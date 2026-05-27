Με μια αριστοτεχνικά σκηνοθετημένη εκδήλωση, ο Αλέξης Τσίπρας με φόντο την Ακρόπολη και κοντά στην Πνύκα, ένα από τα σημαντικότερα σημεία γέννησης της δημοκρατίας, στην αρχαία Αθήνα, έκανε το αρχηγικό comeback του. Για το κόμμα του επέλεξε την ονομασία ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη). Δημιουργεί συνειρμούς. «Μας ενδιαφέρει να δουλέψουμε για την Ελλάδα, για τον νέο πατριωτισμό» δήλωσε η Θεώνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Τσίπρα, (action24).

Πλήθος

Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη και αποδείχθηκε αποτελεσματική. Ήταν η πλέον μαζική πολιτική συγκέντρωση μετά τα Τέμπη. Όση οργάνωση όμως κι αν υπήρξε, σημασία έχει ότι ο κόσμος ανταποκρίθηκε και έδειξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει έναν κόσμο που τον ακολουθεί και σήμερα, γεγονός που θα πρέπει να προβληματίσει όλη την κεντροαριστερή πολυκατοικία.

Διακήρυξη ιδεών

Η σκηνική παρουσία του Αλέξη Τσίπρα ήταν πολύ καλά προετοιμασμένη. Είναι χαρισματικός. Ήταν καλός μαθητής ανταποκρίθηκε στις συμβουλές της άκρως επαγγελματικής επικοινωνιακής ομάδας που που τον συνοδεύει από το rebranding με το βιβλίο του, μέχρι το κάθε βήμα προς την ανακοίνωση του κόμματος. Ο πρώην πρωθυπουργός περπατούσε με άνεση στην στρογγυλή εξέδρα. Δεν έβαλε ούτε μια στιγμή τα χέρια στις τσέπες, που είναι ένδειξη αμηχανίας. Το μοναδικό λάθος ήταν ότι τα ότοκιου τα είχαν βάλει χαμηλά και χρειαζόταν να κοιτάζει κάτω για να διαβάζει την ομιλία του.

Χωρίς εξώστες και πρώτες θέσεις

Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς. Δεν υπήρχαν ούτε πρώτες θέσεις, ούτε εξώστες. Οι κάμερες τραβούσαν μόνο τον ίδιο και τον κόσμο που ήρθε να τον ακούσει. Οι πολίτες κυρίως έκαναν δηλώσεις. Όχι τα στελέχη που ήδη έχουν πάει μαζί του. Αυτές ήταν η σκηνοθετική οδηγία. Έδωσαν το παρών και πολλοί νέοι. Ήταν μπροστά μπροστά.

Δεν μπορώ να πω, όμως, ότι είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η Διακήρυξη του κόμματος του. Ούτε η ομιλία του. Ήταν περισσότερο μια διακήρυξη, μια έκθεση ιδεών. Ο πήχης μπαίνει ψηλά όταν επιστρέφει ένας πρώην πρωθυπουργός για να κάνει κόμμα και έχει την φιλοδοξία να ξανακυβερνήσει. Θεωρώ ότι στις συνεντεύξεις που θα αρχίσει να δίνει αλλά και στις ομιλίες που θα κάνει θα ξετυλίξει την ατζέντα του. Άνοιξε και πλατφόρμα για να υπογράφει την Διακήρυξη όποιος πολίτης επιθυμεί.

Ακριβή εκστρατεία

Επειδή η γυναίκα του Καίσαρα δεν πρέπει να είναι μόνο τίμια αλλά και να το δείχνει θα πρέπει σύντομα να ξεκαθαρίσει και που βρίσκει τα χρήματα. Η εκδήλωση της παρουσίασης του ονόματος στο Θησείο, η όλη επικοινωνιακή υποστήριξη που έχει, οι περιοδείες που θ’ αρχίσει στοιχίζουν λεφτά. Το ΠΑΣΟΚ ήδη έθεσε θέμα. «Ο κ. Τσίπρας γιατί δεν λέει μια κουβέντα, για τα χρεοκοπημένα κομματικά ΜΜΕ και τους απολυμένους εργαζόμενους που άφησε πίσω του; Γιατί δεν απαντά στον διάδοχο του στον ΣΥΡΙΖΑ (εννοεί τον Κασσελάκη) που καταγγέλλει ότι βρήκε “μαύρα ταμεία”; Γιατί δεν δημοσιοποιεί πως χρηματοδοτεί κόμμα με ακριβές επικοινωνιακές καμπάνιες και πανελλαδικό δίκτυο;».

Αναταράξεις

Η εικόνα της εκκίνησης Τσίπρα δεν αποκλείεται να επιταχύνει εξελίξεις είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση. Οι διαδικασίες παραίτησης από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει μετατεθεί από το Σεπτέμβριο. Το κόμμα της Αριστεράς όμως ήδη εξαφανίζεται για να μην χάσουν το τρένο. Όσοι μείνουν πίσω θα πρέπει επίσης να οργανωθούν για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του νέου σκηνικού. Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, κάλεσε όσους είναι να φύγουν να το κάνουν τώρα. Αναφέρεται στους βουλευτές που σκοπεύουν να ανεξαρτητοποιηθούν, αλλά δεν το έκαναν ακόμη. Το παιχνίδι είναι απαιτητικό, χρειάζονται νέοι ρόλοι και καθαρό τοπίο, ποιος είναι που.

