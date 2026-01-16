Ο ALPHA ετοιμάζει τη «Συνέλευση»

Ένα διεθνώς πολυσυζητημένο φορμάτ, η εκπομπή «The Assembly», ετοιμάζεται να περάσει για πρώτη φορά τα ελληνικά τηλεοπτικά σύνορα, δίνοντας χώρο και λόγο σε άτομα με νευροποικιλότητα.

Η εκπομπή «The Assembly» (μετ: «Η Συνέλευση»), ήδη έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στο εξωτερικό, φέρνει στην τηλεόραση ένα από τα πιο τολμηρά και συναισθηματικά φορτισμένα concepts των τελευταίων ετών: έναν ανοιχτό διάλογο, χωρίς μεσολαβητές, όπου παρουσιαστές είναι άτομα στο φάσμα του αυτισμού, με μαθησιακές δυσκολίες ή άλλες μορφές νευροποικιλότητας, των οποίων η φωνή παραδοσιακά… δεν είχε θέση στο prime time.

Ως παρουσιαστές λοιπόν ενός talk-show, μία ομάδα πολιτών που ανήκουν σε κοινωνικά σύνολα τα οποία συχνά βιώνουν αποκλεισμό από τον δημόσιο χώρο και λόγο, θα έχουν τη δυνατότητα να συναντούν γνωστές προσωπικότητες και να τους θέτουν οι ίδιοι τα ερωτήματα που τους απασχολούν. Χωρίς μοντάζ που «γυαλίζει» τις αλήθειές τους, χωρίς προκαθορισμένες ατάκες, χωρίς να είναι «εκπαιδευμένοι», αλλά και χωρίς φόβο ότι θα «ειπωθεί κάτι λάθος».

Για την Ελλάδα, η άφιξη του «The Assembly» δεν αποτελεί απλώς μια νέα τηλεοπτική παραγωγή, αλλά μια σημαντική πολιτισμική μετατόπιση. Σε μια χώρα όπου η διαφορετικότητα συχνά παρουσιάστηκε επιδερμικά ή στερεοτυπικά, το νέο αυτό φορμάτ επιχειρεί να δημιουργήσει έναν χώρο έκφρασης που αναγνωρίζει την αυθεντική εμπειρία των ανθρώπων αυτών, όχι ως «ειδικές περιπτώσεις», αλλά ως ισότιμες παρουσίες της κοινωνίας.

Οι συμμετέχοντες δεν «εκπροσωπούν» μια κατηγορία, αλλά εμφανίζονται ως πραγματικά πρόσωπα με σκέψεις, αγωνίες, χιούμορ, ευαισθησίες και μια βαθιά ανάγκη να ακουστούν χωρίς να φιλτράρονται από τρίτους. Η εκπομπή, η ιδέα και το φορμάτ φιλοδοξεί να χτίσει γέφυρες κατανόησης, όχι να συγκινήσει επιφανειακά· να προκαλέσει συζήτηση και όχι να μετατρέψει τη διαφορετικότητα σε θέαμα.

Σύμφωνα λοιπόν με έγκυρες πληροφορίες μου, ο ALPHA βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας, με στόχο «Η Συνέλευση» να ενταχθεί στο πρόγραμμά του την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Αν όλα εξελιχθούν όπως αναμένεται, η ελληνική τηλεόραση θα υποδεχτεί μία από τις πιο ειλικρινείς και ανθρώπινες παραγωγές των τελευταίων χρόνων· μία εκπομπή που δεν μιλά για τους ανθρώπους που μένουν εκτός δημόσιου λόγου, αλλά τους δίνει επιτέλους τον χώρο να μιλήσουν οι ίδιοι.