Πρωτομηνιά του τελευταίου μήνα της χρονιάς και στα τηλεοπτικά κανάλια επικρατεί ακόμα αναβρασμός για το τι μέλλει… προβάλλουν στο δεύτερο μισό της σεζόν. Τα διαφημιστικά «κουκιά» είναι μετρημένα, με κάποια κανάλια να έχουν ανοιχτεί πολύ στα μπάτζετ τους και να πρέπει να μειώσουν αρκετά τα έξοδα. Γιατί ακόμα και σε ορισμένες περιπτώσεις που η Nielsen είναι γενναιόδωρη, το «ταμείο» δείχνει έλλειμμα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανοίξουν ούτε περτικαλάδα για να το γλεντήσουν…!

Δεν ξεκινώ με κουίζ αλλά αξίζει να αναφέρω ότι την προηγούμενη κιόλας εβδομάδα υπήρξε μετωπική σύγκρουση μεταξύ στελεχών για τις κινήσεις του ενός, που δεσμεύει κόνσεπτ πληρώνοντάς τα αδρά, μόνο και μόνο για να μην τα πάρουν απέναντι, υποστηρίζοντας ότι έτσι είναι η «στρατηγική» του…!

Κι επειδή είπα ότι δεν ξεκινώ με κουίζ, θα αναφέρω ότι ακόμα και τον «Πιο Αδύναμο Κρίκο» προσπάθησε το εν λόγω στέλεχος να δεσμεύσει, αλλά όχι για να το βγάλει στον αέρα, παρά με σκοπό να μην βγει στο ΟΡΕΝ. Τελικά το κανάλι της Παιανίας αποδείχτηκε πιο… δυνατό και έτσι πριν από λίγες ημέρες οριστικοποιήθηκε η συμφωνία για να βγει την τρέχουσα σεζόν από το ΟΡΕΝ με παρουσιάστρια τη Μαρία Μπακοδήμου. Καλώς εχόντων λοιπόν… γιατί και στο ΟΡΕΝ παραμένουν πολλά θέματα ανοιχτά… ο Πιο Αδύναμος Κρίκος θα κάνει πρεμιέρα αρχές της χρονιάς από τη νέα τηλεοπτική του στέγη…!

Νέα μουσική εκπομπή μελετούν στον ΣΚΑΪ με οικοδεσπότη τον Γιώργο Μαζωνάκη. Και επειδή πολλά έχουν ακουστεί για αυτή τη συνεργασία, να διευκρινίσω πως ουδέποτε έγινε πρόταση στον τραγουδιστή να παρουσιάσει το καθημερινό ριάλιτι, το «Beat My Guest», που θα βγάλει το κανάλι του Φαλήρου αρχές της χρονιάς. Αντίθετα, η νέα μουσική εκπομπή με παρουσιαστή τον δημοφιλή τραγουδιστή δεν βασίζεται σε κάποιο ξένο φορμά και θα είναι στημένη πάνω στον Μαζώ, με πράγματα που κι ο ίδιος θέλει να κάνει, όπως… ανατρεπτικές μουσικές συνεργασίες και συναντήσεις. Αυτή την περίοδο η εταιρεία παραγωγής, η Foss Productions, μελετά ενδελεχώς τις πάμπολλες ιδέες που έχουν πέσει στο τραπέζι ώστε να καταλήξουν στο πώς θα στηθούν τα περίπου δέκα επεισόδια της εκπομπής με στιλ… Μαζί με τον Μαζώ!

Παραμένοντας στον ΣΚΑΪ, επιστρέφω στο «Beat My Guest», που όπως είπα κάποιοι «χρέωσαν» την παρουσίαση στον Γιώργο Μαζωνάκη. Το τηλεπαιχνίδι αυτό όμως, όπως πρώτα είχα αποκαλύψει, θυμίζει «Κάτι Ψήνεται» — αλλά αντί οι διαγωνιζόμενοι να μαγειρεύουν, θα ανταγωνίζονται στο τραγούδι. Δεν έχει παρουσιαστή μπροστά στην κάμερα. Αντίθετα, υπάρχει σχολιασμός βόις όβερ από κάποιον που θα περιγράφει και θα κάνει χιουμοριστικό παιχνίδι με τους παίκτες, στα όσα πουν και στα όσα βεβαίως βεβαίως τραγουδήσουν. Για τον ρόλο αυτό έχει πέσει στο τραπέζι το όνομα του Βαγγέλη Χαρισόπουλου, που έχει κάνει επιτυχημένα κάτι αντίστοιχο στο Shopping Star. Αν όλα λοιπόν εξελιχθούν θετικά, ο γνωστός σταντάπ κομίντιαν (και όχι μόνο!) θα είναι ο σχολιαστής του νέου καθημερινού ριάλιτι μουσικο-παιχνιδιού.

Με ριάλιτι το σημερινό κουίζ, που έχει βγει από το συρτάρι τηλεοπτικού σταθμού και εξετάζεται με τη σκέψη μήπως το εντάξουν στο πρόγραμμα της επόμενης σεζόν…! Την επιθυμία αυτή όμως πληροφορήθηκαν σε άλλο κανάλι και προσπαθούν να το αποκτήσουν… όχι με σκοπό για να το βγάλουν σίγουρα οι ίδιοι… αλλά για να μην το δουν απέναντι…!

Γιατί όπως είπα και στην αρχή, στο παρασκήνιο του τηλεοπτικού τοπίου υπάρχουν κι αυτές οι… στρατηγικές…!