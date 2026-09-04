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Φωτιά στο Λεσίνι Αιτωλοακαρνανίας – 7 εναέρια επιχειρούν στο πύρινο μέτωπο
Ελλάδα

Φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία στην περιοχή Λεσίνι: 7 εναέρια επιχειρούν στο πύρινο μέτωπο

28 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα βρίσκονται στο σημείο
Φωτιά
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ
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Επτά εναέρια μέσα επιχειρούν συνολικά στο μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε σήμερα (04.09.2026) στην Αιτωλοακαρνανία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 στο Λεσίνι Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα ο κρατικός μηχανισμός.

Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 6ης  ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ξηρομέρου, προκειμένου να  συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.

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