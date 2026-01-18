ΝΤΙΝ Με αρκετή καθυστέρηση… που δεν δικαιολογείται από το τηλεοπτικό αποτέλεσμα… δημοσιοποιήθηκαν χθες, Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026, τα 14 τραγούδια του Α’ Ημιτελικού για τον διαγωνισμό της Eurovision. Σήμερα, Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00, στην ίδια εκπομπή, «EurovisionGR», η Κέλλυ Βρανάκη και ο Θάνος Παπαχάμος θα παρουσιάσουν τα 14 τραγούδια του Β’ Ημιτελικού. ΝΤΑΝ

Δεν είναι θέμα «γκρίνιας», αλλά όταν η ΕΡΤ υποστηρίζει μέσα από επίσημη ανακοίνωσή της, την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 πως «Τα τραγούδια θα παρουσιαστούν με οπτικοποίηση υψηλής αισθητικής που θα αντανακλά το ιδιαίτερο ύφος κάθε σύνθεσης καθώς και τον χαρακτήρα των ερμηνευτών», δίνει η ίδια την αφορμή να κριθεί για τη… φανφάρικη υπόσχεση περί «οπτικοποίησης υψηλής αισθητικής».

Βέβαια… ίσως δεν είναι τυχαίο που κάποιοι στο ραδιομέγαρο διαπίστωσαν πως αντί για την υποσχόμενη «οπτικοποίηση υψηλής αισθητικής» θα γίνει μία μινιμαλιστική, λιτή και αντίστοιχη για όλους παρουσίαση, οπότε στην επόμενη ανακοίνωση, την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου… εξαφανίστηκε η επίμαχη φράση! Κάλλιο αργά… παρά τις άτοπες μεγαλο-υποσχέσεις…!

Ωστόσο, η ΕΡΤ είχε τον κατάλληλο χρόνο για να ενσωματώσει στα διαγωνιζόμενα τραγούδια, υπότιτλους για τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής. Ελπίζουμε πως έστω και αργά… θα το κάνουν, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να έχουν πρόσβαση και άποψη.

Κλείνοντας… προς το παρόν… με τα εσωτερικά περί Eurovision, οριστικοποιήθηκε ότι το «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026», που θα αποτελείται από δύο Ημιτελικούς (Τετάρτη 11 και Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στις 21:00), καθώς και ο Μεγάλος Τελικός, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, στις 21:00, θα γίνει στον χώρο του Φεστιβάλ Αθηνών (Πειραιώς 260, Ταύρος), όπου ήδη έχει ξεκινήσει να διαμορφώνεται κατάλληλα!

Στην τελική ευθεία η επιστροφή της Κατερίνας Καραβάτου, με σκοπό να καλημερίσει τους τηλεθεατές μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου. Οριστικό πλέον είναι ότι στην τηλεοπτική της παρέα θα είναι ο Πέτρος Κωστόπουλος, η Αφροδίτη Γραμμέλη, ο Νίκος Μισίρης και ο Λευτέρης Κουμαντάκης, ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να κλείσει ένα ακόμα πρόσωπο (το οποίο φαίνεται να είναι η Μαρία Αντωνά), αλλά δεν αποκλείεται… και κάποια προσθήκη έκπληξη!

Δεν θεωρώ ότι είναι ατυχές να συμπεράνουμε ότι με αυτή τη σύνθεση —που το πάνελ παραμένει σχεδόν το ίδιο με της κομμένης εκπομπής της Ελένης Τσολάκη— η διοίκηση του σταθμού… φωτογραφίζει τη βασική αιτία του κοψίματος.

Ένα εξαιρετικό κόνσεπτ που έρχεται και στη χώρα μας μέσα από τον ALPHA, είχα αποκαλύψει σε προηγούμενο ρεπορτάζ. Ο λόγος για το talk show όπου παρουσιαστές θα είναι άτομα στο φάσμα του αυτισμού, με μαθησιακές δυσκολίες ή άλλες μορφές νευροποικιλότητας, και καλεσμένοι τους γνωστές προσωπικότητες. Ως «βασικό κόνσεπτ» ανέφερα το «The Assembly» (μετ: «Η Συνέλευση»), αλλά οφείλω να διευκρινίσω ότι ο διεθνής εμπορικός τίτλος του γαλλικού φορμάτ είναι «The A Talks», ενώ το «The Assembly» είναι ο τίτλος που χρησιμοποιούν στις περισσότερες αγγλόφωνες χώρες.

Στον προγραμματισμό του ALPHA είναι να βγουν την επόμενη σεζόν έως δέκα εκπομπές και αξίζουν συγχαρητήρια στον σταθμό που αποφάσισε να φέρει το συγκεκριμένο κόνσεπτ και στα εγχώρια τηλεοπτικά ύδατα, όταν μάλιστα υπήρξαν και άλλοι εγχώριοι… μνηστήρες!

Τρεις οι… μνηστήρες στο σημερινό κουίζ που επιθυμούν την επόμενη σεζόν να εντάξουν στο πρόγραμμά τους τη συγκεκριμένη σειρά.

Πάντως, τις επόμενες ημέρες… πέφτουν οι υπογραφές με την πλευρά που είναι και η πιο… δοκιμασμένη, έστω και όχι με τις καλύτερες σχέσεις.