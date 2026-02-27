ΝΤΙΝ Πάει κι αυτός ο μήνας, αλλά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά θα αποχαιρετήσουμε τον Φεβρουάριο σε φορτισμένο κλίμα. Γιατί δεν ξεχνάμε… γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε! Ας γυρίσουμε όμως σελίδα και ας πάμε στο τηλεοπτικό τοπίο, προσπαθώντας να βρούμε κάποιες αισιόδοξες ειδήσεις. ΝΤΑΝ

Και ξεκινώ! Επίσημα και με ανακοίνωση ξεκίνησαν τα γυρίσματα του νέου ερωτικού δικαστικού θρίλερ «Σύγκρουση» που θα βγάλει το MEGA την επόμενη σεζόν. Το σενάριο υπογράφουν η Μελίνα Τσαμπάνη και ο Πέτρος Καλκόβαλης και τη σκηνοθεσία ο Αλέκος Κυράνης. Η ιστορία ξεκινά όταν ο νεαρός μουσικός Φίλιππος Ράπτης (Δημήτρης Καπουράνης) κατηγορείται για τον θάνατο της συντρόφου του σε τροχαίο που συνέβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και η δικηγόρος Άννα Καλογήρου (Ελίζα Σκολίδη) αναλαμβάνει την υπεράσπισή του. Στην προσπάθειά της να τον αθωώσει, παρασύρεται σε έναν λαβύρινθο αμφιβολιών και αμφιλεγόμενων στοιχείων. Κι όσο η δίκη προχωρά, τόσο πιο προσωπική, συναισθηματικά και ηθικά, γίνεται η εμπλοκή της, ώσπου θα βρεθεί αντιμέτωπη όχι μόνο με την υπόθεση, αλλά και με τη συνείδησή της.

Στη σειρά που θα ολοκληρωθεί σε 8 επεισόδια πρωταγωνιστούν και οι: Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαρράς, Κάτια Γκουλιώνη, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Λεωνίδας Κακούρης, Ναταλία Σουίφτ, Άγγελος Ανδριόπουλος, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξανδρος Βάρθης, Άρης Νινίκας, Χριστίνα Μαθιουλάκη, Τάσος Τσούκαλης, Ελένη Στεργίου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Ζαχαρίας Γουέλα, Θοδωρής Προκοπίου, Διαμαντής Αδαμαντίδης, Πύρρος Θεοφανόπουλος, Κωνσταντίνος Σειριδάκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Μάρθα Τομπουλίδου, Βαγγέλης Τσαρκοβίτσας, Δημήτρης Πασσάς, Κωνσταντίνα Μεσσίνη. Μία μίνι σειρά… με μεγάλες προσδοκίες.

Παραμένω στο MEGA γιατί οφείλω να αναφέρω ότι δικαιώθηκαν οι προσδοκίες για τη σειρά «Οι αθώοι». Μετά από αρκετές… απογοητεύσεις που εισπράξαμε (και) τη φετινή σεζόν, ακόμα και από πολύ ακριβές και πολυδιαφημισμένες παραγωγές μυθοπλασίας, η σειρά εποχής μάς αποζημιώνει με την αισθητική της, την ποιότητα στην εκτέλεση της παραγωγής από τη Foss Productions, τη σκηνοθεσία και τις ερμηνείες, ενώ το σενάριο αναδεικνύει με σεβασμό τη μεταφορά του έργου του Κωνσταντίνου Θεοτόκη. Απόψε, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, στις 22:10, θα προβληθεί το τέταρτο επεισόδιο και δικαιολογημένα εκτιμάται ότι η σειρά «Οι Αθώοι» θα συνεχίσει να γεμίζει… ενοχές κάποιους άλλους που νομίζουν ότι η μυθοπλασία είναι μόνο θέμα μπάτζετ και όχι έμπνευσης, αλλά και όσους πατάνε «record» και βαφτίζουν το αποτέλεσμα… δραματική σειρά!

