Σκληραίνει την γραμμή της η κυβέρνηση απέναντι στα μπλόκα. Η αστυνομία είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει τη διέλευση των ΙΧ ανάμεσα από τα τρακτέρ όταν δεν υπάρχει λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Εάν είναι παρκαρισμένα στα δεξιά και στα αριστερά του δρόμου θα απαγορεύονται να περνάνε ΙΧ ή φορτηγά από την μέση. Εάν τρακάρουν ή εάν προκύψει ένα έκτακτο περιστατικό υγείας δεν θα υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε ένα ασθενοφόρο ή όχημα οδικής ασφάλειας κλπ. «Ας μας κατηγορούν όσο θέλουν, δεν εμποδίζουμε εμείς την διέλευση των ΙΧ αλλά οι αγρότες» τόνισε η πηγή στο newsit.gr και την στήλη. «Δεν είναι δυνατόν οι αγρότες να αποφασίζουν ποιο όχημα και από πού θα περάσει, δεν είναι δική τους δουλειά».

Καθυστερήσεις

Η κυκλοφορία από παρακαμπτήριους δρόμους – όταν δεν κλείνουν και αυτοί – προκαλεί πολύωρες καθυστερήσεις. Σε ερώτηση γιατί επιτρέπεται η διέλευση από εθνικές οδούς σε μια λωρίδα κυκλοφορίας διότι γίνονται έργα, η πηγή μου απάντησε ότι οι κατασκευαστικές εταιρείες έχουν μεριμνήσει για προσεκτική διέλευση, βάζουν κορδέλες, κώνους, ειδικές φωτοσημάνσεις κλπ. Η αστυνομία δεν μπορεί να το κάνει αυτό όταν οι αποκλεισμοί γίνονται ταυτόχρονα σε αρκετά σημεία της χώρας.

Το κόστος των διοδίων

Το ημερήσιο κόστος από την ελεύθερη διέλευση των διοδίων που επιβάλλουν οι αγρότες για αρκετές ώρες, φτάνει τα 2,5 εκατομ. €. «Αυτά όμως δεν τα πληρώνουν από την τσέπη τους, όλοι οι υπόλοιποι το πληρώνουμε» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. «Δεν μπορεί να πληρώνουμε όλοι για τους λίγους». Τα έσοδα που χάνονται από εισπράξεις των διοδίων, μετατρέπονται σε αξιώσεις κατά του Δημοσίου, επιβαρύνοντας τελικά τον Έλληνα φορολογούμενο. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης αναζητούνται τρόποι τα κόστη αυτά να μετακυλίονται στους αγρότες που ανοίγουν τις μπάρες. Είναι δύσκολο να βρεθεί τρόπος αλλά δείχνει την τάση.

Αστικές και διοικητικές ευθύνες

Ταυτόχρονα ταυτοποιούνται οι αγρότες που σκεπάζουν τις κάμερες και τα μηχανήματα των διοδίων με σακούλες και σηκώνουν τις μπάρες για να περνάνε ελεύθερα τα αυτοκίνητα. Οι περισσότεροι είναι αγροτοσυνδικαλιστές, γνωστοί στο πανελλήνιο από τις συνεντεύξεις που δίνουν. Ο στόχος είναι να σχηματιστούν δικογραφίες για αστικά και διοικητικά αδικήματα. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να δηλώνει ότι είναι ανοιχτές οι πόρτες του πρωθυπουργού και των υπουργών για έναν εποικοδομητικό διάλογο. Κακώς δεν γίνεται αυτός ο διάλογος. Είναι και λίγο σουρεαλιστικό να μιλάνε εκπρόσωποι των μπλόκων σε ζωντανή τηλεοπτική σύνδεση με υπουργούς αλλά να μην κάθονται στο ίδιο τραπέζι με εκείνους.

Το παρασκήνιο της ΑΑΔΕ

Μερικές ενδιαφέρουσες πληροφορίες ήρθαν υπόψη της στήλης για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ στα γραφεία του συλλόγου των συγγενών των θυμάτων

των Τεμπών. Έγινε την περασμένη Παρασκευή. Το προσωπικό που ήταν εκεί ζήτησε μια διορία για να ετοιμάσει τα χαρτιά και να τα παραδώσει. Αυτά είναι το καταστατικό του συλλόγου, ποιοι είναι υπεύθυνοι κατά νόμο (οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι η Μαρία Καρυστιανού και η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι που είναι η ταμίας) καθώς και τα βιβλία εσόδων και εξόδων.

