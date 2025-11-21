ΝΤΙΝ Παρασκευή 21 Νοεμβρίου και όπως κάθε χρόνο, από το 1996 και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σήμερα (21/11/25) είναι η Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης. Μίας «Κυρίας» που όλοι έχουμε βάλει στο σπίτι μας, της έχουμε μιλήσει, της έχουμε φωνάξει, της έχουμε κλείσει το μάτι και της έχουμε κάνει ακόμα και… επιθετικό ζάπινγκ. Αλλά εκείνη μένει… και επιμένει… να μας προσφέρει ειδήσεις, δράματα, ριάλιτι, δόξα, γέλιο, κλάμα και… εντάξει, αρκετές φορές και νεύρα! ΝΤΑΝ

Όσο όμως κι αν την κατηγορούμε ότι έχει αλλάξει, πως έγινε πιο θορυβώδης και πιο ανυπόμονη, η αλήθεια είναι ότι συνεχίζει να κρατάει μια θέση στο σαλόνι και στην καρδιά μας. Γιατί καμία άλλη συσκευή δεν έχει καταφέρει να μας κάνει να γελάμε, να θυμώνουμε και να συγκινούμαστε με την ίδια ευκολία, προκαλώντας ακόμα και «πόλεμο» σχολίων στα σόσιαλ μίντια.

Ίσως αυτή η Κυρία προσπαθεί συχνά να ακολουθήσει τα σημεία των καιρών, ακόμα και μεταφέροντας στο πρόγραμμά της περιεχόμενο από άλλα σύγχρονα Μέσα, αλλά κάποτε ήταν ένα μεγαλόπρεπο καθιστικό με φωνή. Με τη φωνή του Φρέντυ Γερμανού, που έκανε τους καλεσμένους του να «ξεκλειδώνουν» πριν καν προλάβουν να πιούν νερό. Με εκείνο το μειδίαμα του Νίκου Μαστοράκη, που ήξερε τι σημαίνει τηλεοπτική δομή όταν ακόμη οι υπόλοιποι μαθαίναμε τι κάνει το κουμπί «rec». Και, βέβαια, με εκείνη τη μοναδική, ανεπανάληπτη φωνή της Μαλβίνας Κάραλη, που ακόμη και σήμερα θα ήθελες να έρθει και να σου ρίξει μια λεκτική σφαλιάρα για να συνέλθεις από την ανοησία της εποχής.

Όμως η ελληνική τηλεόραση δεν ήταν μόνο λάμψη και προσωπικότητες τοτέμ. Ήταν και το απρόβλεπτο, το παρεΐστικο, το ανθρώπινο. Όπως ο Βλάσης Μπονάτσος που έμπαινε στο πλατό με μια ενέργεια που ούτε σε υπερπαραγωγή της Marvel δεν χωρούσε, αλλά και φυσικά, θρυλικές δημοσιογραφικές μορφές που μας έμαθαν τι σημαίνει ενημέρωση, και δεν είχαν την παραμικρή σχέση με τα σημερινά «πάμε σε ένα βίντεο που βρήκαμε στο ίντερνετ».

Η τηλεόραση έχει ένα χάρισμα που δεν περιγράφεται εύκολα: μπορεί να σε κάνει να νοσταλγήσεις ακόμα και τις στιγμές… που τη μισούσες. Αξίζει να θυμηθείς πώς μάζευε την οικογένεια γύρω της, πώς σταματούσαν οι συζητήσεις όταν άρχιζε το «Μινόρε της Αυγής», αλλά και το «Ρετιρέ». Πώς έτρεχες να προλάβεις το «Όχι τα Νέα του Αντένα», αλλά και να δεις πρωινά για να ξεκινήσεις τη μέρα σου με χαμόγελο: τι περίεργα παιχνίδια θα κάνει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, όπως και αν η Ελένη Μενεγάκη σπρώξει τον καλεσμένο της από τον καναπέ, γελώντας μαζί του, ενώ το απόγευμα… έστω κι από τον καναπέ του σπιτιού σου… ήσουν κι εσύ καλεσμένος του Ανδρέα Μικρούτσικου παίζοντας στο Μεγάλο Παζάρι και προσπαθώντας να διαπραγματευτείς με το… σύμπαν για να μην ανοίξει ο παίκτης τη λάθος κουρτίνα. Και βέβαια να διασκεδάσεις με οικοδέσποινα τη Ρούλα Κορομηλά, που έκανε τα σόου να έχουν λάμψη… κι όχι μόνο κομφετί και γκλίτερ! Και πολλοί και πολλές ακόμη που «έχτισαν» και στόλισαν, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, την Κυρία TV.

Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, σήμερα η τηλεόραση δεν συγκατοικεί μόνο αυτή μαζί μας, αλλά με το διαδίκτυο, κοιτώντας ίσως με ζήλια το YouTube και το TikTok. Ωστόσο, όταν συμβαίνουν πραγματικά μεγάλα γεγονότα, καταλήγουμε πάλι σε αυτή, την παλιά μας φίλη. Με παρουσιαστές που ξαγρυπνούν, ρεπόρτερ που παγώνουν σε δρόμους, τεχνικούς που εργάζονται σκληρά κι ας μην φαίνονται ποτέ. Γιατί όσο κι αν κουνάμε το κεφάλι βλέποντας ριάλιτι, ξέρουμε ότι υπάρχει ακόμα χώρος για τις στιγμές που η τηλεόραση θα μας πει κάτι που δεν περιμέναμε: κάτι αληθινό.

Η τηλεόραση μπορεί να δέχεται κριτική, μπορεί κάποιες φορές να «παραμορφώνεται», αλλά εξακολουθεί να έχει εκείνη την αναντικατάστατη δύναμη: να μαζεύει τους ανθρώπους γύρω της. Πίσω από τα ριάλιτι, τα σόου, τις ειδήσεις, τις κόντρες, τις μεταγραφές και τις ατάκες που γίνονται viral, μας έχει χαρίσει κάτι που ούτε το ίντερνετ δεν μπορεί να αντιγράψει πλήρως: την κοινή εμπειρία. Την αίσθηση ότι για λίγα λεπτά η χώρα βλέπει, σχολιάζει, γελά ή συγκινείται μαζί. Με ένα φινάλε σειράς… μία απρόσμενη δήλωση… ένα ζωντανό λάθος… ένα τραγούδι, μία ερμηνεία που σε πιάνει απ' την καρδιά.

Για αυτά… και πολλά ακόμα… σήμερα, στην Παγκόσμια Ημέρα της, ίσως αξίζει να της αναγνωρίσουμε πως όσο κι αν άλλαξαν οι εποχές, όσο κι αν τα κινητά έχουν κλέψει τη μισή της αίγλη, εκείνη συνεχίζει να μας συντροφεύει. Γιατί η Τιβούλα μας, υπήρξε παρέα στις μοναξιές, φως στα σκοτάδια, το soundtrack των οικογενειακών στιγμών… το φόντο πάνω στο οποίο γράφτηκαν οι μισές μας αναμνήσεις. Μπορεί να την κράζουμε, αλλά στην ουσία… την αγαπάμε.

Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που λένε ιστορίες, που κυνηγούν ειδήσεις, που γελούν, που κλαίνε, που τραγουδούν, που ονειρεύονται… η Κυρία TV, η Τιβούλα μας, δεν θα σβήσει ποτέ.

Όχι γιατί το χρειάζεται… αλλά γιατί τη χρειαζόμαστε εμείς!