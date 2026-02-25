ΝΤΙΝ Συνεχίζεται το ανακάτεμα στις τηλετράπουλες, με εκπομπές να πηγαίνουν πότε εδώ, πότε εκεί και πότε… στο άγνωστο με βάρκα χωρίς ελπίδες. Με συνοπτικές διαδικασίες αλλάζουν οι μέρες και ώρες προβολής και όπου δεν πίπτει τηλεθέαση, πίπτει μαχαίρι…! Κι όσο πλησιάζει το Πάσχα, όλο και περισσότεροι ανησυχούν για το έθιμο… της σούβλας, καθώς αυτή την περίοδο, μετά την Ανάσταση, είθισται τα κανάλια να ξεφορτώνονται κάποια… βαρίδια και ορισμένοι να μην επιστρέφουν στο τηλεοπτικό τοπίο. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Πάντως στον ΣΚΑΪ, με πολύ συνοπτικές διαδικασίες, «πάγωσαν» την προβολή του «Beat My Guest» και μία ακριβώς eβδομάδα μετά την πρεμιέρα του, το ριάλιτι μπήκε… για ρετούς. Επειδή αποδείχθηκε πως ο «καλεσμένος» είχε πολλά λάθη και δικαιολογημένα νικήθηκε στη μάχη της τηλεθέασης, στο κανάλι του Φαλήρου αποφάσισαν να μην αφήσουν το ριάλιτι στον αέρα, αλλά να επανέλθει… αν… ίσως… ενδεχομένως… μπορέσει να σταθεί πιο τηλεοπτικά και να «πλησιάζει» την αρχική ιδέα του concept. Πάντως, στο παρασκήνιο λέγεται ότι υπάρχει κόντρα του σταθμού με την εταιρεία παραγωγής για λάθη που έγιναν στο project, καθώς και για πολλά… παρατράγουδα, από τα οποία θα κριθούν κι άλλα…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Παραμένοντας στο κανάλι του Φαλήρου, αξίζει να αναφέρουμε τη σημαντική αλλαγή που αποφάσισαν και θα έχει ενδιαφέρον αν θα βγει σε καλό… ή αν θα κάνουν μία ακόμα αλλαγή της αλλαγής… ωιμέ με τις αλλαγές! Έτσι λοιπόν, για πρώτη φορά αποφάσισαν το «Survivor» να προβάλλεται πλέον από Σάββατο έως και Τρίτη, αλλάζοντας την κλασική και επί σειρά σεζόν μετάδοση από Κυριακή έως και Τετάρτη με όσα συμβαίνουν στον Άγιο Δομίνικο. Ε, όπως είπα, αν η αλλαγή δεν φέρει τα πολυπόθητα νούμερα τηλεθέασης, θα κάνουν μία ακόμα αλλαγή… και θα πάνε όπως παλιά. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Με αρκετές εκπομπές από τα παλιά, αλλά και ελάχιστες νέες παραγωγές που έγιναν ειδικά για την επέτειο, η ΕΡΤ γιόρτασε τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της. Δεν θα σταθούμε σε βασικές παραλείψεις καλεσμένων στα «γενέθλια», με πρόσωπα που στήριξαν τη «γέννηση» της δημόσιας τηλεόρασης, αλλά στις αφιερωματικές εκπομπές της θα έπρεπε… ιστορικά… να θυμηθούν το «λουκέτο» που είχε βάλει η κυβέρνηση Σαμαρά στις 11 Ιουνίου 2013, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις ακόμα και από διεθνή δίκτυα. Γιατί η μνήμη δεν (πρέπει να) είναι επιλεκτική και το «λουκέτο» είναι από τις «μαύρες σελίδες» στην ιστορία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης που καλό είναι να μην τις ξεχνάμε…! Άλλωστε η ιστορία δεν είναι μοντάζ για να κόβουμε τα… δύσκολα πλάνα που δεν μας αρέσουν! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Ε, θα παραμείνω στην ΕΡΤ, αλλά θα αλλάξω κλίμα και θα το πάω στο πιο ψυχαγωγικό, καθώς τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν σενάρια που μιλούν για επαφές συντελεστών εκπομπών με τη διοίκηση, για το τι μέλλει γενέσθαι… νεξτ σίζον. Σε αυτά λοιπόν κρατήστε μικρό καλάθι, καθώς όσες επαφές είναι να γίνουν, θα γίνουν κοντά στο Πάσχα και αφού γίνουν άλλες επαφές… σε πιο ανώτερα κλιμάκια! Γιατί τα χρόνια κι οι δεκαετίες περνούν, αλλά κάποιες συνήθειες στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής δεν αλλάζουν, ιδιαίτερα για κρίσιμες περιόδους, όπως είναι η επόμενη που είναι και… εκλογική! Να, θέλω να το γυρίσω στο ψυχαγωγικό και η ΕΡΤ δεν με αφήνει…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Αφήνω κι αυτό εδώ: σήμερα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, με διπλό επεισόδιο στις 21:00, ολοκληρώνεται από την ΕΡΤ1 η σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό», που δικαιολογημένα… δεν πήγε καθόλου καλά και απέδειξε ότι ο τίτλος ήταν… υπεραισιόδοξος. Και το ξαναλέω: «θέλω να το γυρίσω στο ψυχαγωγικό και η ΕΡΤ δεν με αφήνει…!» ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Ας κλείσουμε λοιπόν με κουίζ από τον χώρο της ψυχαγωγίας, που έχει προκαλέσει όμως πονοκέφαλο σε στελέχη του σταθμού, καθώς η εντολή άνωθεν… ήταν ξεκάθαρη: «βρείτε τρόπο να σπάσετε τη συμφωνία χωρίς να πληρώνουμε πολλά για ρήτρες»! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Αυτό που δεν γνωρίζουν είναι ότι και η άλλη πλευρά… επιθυμεί το σπάσιμο, οπότε θα μπορούσαν να ρίξουν την τιμή του… διαζυγίου! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