γεωργιάδης χρησιμοποιεί ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως. Ζητάει την κατάργηση της. Εάν ήθελε ο Μητσοτάκης να μην τα λέει, θα του έβαζε φρένο. Σε συσκέψεις που έγιναν στο Μαξίμου κρίθηκε ότι η αυστηρή γραμμή απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι μονόδρομος αν και ενέχει τα ρίσκα της. Έρχονται και άλλες δικογραφίες και μια κρίση στις σχέσεις κυβέρνησης – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μπορεί να κάνει χειρότερα τα πράγματα, αλλά δεν θα έπρεπε να επιδειχθεί η υποχώρηση για διάφορους λόγους.

«Αντάρτικο»

Υπάρχουν πολλοί βουλευτές της ΝΔ που απειλούν με αντάρτικο. Έχουν διαμηνύσει σε συνεργάτες του πρωθυπουργού ότι δεν θα ψηφίσουν όλες τις άρσεις ασυλίας μόνο και μόνο για να κάνουν το χατίρι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Κάποιοι συνάδελφοί τους (Μηταράκης, Τσιάρας, Βαρτζόπουλος, Χατζηβασιλείου, Αθανασίου κα) δεν έπρεπε καν να συμπεριληφθούν στις δικογραφίες διότι οι υποθέσεις τους είναι καθαρές δεν έχουν κάνει κάτι επιλήψιμο, όπως συζητούν. Η παγίδα εδώ είναι ότι με μια αρνητική ψήφο θα σταλεί το μήνυμα ότι δεν σέβονται τους θεσμούς και ταυτόχρονα δεν θα πετύχουν την μη άπραγη ασυλίας διότι η αντιπολίτευση θα την υπερψηφίσει.

Κομματική γραμμή

Αυτό θα έπληττε τη ΝΔ που θα έστελνε μήνυμα αποσυσπείρωσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε τουλάχιστον δύο σημεία της ανάρτησης του αναφέρθηκε στην ανάγκη να ψηφίσει «ναι» η ΚΟ στις άρσεις ασυλίας. «Όλοι, προφανώς, μπορούμε να έχουμε άποψη για κάθε μία από τις 11 περιπτώσεις που εξετάζονται» ανέφερε. «Ως βουλευτές, ωστόσο, ειδικά αυτήν την ώρα, έχουμε χρέος να μην μετατραπούμε ούτε σε ανακριτές, ούτε σε δικαστές. Η διάκριση των λειτουργιών είναι θεμέλιο του κράτους δικαίου και ο μόνος τρόπος να μην υπάρχουν σκιές σε κάθε υπόθεση που θα οδηγηθεί τελικά στην αρχειοθέτησή της. Πολύ περισσότερο, δεν πρέπει να αφήσουμε περιθώρια σε επιχειρήματα για καμία σκιά στη στάση μας». Ο Θανάσης Νέζης, ο Μιχάλης Μπεκίρης, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος και απλά στελέχη έχουν αναλάβει το μασάζ.

Το χρονικό

Ο τίτλος είναι το χρονικό μιας προαναγγελθείσας παραίτησης. Η αντίστροφη μέτρηση για την εξώθηση σε παραίτηση από την κυβέρνηση του Μακάριου Λαζαρίδη άρχισε από την προκλητική συνέντευξη που έδωσε λέγοντας ότι προσλήφθηκε επειδή είναι ωραίος ως ειδικός σύμβουλος με βεβαίωση σπουδών ενώ απαιτούνταν πτυχίο ΑΕΙ και διδακτορικό ή μεταπτυχιακό. Είπε επίσης ότι οι αριστεροί είναι τεμπέληδες, ότι δεν σκοπεύει να παραιτηθεί κλπ. Του ζητήθηκε να κάνει κι άλλη δήλωση ζητώντας συγνώμη και να δεσμευτεί ότι θα επιστρέψει τα λεφτά. Στο Μαξίμου περίμεναν να διορθώσει κάπως τα πράγματα και συνέβη το αντίθετο έριξε κι άλλο λάδι στη φωτιά. Ο Μητσοτάκης δεν τον παραίτησε από την πρώτη στιγμή διότι πριν από λίγες ημέρες είχε αλλάξει τρεις υπουργούς λόγω της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Θα αντέξει;»

Στο Μαξίμου έφτασε η δυσαρέσκεια πολλών βουλευτών για τα δύο μέτρα και σταθμά που ακολουθούνται, άλλοι να πηγαίνουν για άρσεις ασυλίας χωρίς να φταίνε και ο Λαζαρίδης να έχει την κάλυψη του πρωθυπουργού. Ο Θανάσης Νέζης φέρεται να είναι αυτός που ανέλαβε την ειδική αποστολή να τον πείσει να παραιτηθεί. Στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού όταν τον ρώτησα αν θα μείνει στην κυβέρνηση ο Λαζαρίδης απάντησε με νόημα «θα αντέξει;». Το μεσημέρι της Παρασκευής δέχθηκα ένα ακόμη τηλεφώνημα. Ο συνομιλητής μου μου είπε να μην εκπλαγώ αν υπάρξει κίνηση από τον Λαζαρίδη.

Η σταγόνα

Το Σάββατο το βαρύ πυροβολικό της ΝΔ η Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε ευθέως ότι πρέπει να παραιτηθεί. Μετά από λίγες ώρες ήρθε η παραίτηση με μακροσκελή δήλωση. Αν δεν το έκανε θα απομακρύνονταν θορυβωδώς, το ποτήρι είχε ξεχείλισε. Αντί να σιωπήσει ο πρώην υφυπουργός άσκησε κριτική στην κυβέρνηση ότι είναι φοβική απέναντι στον Βαξεβάνη. Ειρωνεύτηκε και την Ντόρα Μπακογιάννη, την οποία κάλεσε να πάει για σοκολατάκια και να παίξει με τα εγγόνια της. Αμετροέπεια! Ευχάριστη έκπληξη η δήλωση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά με την οποία καταδίκασε την σεξιστική και ηλικιακή επίθεση Λαζαρίδη στην κυρία Μπακογιάννη.