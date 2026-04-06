Μεγάλη Εβδομάδα, και ενώ το κλίμα είναι κατανυκτικό, τηλεοπτικά επικρατεί ανησυχία. Ακόμα και την Εβδομάδα των Παθών, στα επιτελεία των καναλιών προσπαθούν να βρουν τρόπους να αποκαταστήσουν αρκετά από τα λάθη της σεζόν, σχεδιάζοντας πολλές αλλαγές και ελπίζοντας να κερδίσουν ξανά το στοίχημα με ένα κοινό που δείχνει να απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τους παραδοσιακούς δέκτες και την «κλασική τηλεόραση».



Τουλάχιστον στη δημόσια τηλεόραση… όλα βαίνουν ήρεμα και χωρίς ιδιαίτερη ανησυχία για την επόμενη σεζόν. Έτσι, από τη μία έχουμε την αγωνία για την εμπορική επιτυχία στα ιδιωτικά κανάλια και από την άλλη τη θεσμική σιγουριά της ΕΡΤ, που λόγω της οικονομικής ενίσχυσης μέσω του ανταποδοτικού τέλους τα στελέχη της μπορούν να σχεδιάζουν στο Ραδιομέγαρο την επόμενη μέρα με λιγότερη προγραμματική ανησυχία… και κυρίως χωρίς την πίεση που νιώθουν οι υπόλοιποι όταν κοιτούν καθημερινά τα νούμερα τηλεθέασης.



Βέβαια, αμέσως μετά το Πάσχα, στα σχέδια στελεχών της ΕΡΤ είναι να ξεκινήσουν επαφές με πρόσωπα που στελεχώνουν το πρόγραμμα, κυρίως του ψυχαγωγικού τομέα, για να δουν το μέλλον της συνεργασίας τους. Προτεραιότητα σε αυτές τις συναντήσεις θα έχει η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, γνωρίζοντας μάλιστα στην ΕΡΤ πως το δίδυμο… βολιδοσκοπείται ξανά από στελέχη του ΣΚΑΪ για την επόμενη σεζόν. Και όπως λέει η γνωστή παροιμία, όπου υπάρχει καπνός, συνήθως υπάρχει -και τηλεοπτική- φωτιά!



Πάντως, οι δύο πλευρές, ΕΡΤ και παρουσιαστές, φαίνεται να επιθυμούν τη συνέχεια της συνεργασίας τους, αλλά μέχρι να δεις να πέφτουν υπογραφές… για να μην πω «να πέφτουν τα πρώτα πλάνα στον αέρα»… έχω μάθει να κρατώ «μικρότερο καλάθι»! Άλλωστε τα δεδομένα στην τηλεόραση αλλάζουν πιο γρήγορα… κι από την αποστολή ενός δελτίου Τύπου!



Οριστικό το τέλος στη συνεργασία των Ανδρέα Γεωργίου, Βάνας Δημητρίου και Κούλλη Νικολάου με το MEGA. Μετά από πέντε σεζόν επιτυχημένης πορείας, «Η γη της ελιάς» θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο κλείνοντας έναν κύκλο που κράτησε όσο λίγοι στη μυθοπλασία τα τελευταία χρόνια. Η επόμενη σειρά τους, οι «Μπλε Ώρες», θα μεταδοθεί από τον ΣΚΑΪ που την επόμενη σεζόν θα επενδύει ξανά στη μυθοπλασία, με την ερωτικού πάθους και μυστηρίου σειρά να δίνει ραντεβού με τους τηλεθεατές τέσσερις… ή το πολύ πέντε ημέρες τη βδομάδα… αμέσως μετά το βραδινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.



Αξίζει να αναφέρω ότι στο τραπέζι της συνεργασίας με το κανάλι του Φαλήρου η γνωστή τριάδα, που έχει δημιουργήσει πολλές επιτυχημένες σειρές, έχει βάλει και άλλες προτάσεις, όχι μόνο για παραγωγές μυθοπλασίας. Ωστόσο, όλα θα συζητηθούν τους επόμενους μήνες και σαφώς οι αποφάσεις θα εξαρτηθούν… από το πόσες ανάγκες θα έχει το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ την επόμενη χρονιά, που -με τα έως τώρα δεδομένα- είναι και εκλογική.



Παραμένουμε στην ψυχαγωγία και πάμε στο STAR, που παρά τα πολλά που λέγονται και γράφονται, δεν έχει ξεκινήσει η προετοιμασία για νέο κύκλο του «Greece's Next Top Model». Βέβαια, το ριάλιτι μόδας παραμένει στο τραπέζι του σταθμού της Κηφισιάς, αλλά είναι ολίγον… στην άκρη του τραπεζιού, κάνοντας μάλιστα «παρέα» με το άλλο ριάλιτι, τη «Φάρμα», και περιμένοντας τις τελικές εγκρίσεις, ενώ παράλληλα στη διοίκηση μελετούν «Plan B»… κάτι που σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν έως το τέλος του μήνα… γιατί ο χρόνος για την προετοιμασία πιέζει… ενώ οι περισσότεροι επιτελείς του σταθμού τονίζουν πως τουλάχιστον το ένα από τα δύο ριάλιτι πρέπει να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα της νέας σεζόν και να μπει ξανά στο κέντρο του τραπεζιού.



Σε τραπέζι αναφέρεται το σημερινό κουίζ, το οποίο όμως δεν βρίσκεται σε γραφείο συσκέψεων τηλεοπτικού σταθμού, αλλά σε εστιατόριο… εκτός Αττικής. Εκεί, λοιπόν, υπήρξε συνάντηση πολύ γνωστού προσώπου της τηλεοπτικής αγοράς με ανώτατο αξιωματούχο καναλιού που σίγουρα δεν ήταν μεταξύ τυρού και αχλαδίου.



Το να… ξενιτευθούν μάλιστα για να συναντηθούν σημαίνει ότι κάτι «μαγειρεύουν»… για να μην πω ότι έχει ήδη μπει στον… φούρνο!