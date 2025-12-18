Αυτό που γίνεται ανάμεσα στους αγρότες και την κυβέρνηση, μοιάζει με το σισύφειο μαρτύριο. Εκεί που πιστεύει η κάθε πλευρά ότι μπορεί και να πλησιάζει η ώρα που θα κάνουν συνάντηση για να συμφωνήσουν σε πέντε κρίσιμα θέματα, γίνεται μια στραβή και το καλό κλίμα δυναμιτίζεται. Ενώ δόθηκε σκληρός αγώνας να αρχίσουν οι πληρωμές που είχαν καθυστερήσει πολλούς μήνες μετά τις αλλαγές που συμφωνήθηκαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξώθησαν στα άκρα τους αγροτοκτηνοτρόφους, και ο ΕΛΓΑ πέτυχε δύο στα δύο αυτογκόλ. Μόλις πληρώθηκε η πρώτη δόση της βασικής ενίσχυσης αμέσως τράβηξε τις οφειλές για την ασφάλιση που είχε ο κάθε αγρότης, ενώ αυτό θα μπορούμε να αναβληθεί για να πάρουν οι άνθρωποι μια ανάσα. Χθες Τετάρτη έκανε το δεύτερο φάουλ.

Δάχτυλος τεχνικού συμβούλου

Το υπόλοιπο 30% που έμεινε για την πληρωμή των ασφαλίστρων του ΕΛΓΑ και το οποίο υποτίθεται ότι θα το «τραβούσε» η τράπεζα όταν θα έμπαινε η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, ο ΕΛΓΑ πάλι τράβηξε τα ποσά αλλά αυτήν τη φορά νωρίτερα. Δεν υπήρξε τεχνικό πρόβλημα. Καραμπινάτο λάθος έγινε καθώς ο τεχνικός σύμβουλος θα έπρεπε να στείλει στην τράπεζα το αρχείο με τις πληρωμές νωρίτερα και η τράπεζα να μην βιαστεί να τραβήξει τις οφειλές του ΕΛΓΑ. Το αρχείο με τις πληρωμές ήταν μεγάλο και όπως μου εξήγησαν καθυστέρησε να ανέβει στο λογισμικό της τράπεζας, με αποτέλεσμα οι αγρότες να πηγαίνουν στα ΑΤΜ να δουν τι λεφτά πήραν και να βρίσκουν άδειους τους λογαριασμούς τους ή με κάποιες δεκάδες ευρώ. Πολλοί έμειναν χωρίς καθόλου ρευστό και το αποτέλεσμα ήταν να ξαναχάσουν την όποια εμπιστοσύνη άρχισαν να αποκτούν για την κυβέρνηση. «Μας κοροϊδεύουν»

έλεγαν οργισμένοι.

Μπήκε πάγος

Η παροιμία λέει ότι όταν καίγεσαι μια φορά, φυσάς και το γιαούρτι. Στην προκειμένη περίπτωση όμως η κυβέρνηση κάηκε δύο φορές γιατί δεν φρόντισε κάποιος να εξετάσει όλες τις πιθανότητες και κυρίως το θέμα του συγχρονισμού των καταθέσεων με τις αναλήψεις του ΕΛΓΑ. Μέχρι χθες το απόγευμα πιστώθηκαν όλα τα ποσά (γύρω στα 500 εκατ. € μετά από ένα σπριντ που χρειάστηκε κάποιοι να τρέξουν. Αλλά πάγωσαν τα τηλεφωνήματα. Η ανοιχτή γραμμή που υπήρχε ανάμεσα σε υπουργούς και αγροτοσυνδικαλιστές δεν λειτούργησε. Οι αγρότες δεν ήταν ευχαριστημένοι και με τα 160 εκατ. € που ανακοινώθηκε ότι είναι τα περισσευούμενα από τις διασταυρώσεις που πέταξαν έξω από τις πληρωμές ΑΦΜ και θα ενισχυθούν κτηνοτρόφοι που έχασαν τα κοπάδια τους από την ευλογιά και καλλιέργειες όπως το βαμβάκι ή το στάρι που πωλούνται σε χαμηλές τιμές, κάτω του κόστους παραγωγής. «Είναι λίγα, οι άνθρωποι καταστράφηκαν» έλεγαν.

Καρδιογράφημα

Εκεί που κάποιοι αγροτοσυνδικαλιστές ήταν έτοιμοι να κατέβουν στην Αθήνα για να καθίσουν στο τραπέζι με την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, σήμερα Πέμπτη θα συνεδριάσουν τα μπλόκα για να αποφασίσουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, μέσα στις γιορτές. Ο στόχος τους είναι να κερδίσουν όσα περισσότερα μπορούν. Το πιο πιθανό, όμως, είναι με εξαίρεση τις μειώσεις στο ρεύμα που ακόμη δεν παρουσιάστηκαν στους αγρότες, δεν φαίνεται να υπάρχουν άλλα διαθέσιμα χρήματα. «Όσα δώσαμε, δώσαμε» δήλωσε στην στήλη κορυφαίος υπουργός.

