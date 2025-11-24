ΝΤΙΝ Μόνο… εορταστικό δεν μπορείς να πεις το κλίμα που επικρατεί σε αρκετά από τα επιτελεία τηλεοπτικών σταθμών. Εντάξει, αν θέλουμε να πούμε κάτι που να… ταιριάζει στις επερχόμενες εορτές, είναι ότι το «στόλισμα» έχει την τιμητική του, αλλά χωρίς να αναφέρομαι σε… λαμπιόνια, ιφ γου νόου γουάτ άι μιν! Κι εδώ που τα λέμε, κάποιοι από τους… στολισμένους δεν τα ακούν άδικα, γιατί μετρούν αρκετά λάθη, έστω κι αν προσπαθούν να τα ρίξουν αλλού…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Αναφερόμενος σε λάθη, οφείλουμε να επισημάνουμε κάτι περίεργο που συμβαίνει στο «βασίλειο του Αμαρουσίου», τουτέστιν στον ΑΝΤ1, ενώ στο παρασκήνιο λέγονται πολλά. Μία από τις ομολογουμένως καλές σειρές της φετινής σεζόν και με εξαιρετικό καστ, «Ο Δικαστής», δίνει την εντύπωση πως… ενοχλεί κάποιους από τους υπεύθυνους του σταθμού και το παίρνουν από εδώ, το πάνε από εκεί, το πάνε παραπέρα, μέχρι που χθες, Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025, στη ζώνη του πράιμ τάιμ, πρόβαλαν νέο επεισόδιο και αμέσως μετά, μπακ του μπακ, σε επανάληψη… το προηγούμενο. Δεν ξέρω αν είναι να γελάς με τέτοιες κινήσεις «προγραμματισμού», αλλά αν δεις τις επιδόσεις της σειράς στους πίνακες τηλεθέασης, τότε σίγουρα στο κανάλι του Αμαρουσίου ρίχνουν πολύ κλάμα! Κι ίσως κάποιες τέτοιες επιλογές δεν είναι τυχαίες, γιατί όπως ανέφερα, στο παρασκήνιο λέγεται πως τον τελευταίο καιρό κάποιος ξένος… δάκτυλος παρεμβαίνει σε καίριες αποφάσεις, οι οποίες μάλιστα δεν είναι εντός του πεδίου των γνώσεων και του άμεσου αντικειμένου του! Δεν χρειάζεται να αναφέρω περισσότερα, αλλά εκτιμώ ότι σύντομα θα υπάρξουν αρκετές αλλαγές στον ΑΝΤ1… εντ δέι νόου γουάτ άι μιν! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ «Μήνα σε γάμο ρίχνονται, μήνα σε χαροκόπι», όπως λέει και το δημώδες άσμα, συνεχίζοντας «ουδέ σε γάμο ρίχνονται, ουδέ σε χαροκόπι…», αποτυπώνοντας την έκρυθμη κατάσταση στο κανάλι του Αμαρουσίου, αλλά η «Δέσπω» δεν «κάνει πόλεμο με νύφες και μ’ αγγόνια», έστω κι αν -στο παρασκήνιο που λέγαμε- γίνεται λόγος για… κατοχή! Εντάξει… έως εδώ, προς το παρόν… και πάμε παρακάτω…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Αφού όμως, αναφέραμε ορισμένα που συμβαίνουν στον ΑΝΤ1 με αφορμή τον Δικαστή -και σίγουρα τίποτα δεν είναι τυχαίο… σημειολογικά!- να παραμείνουμε στη μυθοπλασία και να αναφέρουμε την τιμητική διάκριση που έλαβε η σειρά «Το Παιδί» της ΕΡΤ. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της δημόσιας τηλεόρασης η σειρά “συγκαταλέγεται στις δέκα καλύτερες τηλεοπτικές σειρές στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, στο πλαίσιο των NEM Zagreb Awards 2025. Την ποιότητα της ξεχωριστής μαύρης κοινωνικής κωμωδίας, με την υπογραφή του Παναγιώτη Ιωσηφέλη στο σενάριο και του Στέφανου Μπλάτσου στη σκηνοθεσία, υπογραμμίζει και η υποψηφιότητά της για το βραβείο στην κατηγορία «Best Finished TV Series in the CEE», στην οποία διαγωνίζονται παραγωγές από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες. Τα NEM Awards, που διοργανώνονται ετησίως, βραβεύουν τις κορυφαίες τηλεοπτικές δημιουργίες από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (CEE), ενώ μεταξύ των βασικών στόχων των NEM Zagreb 2025 είναι η αναγνώριση της δημιουργικότητας. Ο νικητής των βραβείων NEM Zagreb Awards 2025 θα ανακοινωθεί στην τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Δεκεμβρίου 2025, στο Ζάγκρεμπ.” ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Στην ίδια μάλιστα ανακοίνωση τονίζεται πως “Στο πλαίσιο αυτό, η σπουδαία διάκριση της σειράς «Το παιδί» επιβεβαιώνει τη διεθνή παρουσία της ΕΡΤ και αναδεικνύει την αξία της ελληνικής μυθοπλασίας, στην οποία επενδύει η δημόσια τηλεόραση.” Εντάξει… δικαιολογημένα τα καλά λόγια για τη συγκεκριμένη καθημερινή σειρά της ΕΡΤ1, αλλά οφείλουμε να επισημάνουμε ότι δεν έχουν παρόμοια ποιότητα όλες οι «επενδύσεις» της ΕΡΤ στη μυθοπλασία, όταν μάλιστα… κάποια από αυτές είναι πραγματικά για να κλαις- για το ανταποδοτικό τέλος που πληρώνεις ο φορολογούμενος!- και μάλιστα γοερά, αφού πιστεύουν ότι είναι κωμική σειρά!!! Ε, ναι… κι είναι απόλυτα δικαιολογημένο ότι δεν πάει -καθόλου- καλά, ούτε στους πίνακες τηλεθέασης… ενώ στεναχωριέσαι που στη συγκεκριμένη «καίγονται» αρκετοί καλοί ηθοποιοί…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Για ηθοποιό το σημερινό κουίζ, και μάλιστα όταν αποκαλυφθεί η «λύση» του θα είναι ευχάριστη είδηση, γιατί δικαιολογημένα το συγκεκριμένο πρόσωπο μετρά πολλούς θαυμαστές. Αν λοιπόν όλα εξελιχθούν θετικά, τότε θα το δούμε σε μεγάαααλη παραγωγή… εκτός συνόρων. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Γιατί όταν κάποιοι λένε πως το «θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι», προφανώς ζηλεύουν που το δικό τους «ταλέντο»… δεν τους πηγαίνει ούτε μέχρι την… κουίντα! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