Χήρα μεγάλου τραγουδιστή

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα βασικά έσοδα προέρχονται κυρίως από την συναυλία που είχε γίνει με την συμμετοχή αρκετών καλλιτεχνών, από μικρές συνδρομές και την δωρεά της συζύγου πολύ γνωστού τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή. Τα έξοδα είναι κυρίως κάποια αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Δεν είναι πολλά. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι επιλήψιμο. Όλα τα έγγραφα και οι αποδείξεις θα παραδοθούν στην ΑΑΔΕ στις 9 Ιανουαρίου 2026. Ο έλεγχος είναι πολύ πιθανόν να έγινε μετά από καταγγελίες – συγγενή θυμάτων που λέει ότι δεν ξέρει πού πήγαν τα λεφτά. Κανείς δεν πρέπει να είναι στο απυρόβλητο. Ο καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Όμως ήταν λάθος το τάιμινγκ. Παραμονές Χριστουγέννων και ενώ η Μαρία Καρυστιανού δηλώνει ότι προχωράει η δημιουργία ενός κόμματος – κινήματος.

Πολύ ζεστός Τσίπρας

Ένα ακόμη παρασκήνιο πολιτικού ενδιαφέροντος έμαθα από την βραδιά της εκδήλωσης για τα 13 χρόνια της ΕφΣυν και τους καλεσμένους του Δημήτρη Μελισσανίδη. Ήταν εκεί ο Αλέξης Τσίπρας ο οποίος ήταν πολύ θερμός και συζήτησε για ώρα μαζί τους, με τον Γιάννη Ραγκούση και τον Γιάννη Μαντζουράνη. Αμφότεροι έχουν τοποθετηθεί πολύ θετικά στην προοπτική κόμματος Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός τους εκτιμά και θα τους έχει μαζί του, όταν κάνει το βήμα. Έχει κάνει και συναντήσεις μαζί τους. Προετοιμάζεται.

Αργεί, το 2027!

Το εγχείρημα Τσίπρα πάντως αργεί. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 όπως επαναλαμβάνει και σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο υπουργικό συμβούλιο που είναι το τελευταίο του 2025. Η οργάνωση ενός κόμματος δεν είναι αγώνας ταχύτητας αλλά μαραθώνιος αντοχής.

Ο πρώην πρωθυπουργός κάνει στοχευμένες κινήσεις. Χθες είχε συνάντηση και συζήτηση με αφορμή την «Ιθάκη» με φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Ο διάλογος θα αναρτηθεί σήμερα στις 12:00 στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου και στα social media.

Αρχηγικά βήματα

Αρχηγική χριστουγεννιάτικη κάρτα στέλνει ο Παύλος Πολάκης. «Τώρα είναι η ώρα για μια έντιμη Ελλάδα» τονίζει. Εχει την φωτογραφία του (προφίλ) και ένα χριστουγεννιάτικο δένδρο. Αν προσέξατε η εντιμότητα θα παίξει πολύ στις επόμενες εκλογές. Και ο Τσίπρας και η Καρυστιανού την έχουν σημαία τους. Μαζί με τον Πολάκη γίνονται τρεις. Ο Τσίπρας ούτε τον Πολάκη ούτε τον Νίκο Παππά θα καλέσει στο νέο σχήμα. Οι σχέσεις τους έχουν διαρραγεί. Όταν άπαντες και άπασες θα πέσουν στην προεκλογική αρένα, αναμένεται σκληρός πόλεμος.

Νέες γαλάζιες υποψηφιότητες

Το πρωθυπουργικό γραφείο ανακοίνωσε χθες έξι νέες υποψηφιότητες για τις εκλογές του 2027. Επειδή μάλιστα τέσσερις είχαν τοποθετηθεί σε θέσεις γενικών γραμματέων παραιτήθηκαν και αντικαταστάθηκαν. Ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, κατεβαίνει υποψήφιος στην Α’ Ανατολική Αττική. Η στήλη σας το είχε γράψει εδώ και καιρό. Ατύπως επισκέπτεται σπίτια ψηφοφόρων και συζητάει μαζί τους εδώ και μήνες.

«Έχουμε επιλέξει συνειδητά να ζούμε στην Ανατολική Αττική» ανέφερε στη δήλωση του. «Να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας.Αξίζουμε περισσότερα και θα τα πετύχουμε». Έναν εξπέρ που μεταναστευτικού επέλεξε ο πρωθυπουργός για το ψηφοδέλτιο της Σάμου. Τον πρώην γενικό γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής Μάνο Λογοθέτη. Σωστή επιλογή. Αυτό που δεν ξέρουν πολλοί είναι ότι είναι ανεψιός του Νικήτα Κακλαμάνη.