Πλήγμα

Η κοινωνία ήδη πλήττεται. Σε πάνω από 30 εκατ. υπολογίζονται οι ζημιές στην αγορά ημερησίως, όπως αναλύουν επαγγελματικές ενώσεις. Το μπρα ντε φερ συνεχίζεται. Στις 29 Δεκεμβρίου αναμένεται να πιστωθούν στους λογαριασμούς των αγροτών άλλα 600 εκατ. Με αυτό το ποσόν ολοκληρώνονται οι οφειλούμενες πληρωμές. Ο πρωθυπουργός έδειξε αισιοδοξία ότι σύντομα θα λυθούν τα μπλόκα. Σήμερα μοιάζει δύσκολο, αλλά η κατάσταση είναι σαν το καρδιογράφημα. Πάνω, κάτω.

Τσίπρας για σενάρια εν κινήσει

Καρφιά πέταξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά του Αλέξη Τσίπρα. «Οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη από μεσσίες» δήλωσε στη βουλή. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με την επικοινωνιακή στρατηγική που ακολουθεί πέτυχε την ημέρα της ψήφισης του προϋπολογισμού που προγραμμάτισε και την δική του ομιλία στην Πάτρα, να παίζουν τα πλάνα του στα δελτία ειδήσεων, μαζί με εκείνα του πρωθυπουργού και των άλλων πολιτικών αρχηγών (σαν να ήταν και εκείνος στη βουλή). Διεκδικεί την δεύτερη θέση από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κλείνει κάθε παράθυρο συνεργασίας όχι μόνο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και με την ΝΔ – ακόμη κι αν έχει αλλάξει αρχηγό. Δηλαδή, στέλνει το μήνυμα ότι δεν τον αφορούν τα σενάρια εν πτήσει (αλλαγής του Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία) καταγγέλλοντας τα στελέχη της αριστεράς που δεν αποκλείουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Διαρροές

Η «Ιθάκη» μετά το μπαμ που είχε τα πρώτα 24ωρα της έκδοση της, δεν φάνηκε να του δίνει το εισιτήριο του rebranding, παρά το γεγονός ότι ήταν όντως ένα εκδοτικό φαινόμενο. Η συνδρομητική εξαμηνιαία δημοσκόπηση της MRB έδειξε ότι σε σχέση με προηγούμενες ο Αλέξης Τσίπρας, έχει μια φθίνουσα πορεία. Τον Ιούνιο του 2025 «σίγουρα και μάλλον σίγουρα θα τον ψηφίσω» απάντησε το 26,9%. Τον Δεκέμβριο του 2025 αυτό το ποσοστό έπεσε στο 23,2% ενώ κυκλοφόρησε το βιβλίο του στο οποίο πόνταρε πολλά. «Σίγουρα» θα τον ψηφίσει δηλώνει το 8,3%. Αυτό προέρχεται από τα εξής

κόμματα: 31,4% ΣΥΡΙΖΑ, 4,6% ΠΑΣΟΚ, 7,5% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, 2,9% ΚΚΕ, 6,2% ΝΙΚΗ, 3,5% Πλεύση Ελευθερίας, 12,5% Φωνή Λογικής, 5,3% αδιευκρίνιστη ψήφος.

Ο Σαμαράς

Τον πρώην πρωθυπουργό της ΝΔ, Αντώνη Σαμαρά, που είναι ανοιχτό να κάνει και εκείνος δικό του κόμμα, λένε ότι «σίγουρα και μάλλον σίγουρα» θα τον ψηφίσει ένα 15,6% (σχεδόν το ίδιο ήταν και τον Ιούνιο, 15 8%. Έχει διείσδυση στην Ελληνική Λύση (31%), την Φωνή Λογικής (30%) και τη ΝΔ 20%. Η τρίτη δυνάμει αρχηγός νέου κόμματος είναι η Μαρία Καρυστιανού. Η δημοτικότητα είναι πολύ υψηλή, στο 65. «Σίγουρα» και «μάλλον σίγουρα» θα την ψηφίσει, δηλώνει το 34,1%. Διαπερνά όλα τα κόμματα. Όμως παρουσιάζει μια φθίνουσα πορεία όσον αφορά στο «σίγουρα θα την ψηφίσω». Ήταν 13,9, μετά μειώθηκε στο 12,9 και σήμερα είναι στο 10,2.

Εκλογικά ακροατήρια

Τσίπρας, Σαμαράς, Καρυστιανού συναντιούνται σε αρκετά κοινά εκλογικά ακροατήρια, αν και έχουν μεγάλες διαφορές, γεγονός που δείχνει και την σύγχυση που υπάρχει στους πολίτες. Το βέβαιο, όμως, είναι ότι δεν θα συνεργαστούν ποτέ οι τρεις τους ή δύο από αυτούς. Ακόμη δεν μπορώ να καταλάβω ποιος θα πει το «ναι» σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Και απλώς να θυμηθούμε ότι χωρίς το πρώτο κόμμα δεν γίνεται κυβέρνηση.

Μισισιπή και Νέα Υόρκη

Για τις ΗΠΑ αναχωρεί το Σάββατο ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης με τον σύζυγό του Τάιλερ Μάκμπεθ. Θα περάσουν εκεί τις γιορτές. Θα επισκεφθούν την οικογένεια του Τάιλερ στον Μισισιπή και μετά στη Νέα Υόρκη την οικογένεια του Κασσελάκη. Χρειάζεται να γεμίσει τις μπαταρίες του ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας. Τον Φεβρουάριο τον περιμένουν τα δύσκολα θα κάνει δημοψήφισμα αν και πως θα συνεχίσει το κίνημα.