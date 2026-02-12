«Good?», «Everything is fine»! Το θερμό καλωσόρισμα του Ταγίπ Ερντογάν στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο κάτω μέρος, στα σκαλοπάτια της εισόδου στο λευκό παλάτι, ήταν το πρώτο μήνυμα ότι η συνάντηση τους μετά από ενάμισι χρόνο και αρκετές αναβολές, θα πήγαινε καλά. Την ίδια ώρα, γιγαντοοθόνες στο κέντρο της Άγκυρας με τις φωτογραφίες Ερντογάν και Μητσοτάκη και την φράση στα ελληνικά και τα τουρκικά «αξιότιμε κύριε πρωθυπουργέ καλωσήρθατε στην Άγκυρα» δεν θύμιζε σε τίποτα το «Μητσοτάκης γιοκ». Η συνάντηση κράτησε 90 λεπτά (45 ήταν η μετάφραση) και άλλη μισή ώρα το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με τους 20 υπουργούς (10 από κάθε πλευρά).

Επί της ουσίας γιοκ!

Ο Ερντογάν διάβασε τις δηλώσεις του, δεν είπε λέξη εκτός κειμένου, γιατί προφανώς δεν ήθελε να ξεφύγει. Αναφέρθηκε στις παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας και τα δύο θέματα αιχμής, το Ισραήλ και τον αποκλεισμό της από το ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE με ελληνικό βέτο, που πονάνε πολύ την γειτονική χώρα. Χρησιμοποίησε ήπιους τόνους αποφεύγοντας τις εντάσεις. Επιβεβαιώθηκε η στήλη. Σας το έγραψα χθες οι δηλώσεις και των δύο ηγετών ήταν γραπτές, προσυνεννοημένες και αποτύπωσαν το κλίμα που ήθελαν να περάσουν. Ήταν ένα «διπλωματικό κέντημα» των υπουργών Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν, που είναι σε ανοιχτή γραμμή.

Άτυπο ντιμπέιτ

Βγαίνοντας από την συνάντηση των δύο ηγετών, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών ήταν άνετοι κι όταν οι δημοσιογράφοι τους ρώτησαν πως ήταν οι συνομιλίες απάντησαν «σκοτωθήκαμε» κάνοντας χιούμορ. Ήταν ένα άτυπο ντιμπέιτ των δύο ηγετών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι είναι μια η διαφορά, η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, και έδειξε την Χάγη, έθεσε το θέμα της άρσης του casus belli (αν και δεν το κατονόμασε) με το ερώτημα «αν όχι τώρα, πότε;», απάντησε στα περί «τουρκικής μειονότητας» στη Θράκη του Ερντογάν, υπενθυμίζοντας την συνθήκη της Λωζάνης που αναφέρεται σε θρησκευτική (μουσουλμανική) μειονότητα, και άλλα.

Επί του πεδίου

Όλα αυτά όμως θα κριθούν επί του πεδίου. Σε εξαιρετικό κλίμα είχε γίνει το 5ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, υπογράφτηκε και η Διακήρυξη της Αθήνας αλλά μετά φτάσαμε στην Κάσο! Όταν θα γίνει πόντιση του καλωδίου τι θα κάνει ο Ερντογάν; Άρα πήραμε μια ανάσα, αλλά θα δούμε μέχρι πότε. Οι πραγματικές προθέσεις θα κριθούν επί του πεδίου.

Συγχαρητήρια στον mr Eurogroup

Στο επίκεντρο βρέθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Ο Ταγίπ Ερντογάν όπως και οι Τούρκοι υπουργοί του έδωσαν συγχαρητήρια για την εκλογή του στη θέση του προέδρου του Eurogroup. Στο δείπνο ο Τούρκος πρόεδρος ενδιαφέρθηκε να μάθει και για την κατάσταση της υγείας της συζύγου του πρωθυπουργού Μαρέβας Γκραμπόφσκι που είχε ένα ατύχημα στην Ιταλία και χρειάστηκε να χειρουργηθεί και στα δύο χέρια. «Όλα καλά, ευχαριστώ το προσωπικό του ΚΑΤ» έγραψε η ίδια σε ανάρτηση της χθες.

Η νέα συνέντευξη

Η Μαρία Καρυστιανού επανήλθε για να επιμείνει στη θέση της για τις αμβλώσεις, και να επαναλάβει ότι υπό αυτές τις συνθήκες δεν έπρεπε να συναντήσει τον Ερντογάν ο πρωθυπουργός. Για τις αμβλώσεις είπε ότι φτάνουν τις 250.000 το χρόνο – νούμερο που είναι αυθαίρετο – και ότι οι περισσότερες γίνονται από οικονομική ένδεια, που επίσης δεν επιβεβαιώνεται.

