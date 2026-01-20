Οι επικίνδυνες απόψεις που ακούστηκαν χθες από την Μαρία Καρυστιανού για το θέμα των αμβλώσεων και κυρίως της αυτοδιάθεσης του ανθρώπινου σώματος δεν είναι η πρώτη φορά που λέγονται και σε αυτή τη χώρα. Είναι σοκαριστικό ωστόσο να ακούγονται από μια γυναίκα και δη επιστήμονα.

Το ότι το θέμα έχει λυθεί εδώ και δεκαετίες είναι δεδομένο. Όμως, το πρόβλημα είναι άλλο. Η κα Καρυστιανού ξεκίνησε λάθος την επαφή της ως πολιτικός πλέον και όχι ως χαροκαμένη μητέρα, τόσο με τα ΜΜΕ όσο και με τους πολίτες κι αυτό για τους εξής λόγους:

πρώτον, γιατί καταλάβαμε πολύ καλά τι ήθελε να πει και ήξερε πολύ καλά τι είπε στην συνέντευξη στο Open,

δεύτερον, γιατί λίγες ώρες αργότερα ο δικηγόρος της και στενός της συνεργάτης κ. Σούρλας ακολουθώντας την «γραμμή» που έδωσε η ίδια υπερθεμάτισε της διεξαγωγής δημοψηφισμάτων όχι μόνο για τις αμβλώσεις αλλά και για την επαναφορά της Μοναρχίας, ακόμα και για τη μοιχεία,

και τρίτον, επί της ουσίας με την σημερινή της ανάρτηση δεν πήρε τίποτα πίσω αλλά βάζοντας «κοινωνικό πρόσημο» στο ζήτημα μας λέει ότι λόγω της ανυπαρξίας κοινωνικού κράτους, κοινωνικού προτσές, έλλειψης ενημέρωσης για την αντισύλληψη (!!!!!) και άλλα τέτοια, οι γυναίκες οδηγούνται στην έκτρωση. Και να θυμίσω εδώ ότι ο συνεργάτης της αποκάλεσε την άμβλωση, «δολοφονία αγέννητου παιδιού».

Επειδή θα ακουστούν και άλλα από την κα Καρυστιανού και τους συνοδοιπόρους της είπα να κατοχυρώσω ένα θέμα που «καίει» πολλούς Έλληνες. Και επειδή κουράστηκα να ασχολούμαι με νεόκοπους σωτήρες, Μεσσίες και άσπιλους και αμόλυντους και «άφθαρτους» κατεβαίνω με πρόταση να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ένα άλυτο ζήτημα το οποίο με απασχολεί έντονα: Πίτσα με ανανά ή χωρίς;