Συνεχίζουμε στον χώρο της μυθοπλασίας και με μία ακόμα ευχάριστη είδηση, αφού αφορά την επιτυχημένη σειρά του STAR, «Φαντάσματα». Η μεταφορά της στα ελληνικά, σε διασκευή του Λευτέρη Παπαπέτρου, κέρδισε δικαιολογημένα τους τηλεθεατές, και μάλιστα με μία πολύ προσεγμένη παραγωγή, παρά τις δύσκολες τεχνικές απαιτήσεις που έχει η ιστορία της. Ενώ λοιπόν το κανάλι είχε εγκρίνει την παραγωγή δεύτερου κύκλου, υπήρξε πρόβλημα γιατί δεν μπορούσαν να συνεχιστούν τα γυρίσματα στον ίδιο χώρο, δημιουργώντας ερωτηματικά για το μέλλον της σειράς.

Τελικά όμως, η εταιρεία παραγωγής Tanweer Productions όχι μόνο κατάφερε να χτίσει το τεράστιο εντυπωσιακό αλλά απαιτητικό σκηνικό σε νέο χώρο, αλλά το STAR ενέκρινε την παραγωγή και τρίτου κύκλου. Αμέσως μετά το Πάσχα λοιπόν θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα, ώστε ο δεύτερος κύκλος των αγαπημένων «Φαντασμάτων» να ξεκινήσει στο STAR αρχές της νέας σεζόν, ενώ τον Νοέμβριο θα γυριστεί ο τρίτος κύκλος της. Αυτό λοιπόν είναι μία… φαντασ(μα)τική είδηση που σίγουρα θα ευχαριστήσει τους τηλεθεατές της… αλλά και δείχνει ότι κάποιοι λύνουν προβλήματα κι άλλοι απλώς τα… ανακοινώνουν!

Φεύγοντας από τη μυθοπλασία, να πάμε σε τηλεοπτικά… σενάρια που αφορούν την ΕΡΤ και το μέλλον αρκετών εκπομπών της. Να διευκρινίσω λοιπόν πως έως τώρα δεν έχει γίνει καμία… το λέω ξανά: καμία… άντε να το πω ξανά, μπας και γίνει κατανοητό: καμία σοβαρή συνάντηση με συντελεστές των ψυχαγωγικών εκπομπών για την επόμενη σεζόν. Και τονίζω το «σοβαρή», γιατί ορισμένοι θεωρούν συνάντηση όταν κάποιοι (πχ στέλεχος της ΕΡΤ και συντελεστής εκπομπής) πίνουν καφεδάκι και… εκφράζουν επιθυμίες. Στο πλαίσιο των «επιθυμιών» εντάσσονται και οι επιθυμίες ορισμένων στελεχών που θέλουν να εμφανίζονται ως… βασικοί παράγοντες στη διαμόρφωση του προγράμματος.

Βέβαια, σε ορισμένες από αυτές τις συναντήσεις μπορεί να συμμετέχουν και πρόσωπα που προς το παρόν ανήκουν σε άλλα κανάλια και επιθυμούν να βρεθούν στις… αγκάλες της ΕΡΤ! Να διευκρινίσω λοιπόν πως όποιες συναντήσεις… αρχικά με πρόσωπα από το εσωτερικό… είναι να γίνουν, αυτές θα ξεκινήσουν μέσα στον Μάρτιο, αλλά θα κάνω και μία… πρόβλεψη: μην περιμένετε… συγκλονιστικές αλλαγές ούτε σε πρόσωπα ούτε σε… ιδέες!

Κλείνω με κουίζ… επί του θέματος: ποιο πρόσωπο που είναι σε απέναντι κανάλι από την ΕΡΤ έχει βάλει λυτούς και δεμένους για να βρεθεί την επόμενη σεζόν στον αέρα της δημόσιας τηλεόρασης;

Πριν από λίγες ημέρες μάλιστα συνέφαγε με πρόσωπο από την ΕΡΤ που… μεγαλοπιάνεται και τον γέμισε υποσχέσεις… ενώ το στέλεχος γέμιζε το δικό του στόμα με το λουκούλλειο… εννοείται κερασμένο… γεύμα!