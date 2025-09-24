Γύρω στη μία τα ξημερώματα ήρθε η πληροφορία από τη Νέα Υόρκη ότι οδεύει προς ακύρωση η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν. Δεν ήταν έκπληξη μετά την αναβολή για την οποία η ελληνική πλευρά ειδοποιήθηκε μόλις πέντε ώρες πριν. Η συνάντηση είχε προγραμματιστεί για τις 2 το μεσημέρι ώρα Νέας Υόρκης (9 μμ ώρα Ελλάδος). Το ζήτησε η τουρκική πλευρά λόγω της συμμετοχής του Τούρκου προέδρου σε σύσκεψη που διοργάνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών για να τους παρουσιάσει το σχέδιο του για την Γάζα.

Το παρασκήνιο

Η μίνι σύνοδος Τραμπ έγινε γνωστή τη Δευτέρα το μεσημέρι. Η αναβολή της συνάντησης με τον Μητσοτάκη, ζητήθηκε με καθυστέρηση 24 ωρών. Ήδη ήταν ελάχιστος ο χρόνος για ένα τετ α τετ αξιώσεων. Τα 30 λεπτά που είχαν προγραμματιστεί (2-2.30 ώρα Νέας Υόρκης ) ήταν 15, με την μετάφραση γιατί ο Ερντογάν δεν μιλάει αγγλικά. Δηλαδή, ο κάθε ηγέτης θα είχε στη διάθεση του περίπου 7 λεπτά να αναπτύξει τις θέσεις του, χωρίς συζήτηση. Τελικά ο Τραμπ συναντήθηκε με τους ηγέτες των Μουσουλμανικών και αραβικών κρατών μετά, στις 4μμ!

Ασφυκτικό πρόγραμμα

Τα επιτελεία των δύο ηγετών εξέτασαν τα περιθώρια για ένα νέο ραντεβού σήμερα μεταξύ 11.30 το πρωί και 5 το απόγευμα. Ο Ερντογάν στις 6 μμ πετάει για την Ουάσιγκτον όπου αύριο 25/9 έχει συνάντηση με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Πρόγραμμα συναντήσεων έχει και ο Μητσοτάκης. Η είδηση της ακύρωσης ήρθε από ανώτατη κυβερνητική πηγή. Αρνητικά είναι τα μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες. Παιχνίδια τακτικής από τον Ερντογάν. Άλλες είναι οι προτεραιότητες του. Τότε, όμως, τι νόημα είχε να ξοδευτεί διπλωματικό κεφάλαιο για μια συνάντηση του με τον Έλληνα πρωθυπουργό που ακυρώθηκε με μεγάλη ευκολία.

Προκλητικός

Από την άλλη ήταν τυχερός ο Μητσοτάκης. Το κλίμα θα ήταν πολύ βαρύ. Ο Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ προειδοποίησε την Ελλάδα, την Κύπρο και την αμερικανική Chevron ότι «τα έργα που αποκλείουν την Τουρκία και την “τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου” (δηλαδή το ψευδοκράτος) στην Ανατολική Μεσόγειο δεν θα ευοδωθούν». «Η Τουρκία έχει δικαιώματα και δικαιοδοσία στα δυτικά του νησιού της Κύπρου ενώ οι Τουρκοκύπριοι έχουν νόμιμα δικαιώματα στις περιοχές γύρω από το νησί» τόνισε. «Υπάρχουν δύο ξεχωριστά κράτη και δύο ξεχωριστοί λαοί και καλώ την διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την «τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου».

Προσηλωμένοι

Την ίδια ώρα με την ομιλία του Ερντογάν στον ΟΗΕ, ο Έλληνας πρωθυπουργός συναντούσε τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Με κοινή δήλωση τους τόνισαν ότι παραμένουν «απολύτως προσηλωμένοι στην υλοποίηση αυτού του έργου στρατηγικής σημασίας, όπως επίσης είναι η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου οι οποίοι είναι πλήρως ενήμεροι και στηρίζουν την υλοποίηση του έργου». Η Κομισιόν ενέκρινε κονδύλι ύψους 650 εκατ. € για την χρηματοδότηση του καλωδίου. Οι απειλές Ερντογάν ότι θα εμποδίσει το καλώδιο δημιουργεί ένα ακόμη αρνητικό προηγούμενα.