Μπροστά τα νέα στελέχη

Μετά την ίδρυση του κόμματος, θα αρχίσουν πλέον να βγαίνουν στα τηλεπαράθυρα τα νέα στελέχη του Τσίπρα για να τα μαθαίνει ο κόσμος. Εχει μπει κι ένα στοίχημα μεταξύ παλιών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. «Αν δεν μας θέλει γιατί μας θεωρεί βαρίδια, θα δούμε τι θα κάνουν οι καινούργιοι» έλεγαν χαρακτηριστικά. Κάποιοι ελπίζουν να τους καλέσει για να μαζέψουν ψήφους. Η ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ της 6ης Ιουνίου θα είναι το μεγάλο κρας τεστ.

Οι δημοσκοπήσεις

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στις επόμενες δημοσκοπήσεις που θα συμπεριλαμβάνουν και τυπικά τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού. Και πριν το έκαναν κάποιες εταιρείες αλλά δεν ήταν πολιτικά ορθό. Επίσης μπορεί ο Αντώνης Σαμαράς να θορυβηθεί και εκείνος από τον Τσίπρα και να κάνει κόμμα νωρίτερα από ό,τι σχεδίαζε; Έδη έχει μπροστά του τον Ιούνιο για να αποφασίσει. Ο Αλέξης Τσίπρας προκαλεί σοβαρές αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό. Δεν αλλάζει την θέση του πρώτου την οποία καταλαμβάνει σταθερά η ΝΔ σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Η δεύτερη θέση όμως φαίνεται να είναι ανοιχτό στοίχημα. Η πρώτη δημοσκόπηση που βγήκε της Interview δείχνει ότι το κόμμα Τσίπρα παίρνει ψηφοφόρους από όλο το αριστερό φάσμα. Το 48,4% προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, το 10,3% από το ΠΑΣΟΚ, το 8,3% από το ΚΚΕ, το 11,3% από την Πλεύση Ελευθερίας, το 6,6% από το ΜέΡΑ25 και μόλις το 2,7% από τη ΝΔ.

2ο κόμμα

Στην εκτίμηση ψήφου της Interview το κόμμα Τσίπρα είναι 2ο. Εξαϋλώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ και πέφτει πολύ η Πλεύση Ελευθερίας.

Καταγράφουν:

ΝΔ 29,5%

Κόμμα Τσίπρα 14,4%

ΠΑΣΟΚ 13,5%

ΕΛΠΙΔΑ (Καρυστιανού) 8,5%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 7%

ΚΚΕ 5,1%

Φωνή Λογικής 4,5%

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3,6%

ΜέΡΑ25 3%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ 2,9%

ΝΙΚΗ 0,7%

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 0,6%

ΣΥΡΙΖΑ 0,5%

ΑΛΛΟ 6,2%

Καθαρή εικόνα

Οι επόμενες δημοσκοπήσεις θα δείξουν βεβαίως την τάση αλλά η καθαρή εικόνα θα υπάρχει από το Σεπτέμβριο. Όταν ένα κόμμα είναι φρέσκο, είναι λογικό να συγκεντρώνει μια μεγαλύτερη απήχηση. Οι εβδομάδες που θα ακολουθήσουν με τα προγράμματα και τα πρόσωπα που θα βγουν καθώς και οι συνεντεύξεις των αρχηγών θα χτίσουν και το προφίλ τους. Στην ουσία είμαστε στη γραμμή εκκίνησης. Επειδή δεν είναι γνωστός ο χρόνος των εκλογών δεν ξέρουμε αν θα είναι σπριντ η μαραθώνιος.

Προεκλογικό μέτωπο

Το μέτωπο Καραμανλή – Σαμαρά κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αναδεικνύεται πλέον σε προεκλογικό εφιάλτη της ΝΔ. Έχουν επιρροή. Το

κόμμα είναι καραμανλικό. Μαθαίνω ότι το βίντεο που προβλήθηκε στο συνέδριο της ΝΔ το οποίο έδειχνε μόνο τον ιδρυτή Κωνσταντίνο Καραμανλή και κανένα άλλον – ούτε τους πρώην πρωθυπουργούς, τον Ράλλη, τον Αβέρωφ, τον Έβερτ, τον Μεΐμαράκη κ.α. – ενόχλησε σφοδρά και τον Καραμανλή. Αισθάνεται ότι εκτός από τον Σαμαρά που διέγραψε ο Μητσοτάκης από την ΝΔ, μεταφορικά διέγραψε και τον ίδιο. Νέες αιχμές άφησε χθες για τις υποκλοπές και τα «ήρεμα νερά». Αυτή η εσωκομματική πληγή δεν φαίνεται να κλείνει.