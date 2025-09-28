ΝΤΙΝ Βρισκόμαστε στην αρχή της φετινής σεζόν, αλλά ήδη κάποιοι ξεκίνησαν τις υπερβολές. Έχει πολλές φορές αποδειχθεί ότι ο αγώνας για την τηλεθέαση… ο αγώνας για τη δημοσιότητα τρελαίνει, με αποτέλεσμα αρκετοί να «ξεγυμνώνονται» και να φανερώνουν τον πραγματικό εαυτό τους. Και τη φετινή σκληρή και ανταγωνιστική σεζόν ίσως διαπιστώσουμε ότι πολλοί… βασιλείς είναι γυμνοί. Αυτή είναι η γυμνή αλήθεια…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Η αλήθεια για την αποχώρηση του Βαγγέλη Σερίφη από την εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω» του OPEN, που δεν έχει κάνει ακόμα πρεμιέρα, είναι ότι ο φιλόλογος και DJ διαπίστωσε ότι θα έπρεπε να βγάλει τα ρούχα της ευπρέπειας και της ιδεολογίας που φορά καθ’ όλη την πορεία του και στην καλλιτεχνική σκηνή. Και επειδή τα φορά από θέση κι όχι για το «φαίνεσθαι», αποφάσισε πως δεν έχει ανάγκη την τηλεοπτική προβολή … ή μάλλον δεν του ταιριάζει αυτή η τηλεοπτική προβολή. Σε μια εποχή που αρκετοί… λυσσομανούν να έχουν στασίδι μπροστά από τις κάμερες με όποιο κόστος, ο Σερίφης έδειξε και απέδειξε ότι μπορεί να απέχει από την τηλεοπτική «άγρια δύση» αλλά δεν προτίμησε να δει τα «πιστεύω» του να δύουν προς χάρη της τηλεθέασης.

Βέβαια, κάποιοι θα πουν ότι «δεν ήξερε τι τον περίμενε, οπότε γιατί πήρε την απόφαση να αποχωρήσει καθυστερημένα και αφού γυρίστηκε και το τρέιλερ;» και… επαγγελματικά σκεπτόμενοι θα έχουν δίκιο. Ίσως, όμως, υπήρξε κάποια σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ή να το πω πιο σωστά… κάποιο ψίχουλο που έπεσε στο τραπέζι με τους συνεργάτες του και κατάλαβε πως δεν μπορεί να… τρώει μαζί τους τον τηλεοπτικό χρόνο, αλλά ούτε καν… πίτσα! Είπαμε: να λέμε την αλήθεια γυμνή…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Χαμηλή τηλεθέαση έκανε η… μπουστοπρο(σ)βολή του Σταύρου Μπαλάσκα στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1. Σύμφωνα με τις μετρήσεις τηλεθέασης της Nielsen λίγοι τηλεθεατές …απόλαυσαν λάιβ το τριχωτό στήθος του ειδικού αστυνομικού αναλυτή, αλλά το καρέ με το ενσταντανέ γέμισε τα σόσιαλ μίντια και οι τρίχες έγιναν viral. Μια απορία: να δεχτώ ότι ο Μπαλάσκας δεν έχει τηλεοπτική πείρα και έδειξε τα τριχωτά στήθη του στο πανελλήνιο, ώστε να δείξει και να αποδείξει στον Γιώργο Λιάγκα, που απορούσε γιατί δεν βγάζει φωτό από την παραλία ή τους ελαιώνες.

Αν την ίδια συζήτηση την είχε σε κάποιο αστυνομικό τμήμα, που φαντάζομαι ότι έχει περάσει πριν γίνει τηλεοπτικός «ειδικός αστυνομικός αναλυτής», θα έκανε την ίδια… αποκάλυψη; Να, σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις σκέφτεσαι πως πραγματικά στην τηλεόραση δείχνουν και επιδεικνύουν… τρίχες, αλλά και πόσο κρίμα που δεν έχει συσταθεί τηλε-αστυνομία… να αναστενάξει ο Γεντί Κουλές, όπως λέει και το τραγούδι, με τόσα «κουλά» στη σύγχρονη τηλεοπτική πραγματικότητα…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Πάμε σε ευχάριστα για τη σύγχρονη τηλεοπτική πραγματικότητα, καθώς ένας από τους πιο καλούς ηθοποιούς αλλά και σκηνοθέτες της γενιάς του (και όχι μόνο!), ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, θα έχει τη φετινή σεζόν τριπλό ρόλο. Εκτός από το νέο κύκλο του «Γιατρού» στον ALPHA, ο γνωστός ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει και στον «Δικαστή», που θα προβληθεί από τον ΑΝΤ1. Ωστόσο, μέσα στη σεζόν θα είναι και παρουσιαστής μίας ιδιαίτερης εκπομπής που θα προβληθεί από την ΕΡΤ και θα έχει τίτλο «Λεωφόρος Μεσογείων» και… επιγραμματικά θα πω ότι θα έχει σχέση με τον αυτοσχεδιασμό.

Το κόνσεπτ είναι πρωτότυπο για τα εγχώρια δεδομένα και σίγουρα η επιλογή του Μαρκουλάκη για αυτή την εκπομπή θεωρείται επιτυχημένη, καθώς θα «κατευθύνει» τους καλεσμένους του… εκεί που πρέπει. Προς το παρόν δεν θα πω περισσότερα, αλλά η ιδέα έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και ελπίζουμε να γίνει το ίδιο… και στην πράξη, για να μην βρουν αφορμή κάποιοι… πικραμένοι να πουν «μα καλά, τριπλό ρόλο ο Μαρκουλάκης;», ενώ κάποιοι περιμένουν κι ελπίζουν… σε ευκαιρία. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Ευκαιρία να απολαύσουν μία ξεχωριστή, για τα εγχώρια τηλεοπτικά δεδομένα, παραγωγή έχουν απόψε, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, στις 21:00, οι τηλεθεατές μέσα από τη συχνότητα του STAR, που θα μπουν στην τηλεοπτική… ζωή μας «Τα Φαντάσματα». Η υπέροχη ξένη κωμική σειρά έρχεται και στη χώρα μας, διασκευασμένη στα καθ’ ημάς από την ευφάνταστη γραφή του Λευτέρη Παπαπέτρου («Εγκλήματα», «Είσαι το ταίρι μου», «Κάτω Παρτάλι», κ.ά.), σκηνοθετημένη εμπνευσμένα από την Αμαλία Γιαννίκου και με εξαιρετικές ερμηνείες.

Δεν θα το πρότεινα αν δεν είχα δει σε δημοσιογραφική προβολή το πρώτο επεισόδιο, το οποίο πραγματικά απόλαυσα και δηλώνω φαν των Φαντασμάτων. Υπέροχα Φαντάσματα, υπέροχη σειρά, υπέροχοι όλοι, προσφέροντας γέλιο που έχουμε ανάγκη… έτσι, για αλλαγή…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Με αλλαγή το σημερινό κουίζ, που αφορά γνωστό πρόσωπο και συζητήσεις που κάνει με στελέχη τηλεοπτικού σταθμού με σκοπό να βρεθεί κόνσεπτ που θα του… αλλάξει την εικόνα…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Να δείτε που η φετινή σεζόν κρύβει πολλές αλλαγές… και εκπλήξεις…! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