Η γυναίκα που θέλει να κρατήσει το παιδί της θα το κάνει και θα δουλέψει σκληρά. Είναι δικαίωμα της γυναίκας να αποφασίσει για το σώμα της από το 1986!

Χωρίς δημοψηφίσματα!

Το νέο που προέκυψε από την συνέντευξη της Καρυστιανού στο bankingnews είναι ότι δεν επανήλθε στα περί δημοψηφισμάτων. Η «δημόσια διαβούλευση» που ζήτησε την προηγούμενη φορά για να αποφασίσουν οι πολίτες για τις αμβλώσεις άλλαξε. Πρέπει να συζητηθεί ευρύτερα, είπε τώρα. Επίσης δεν επανέλαβε και το ότι θα έπρεπε ο Μητσοτάκης να παρουσιάσει την ατζέντα των θεμάτων που θα συζητούσε με τον Ερντογάν και οι πολίτες να αποφασίσουν αν θα πάει στην Τουρκία, κάτι που είναι ανέφικτο βέβαια. Όσο για την ατζέντα των συνομιλιών για τις οποίες είπε ότι δεν έγινε καμία ανακοίνωση, μάλλον είναι λάθος γιατί όλες τις τελευταίες μέρες γι’αυτή γίνονταν συζητήσεις σε όλα τα πάνελ από υπουργούς, δημοσιογράφους, διεθνολόγους κα. Η Μαρία Καρυστιανού μιλάει σωστά ελληνικά, αλλά χρειάζεται αρκετά εντατικά μαθήματα ακόμη.

Ο Ντε Γκρές

Σας το έγραψα ότι γίνεται δημοσκόπηση για το ενδεχόμενο κόμματος από τον Παύλο Ντε Γκρες, τον πρωτότοκο του πρώην βασιλιά της Ελλάδας Κωνσταντίνου και της Άννας Μαρίας. Το 23% – καθόλου μικρό ποσοστό- θα έβλεπε θετικά το ενδεχόμενο να ασχοληθεί ενεργά στην πολιτική (interview). Το 63% απάντησε αρνητικά και το 14% δεν ξέρω, δεν απαντώ. Και ο Παύλος και ο Νικόλαος όταν τους ρωτούν σχετικά, απαντούν ότι δεν ενδιαφέρονται για την πολιτική. Ο Νικόλαος παντρεύτηκε με την Χρυσή Βαρδινογιαννη και μένουν μόνιμα στην Αθήνα. Ο Παύλος έρχεται πολύ συχνά. Σε σπίτι γνωστού εφοπλιστή φιλοξενείται η Άννα Μαρία. Τα στέκια του Παύλου είναι, το Da capo για καφέ και κρουασάν, η Αθηναϊκή Λέσχη, το εστιατόριο Nynn του the ilisian και η Μ. Βρετανία για φαγητό και συναντήσεις.

Ο Μωραΐτης

Πολλές ζυμώσεις γίνονται στο ΠΑΣΟΚ για την επιστροφή και άλλων στελεχών στο πλαίσιο της επιχείρησης επαναπατρισμού. Έφυγαν γιατί είχαν δυσαρεστηθεί, αλλά δεν έκαναν τοξικές δηλώσεις και θέλουν να επιστρέψουν. Ακούγεται έντονα το όνομα του πρώην υφυπουργού Θάνου Μωραΐτη. Πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά στον Στέφανο Κασσελάκη, έφυγε και από εκεί. Αυτήν την περίοδο είναι άστεγος κομματικά και υπάρχουν δίαυλοι με το ΠΑΣΟΚ.

Πεφτοσυννεφάκηδες

Εάν υπάρχει το καραμπινάτο σκάνδαλο της ΓΣΕΕ με τα προγράμματα εκπαίδευσης πολλών εκατομμυρίων στις ίδιες εταιρείες και για επαγγέλματα που ελέγχεται η χρησιμότητα τους, σε συνδυασμό με την ευρύτερη διασπάθιση χρήματος – η Δικαιοσύνη θα βρει την άκρη – ειλικρινά απορώ πως δεν το πήραν μυρουδιά τόσα χρόνια, τα άλλα μέλη του ΔΣ (και ο Φωτόπουλος της ΔΕΗ). Κανένας δεν κατάλαβε τίποτα; Αν πάλι υποψιάζονταν κάτι γιατί δεν το έψαξαν περισσότερο και δεν το κατήγγειλαν; Το ότι πάλι όλοι είναι πεφτοσυννεφάκηδες με ξεπερνάει!