Ρούμπιο «αδειάζει» Ερντογάν

Ο «σουλτάνος» από το βήμα του ΟΗΕ μίλησε απαξιωτικά και για τις προσπάθειες του Τραμπ να σταματήσει πολέμους. Επισήμανε ότι κανέναν δεν σταμάτησε. «Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να λένε ό,τι θέλουν, αλλά στο τέλος της ημέρας, όταν θέλουν να γίνει κάτι, έρχονται στον Λευκό Οίκο» δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατονομάζοντας και τον Ερντογάν. «Υπάρχουν ηγέτες που τηλεφωνούν και παρακαλάνε: “Μπορούμε να σφίξουμε το χέρι του προέδρου για πέντε λεπτά;” Αυτή τη στιγμή, ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένας ηγέτης που όλοι χρειάζονται».

Νέες εκταφές!

Νέα αιτήματα και εκταφές των ανθρώπων τους που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία των Τεμπών, είναι έτοιμοι να καταθέσουν συγγενείς για τον έλεγχο DNA σε «ορφανά» οστά που τους παραδόθηκαν μαζί με κάποια που έγινε η ταυτοποίηση. Πιθανόν και σήμερα να υπάρξει τέτοια πρωτοβουλία. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Τζαβέλας δήλωσε ότι αν κατατεθεί ένα τέτοιο «καθαρό αίτημα» θα το εξετάσει η πρόεδρος των Εφετών Λάρισας και θα εκδώσει απόφαση σύντομα. Η δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι Ζωή Κωνσταντοπουλου δεν φαίνεται να κατέθεσε ακόμη αίτημα για εκταφή του Ντένις Ρούτσι. Η ΝΔ την κατηγορεί ότι θέλει να κρατάει ανοιχτή την υπόθεση και να μην αρχίσει η δίκη, για λόγους ψηφοθηρικούς.

Προσοχή!

Οι πολιτικές κόντρες συνεχίζονται. Υποψιάζομαι ότι το Μαξίμου μέσα του προσεύχεται να δοθεί η άδεια εκταφής με κάποιο τρόπο και να σταματήσει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι. Σήμερα βρίσκεται στην 10η μέρα. Μαθαίνω ότι έχει εύθραυστη υγεία. Είναι κρίμα να κινδυνεύσει ένας πατέρας που έχασε με τόσο τραγικό τρόπο το παιδί του και ζητάει να γίνει εκταφή για να δει αν ό,τι του παραδόθηκε και έθαψε ήταν ο γιος του και από τι σκοτώθηκε. Πάλι θα το πω, θα το γράψω. Ο Ρούτσι κινδυνεύει. Δεν είναι ώρα για θεσμολαγνείες.

Έλιωσε ο πάγος

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος υποδέχθηκε στα σκαλιά της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής στη Νέα Υόρκη τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που είχε συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Αντάλλαξαν θερμή χειραψία. Ο πάγος που υπήρχε στις σχέσεις τους για λόγους που ακόμη είναι ασαφείς και έστελναν αρνητικό μήνυμα για την συνοχή του ελληνισμού και της ορθοδοξίας έχουν λιώσει. Ο Ελπιδοφόρος είναι συνδετικός κρίκος με ένα ισχυρό κομμάτι της ομογένειας που βρίσκεται πολύ κοντά στον Τραμπ, και έχει επαφές και ο ίδιος με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Αυτό είναι ένα όπλο που η κυβέρνηση μπορεί να αξιοποιήσει.

Ο Ντεγκρές

Στην γνωστή «Βιβλιοθήκη» του Κολωνακίου εθεάθη ο Παύλος Ντεγκρές. Είχε ραντεβού. Μπήκε στο εσωτερικό του καφέ – εστιατορίου. Κάποιοι τον χαιρέτησαν. Κινείται πάντα διακριτικά και είναι φιλικός.