Έρχεται το «Ντέρτι», «κοστίζουν» τα Υπέροχα Πλάσματα ΝΤΙΝ Κανάλια που βράζουν, με στελέχη των τηλεοπτικών σταθμών να είναι… στα κάγκελα, όχι μόνο για την επόμενη, αλλά και για την τωρινή σεζόν. Γιατί στα χαρτιά, με τους σχεδιασμούς, όλα πηγαίνουν καλά, αλλά όταν έρχεται ο «λογαριασμός» από τη Nielsen, τότε άντε να δικαιολογήσουν ότι σκόπευαν να σερβίρουν φιλέτο, αλλά τους βγήκε… σαλάτα! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Στον ΑΝΤ1, πάντως, μαγειρεύουν προσεχτικά -όπως λέγεται στα επιτελικά γραφεία- το «Your Face Sounds Familiar» και τις επόμενες ημέρες… για να μην πω ώρες… θα ξεκινήσουν επαφές με πρόσωπα που βρίσκονται στην κορυφή της μακριάς λίστας υποψηφίων για να πάρουν το εισιτήριο για το show. Για να μην… προδώσω πολλούς, θα αναφέρω δύο ονόματα που βρίσκονται ανάμεσά τους και έχουν ενδιαφέρον… αλλά και παρασκήνιο. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Την πόρτα, λοιπόν, του ΑΝΤ1 θα περάσει ο Γιώργος Αμούτζας, που στο κανάλι του Αμαρουσίου επιθυμούν πολύ να είναι στους διαγωνιζόμενους του YFSF, αλλά εκκρεμούν άλλες επαγγελματικές του υποχρεώσεις… και προτάσεις… που πρέπει να διευθετηθούν. Επίσης, στην κορυφή της λίστας -και δικαιολογημένα, γιατί διαθέτει και πολύ καλές τραγουδιστικές ικανότητες- βρίσκεται κι ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, για τον οποίο παίζει πιο… διακαναλικό παρασκήνιο! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Ως γνωστόν, ο ηθοποιός ανήκει στο πρωταγωνιστικό καστ της σειράς «Το σόι σου», οπότε και στο δυναμικό του ALPHA, συνεπώς το… ερώτημα είναι αν ο ALPHA δώσει την άδεια στον Μπουρδούμη ή… εκνευριστούν που ο «Ζουζουνέλ» πάει σε παραγωγή απέναντι καναλιού. Κι ο «εκνευρισμός» μπορεί να… μεταφραστεί ποικιλοτρόπως! Και στην τηλεόραση οι μεταφράσεις σπάνια είναι… λογοτεχνικές! Θα έχει, λοιπόν, ενδιαφέρον αν οι… παρασκηνιακές επαφές έχουν θετικό αποτέλεσμα για «διακαναλική συμφωνία» και πέσουν οι υπογραφές…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Μιλώντας για υπογραφές και παραμένοντας στο κανάλι του Αμαρουσίου, να αναφέρουμε ότι οριστικοποιήθηκε η συμφωνία για τη σειρά που περιμένουμε δύο χρόνια και έτσι θα βγει στον αέρα την ερχόμενη σεζόν. Ο λόγος για τη σειρά «Ντέρτι», που το σενάριό της υπογράφουν η Μελίνα Τσαμπάνη και ο Πέτρος Καλκόβαλης και ήταν προγραμματισμένη να βγει από τον ΑΝΤ1 το 2023. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Μετά την απόφαση, όμως, του ALPHA να βγάλει τότε εσπευσμένα τη σχεδόν ομοειδή (αφού και οι δύο είχαν βασική ιστορία και «σκηνικό» τα νυχτερινά κέντρα) σειρά «Αυτή η νύχτα μένει», οι δημιουργοί Τσαμπάνη – Καλκόβαλης, μαζί με την εταιρεία παραγωγής JK Productions και τον ΑΝΤ1, αποφάσισαν να βάλουν το «Ντέρτι» στο συρτάρι. Τώρα, λοιπόν… που πέρασε η «Νύχτα»… όλα είναι έτοιμα και ενώ δέχθηκε κι άλλες προτάσεις, τελικά το «Ντέρτι» θα ενταχθεί την επόμενη σεζόν στο καθημερινό πρόγραμμα του ΑΝΤ1, προσφέροντας μία πολύ δυνατή ιστορία… αλλά και πολλή μουσική ‘90s. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Παραμένω στη μυθοπλασία, αλλά σε κάποια σειρά που αφορά… διορθώνω: αφορούσε τον ALPHA. Όπως είναι γνωστό, τα «Υπέροχα Πλάσματα», η σειρά με την υπογραφή της Μυρτούς Κοντοβά, θα επέστρεφε την επόμενη σεζόν στον ALPHA και για το λόγο αυτό, μάλιστα, η σειρά υποβλήθηκε για επιδότηση από το Εθνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Ενώ, λοιπόν, το ΕΚΚΟΜΕΔ ενέκρινε την επιδότηση, ο ALPHA έκανε πίσω όταν διαπίστωσε ότι η παραγωγή της θα ξεπερνούσε τα όρια του εγκεκριμένου και συμφωνημένου μπάτζετ. Και μην ξεχνάμε ότι το μπάτζετ στην τηλεόραση είναι σαν την υπομονή: όλοι λένε ότι υπάρχει… μέχρι να χρειαστεί. Άλλωστε είναι γνωστό ότι… γενικά… τα «υπέροχα» κοστίζουν. Βέβαια, η οικονομική… διαπίστωση καθυστέρησε πολύ από τη διοίκηση του ALPHA, προκαλώντας πολλά ερωτήματα, ενώ για μία ακόμα φορά αποδείχθηκε πως στο παρασκήνιο του τηλεοπτικού τοπίου δεν είναι όλα… υπέροχα! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Από το υπέροχο… παρασκήνιο, λοιπόν, το σημερινό κουίζ, και αφορά τον πονοκέφαλο που έχει προκαλέσει σε στελέχη η έγκριση μίας νέας παραγωγής. Η παρουσίαση που παρέλαβαν, μετά την… άνωθεν έγκριση, είναι προχειροφτιαγμένη και ανησυχητική για το πώς θα αναπτυχθεί στον αέρα! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Έτσι, εξέφρασαν τους φόβους και σοβαρές αντιρρήσεις τους στους «άνωθεν», φοβούμενοι μην τυχόν και κατηγορηθούν ότι έλαβαν μέρος… και κέρδος… από τη… μπουγάδα! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