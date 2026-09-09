ΝΤΙΝ Η ενημέρωση έχει πιάσει από νωρίς στασίδι στον τηλεοπτικό αέρα, με τους πρωταγωνιστές της να προσπαθούν να πείσουν όσο το δυνατόν περισσότερους τηλεθεατές να πιάσουν με τη σειρά τους θέση στον καναπέ τους. Τα πλατό γέμισαν εσπευσμένα με κοστούμια και πολιτικές κυρίως κόντρες, αλλά η τηλεθέαση… και η διαφημιστική αγορά βεβαίως, βεβαίως… θέλει την ψυχαγωγία της, και για αυτό ακόμα πιο εσπευσμένα τα κανάλια ενισχύουν τα προγράμματά τους, προτάσσοντας τη μυθοπλασία στην prime time. Τώρα, το ποιες παραγωγές θα βρουν ανταπόκριση από το τηλεοπτικό κοινό και ποιες θα θυμίσουν… τον Τιτανικό, θα αποδειχτεί πολύ σύντομα με τις εισπράξεις στο ταμείο της τηλεθέασης…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Ψυχραιμία… κι όχι αδιαφορία, όπως θα σκεφτούν (εντάξει, το ομολογώ: «σκεφτόμαστε») κάποιοι… επικρατεί στην ΕΡΤ για τις επιδόσεις των ψυχαγωγικών εκπομπών της που άναψαν νωρίτερα τα φώτα στο πλατό. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται οι νέοι παρουσιαστές του «Στούντιο 4», η Κατερίνα Καραβάτου με τον Χρήστο Φερεντίνο, οι οποίοι είναι μεν γνώριμοι τηλεοπτικά, αλλά εμφανίζονται πιο… μαγκωμένοι στον αέρα της δημόσιας τηλεόρασης… λες και τους επηρέασε η γραφειοκρατία του ραδιομεγάρου! Αυτό, πάντως, που είναι ανησυχητικό για την πορεία της εκπομπής είναι ότι οι δυο τους δεν έχουν το «δέσιμο» που περιμέναμε, γιατί, αφού συνεργάζονται και ραδιοφωνικά, θα έπρεπε να συμπληρώνει ο ένας την άλλη, ενώ τελικά ο ένας… κόβει την άλλη στον αέρα! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Βέβαια, είναι νωρίς για να κριθεί οποιοσδήποτε και οτιδήποτε, αλλά επειδή «η αρχή είναι το ήμισυ του παντός» και «οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια», αξίζει να αναφέρω ότι την πρώτη ημέρα (τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026) η εκπομπή της ΕΡΤ σημείωσε 7,4% στο γενικό σύνολο και 6,1% στο δυναμικό κοινό, ενώ χθες (Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026) οι μέσοι όροι μειώθηκαν σημειώνοντας 5,2% και 5,4% αντίστοιχα. Στην άλλη συχνότητα, αυτή του ΣΚΑΪ, οι προηγούμενοι «ιδιοκτήτες» του «Στούντιο 4», η Νάνσυ Ζαμπέτογλου με τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, με τη νέα τους εκπομπή «Στούντιο στις 3» έδωσαν στο κανάλι του Φαλήρου τη Δευτέρα: 9,1% και 8%, ενώ την Τρίτη τα μηχανάκια τηλεθέασης της Nielsen κατέγραψαν 10,1% και 7,1% μέσους όρους. Με μία πρώτη «ανάγνωση» συμπεραίνεις ότι τελικά η Ζαμπέτογλου και ο Αναγνωστόπουλος φεύγοντας από την ΕΡΤ δεν πήραν μόνο μαζί τους τον… καναπέ, αλλά και αρκετούς τηλεθεατές από αυτούς που τους παρακολουθούσαν στη συχνότητα της δημόσιας τηλεόρασης! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Ε, μιας και ήρθαμε στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, να αναφέρω ότι οι ιθύνοντες βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο σχέδιο για να ενεργοποιήσουν τη μεσημερο-απογευματινή ζώνη της ΕΡΤ1 και τα σαββατοκύριακα. Ο σχεδιασμός τους αφορά την παραγωγή δύο νέων ψυχαγωγικών εκπομπών, με σκοπό να είναι στον αέρα πριν από το τέλος της φετινής χρονιάς. Ανάμεσα στα πρόσωπα που έχουν κάνει επαφές για να βρίσκονται σε αυτές είναι η Έλενα Παπαβασιλείου και η Δέσποινα Καμπούρη. Διευκρίνιση: όχι για να είναι μαζί, αλλά για να αναλάβουν βασικούς ρόλους στα δύο νέα πρότζεκτ του weekend. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Σημείωση: για τις συγκεκριμένες εκπομπές δεν έχει γίνει καμία επαφή με τη Μπέττυ Μαγγίρα, την οποία ναι μεν -και είναι λογικό- θέλουν να ενισχύσει το ψυχαγωγικό περιεχόμενο της ΕΡΤ, αλλά το πιο πιθανό σενάριο είναι η παρουσιάστρια να παραμείνει στο δυναμικό του STAR και μετά το τέλος του «Greece’s Next Top Model». Για αυτό και αναζητείται από τη διοίκηση του σταθμού της Κηφισιάς κάποιο ενδιαφέρον κόνσεπτ… αλλά χωρίς να φέρει… εσωτερικές -εντός Κηφισιάς και ριάλιτι μόδας!— κόντρες! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Μία κόντρα στο επίκεντρο του σημερινού κουίζ, η οποία ξεκίνησε από κάποιους που, θέλοντας να κερδίσουν την εύνοια του «αφεντικού», έκαναν απαξιωτικά σχόλια με περίεργα… παρατράγουδα για συνάδελφό τους, με σκοπό να τον… τρομάξουν για να μην μπαίνει στο «λημέρι» τους. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Κι ενώ όλοι περίμεναν ότι η αντίδρασή του θα ήταν με φωνές και θα ακουγόταν σε όλα τα ανοικτά γραφεία, αυτός άφησε ασχολίαστα τα… φάλτσα και τους έκανε μάθημα… όχι σολφέζ… αλλά αξιοπρέπειας! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