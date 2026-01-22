Μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ηγέτες της έχασαν κυριολεκτικά τον … μπούσουλα, με τα όσα άκουσαν από τον Τράμπ στο Νταβός και ακόμα περισσότερο με τα όσα ακολούθως συνέβησαν.

Και σήμερα επιχειρούν να βρεθούν και να καταλάβουν τι ακριβώς τους έχει συμβεί…

Ας δούμε τα γεγονότα. Χθες ο Τράμπ μιλώντας σε ένα επιλεγμένο – σε πολλούς επώνυμους απαγορεύτηκε η είσοδος – ακροατήριο, αφού ειρωνεύθηκε αρκετές φορές τους ευρωπαίους και τους καναδούς, είπε τα ακόλουθα:

Γροιλανδία . Αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας στη Γροιλανδία, διατυπώνοντας απαίτηση για «άμεσες διαπραγματεύσεις» για την άμεση απόκτησή της. Αν και για πρώτη φορά δήλωσε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία (“I won’t use force”), ταυτόχρονα προειδοποίησε/απείλησε ότι (σ.σ. οι Ευρωπαίοι) «έχουν μια επιλογή – μπορούν να πουν ναι και θα είμαστε ευγνώμονες, ή μπορούν να πουν όχι και θα το θυμόμαστε…». Η δήλωση περί μη χρήσης βίας συνοδεύτηκε από υπενθύμιση ότι οι ΗΠΑ θα ήταν “unstoppable” σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης με την Ευρώπη για το νησί που το χαρακτήρισε «κομμάτι πάγου». Στο μεταξύ βέβαια αυτά ειπώθηκαν ενώ ήδη μία εβδομάδα πριν το Νταβός, ο Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς 10% από 1η Φεβρουαρίου κατά οκτώ ευρωπαϊκών χωρών του ΝΑΤΟ (συμπεριλαμβανομένων Γαλλίας και Βρετανίας), που θα αυξηθούν σε 25% τον Ιούνιο, μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για τη Γροιλανδία. Οι χώρες αυτές είχαν αποφασίσει να στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Γροιλανδία μετά τις απειλές Τραμπ.

. Αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας στη Γροιλανδία, διατυπώνοντας απαίτηση για «άμεσες διαπραγματεύσεις» για την άμεση απόκτησή της. Αν και για πρώτη φορά δήλωσε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία (“I won’t use force”), ταυτόχρονα προειδοποίησε/απείλησε ότι (σ.σ. οι Ευρωπαίοι) «έχουν μια επιλογή – μπορούν να πουν ναι και θα είμαστε ευγνώμονες, ή μπορούν να πουν όχι και θα το θυμόμαστε…». Η δήλωση περί μη χρήσης βίας συνοδεύτηκε από υπενθύμιση ότι οι ΗΠΑ θα ήταν “unstoppable” σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης με την Ευρώπη για το νησί που το χαρακτήρισε «κομμάτι πάγου». Στο μεταξύ βέβαια αυτά ειπώθηκαν ενώ ήδη μία εβδομάδα πριν το Νταβός, ο Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς 10% από 1η Φεβρουαρίου κατά οκτώ ευρωπαϊκών χωρών του ΝΑΤΟ (συμπεριλαμβανομένων Γαλλίας και Βρετανίας), που θα αυξηθούν σε 25% τον Ιούνιο, μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για τη Γροιλανδία. Οι χώρες αυτές είχαν αποφασίσει να στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Γροιλανδία μετά τις απειλές Τραμπ. Επίθεση στην Ευρώπη . Η πιο σκληρή κριτική δεν στράφηκε κατά των δηλωμένων «αντιπάλων» των ΗΠΑ, δηλαδή Ρωσίας, Κίνας, Ιράν, αλλά κατά των συμμάχων. Χαρακτήρισε την Ευρώπη «μη αναγνωρίσιμη, και όχι με θετικό τρόπο», κατηγορώντας την για «ανεξέλεγκτες κυβερνητικές δαπάνες, ανεξέλεγκτη μετανάστευση και ατελείωτες εισαγωγές». Επιτέθηκε προσωπικά στον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ (που είχε μιλήσει νωρίτερα για «κατάρρευση» της διεθνούς τάξης) λέγοντας ότι ο Καναδάς «παίρνει δωρεάν πράγματα» και «δεν είναι ευγνώμων»…

. Η πιο σκληρή κριτική δεν στράφηκε κατά των δηλωμένων «αντιπάλων» των ΗΠΑ, δηλαδή Ρωσίας, Κίνας, Ιράν, αλλά κατά των συμμάχων. Χαρακτήρισε την Ευρώπη «μη αναγνωρίσιμη, και όχι με θετικό τρόπο», κατηγορώντας την για «ανεξέλεγκτες κυβερνητικές δαπάνες, ανεξέλεγκτη μετανάστευση και ατελείωτες εισαγωγές». Επιτέθηκε προσωπικά στον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ (που είχε μιλήσει νωρίτερα για «κατάρρευση» της διεθνούς τάξης) λέγοντας ότι ο Καναδάς «παίρνει δωρεάν πράγματα» και «δεν είναι ευγνώμων»… Οικονομική ατζέντα. Ενώ αρχικά προανήγγειλε ομιλία για κατοικία και οικονομική «προσιτότητα» στις ΗΠΑ, η γεωπολιτική επιθετικότητα κυριάρχησε. Ωστόσο υποστήριξε ότι «όταν η Αμερική πάει καλά, τότε πάει καλά όλος ο κόσμος…» και ότι οι ΗΠΑ είναι η «οικονομική μηχανή του πλανήτη».

Και ξαφνικά… συμφωνία.

Και ενώ οι «ακροατές» του Τραμπ έφυγαν από την ομιλία με κάποια ανατριχίλα ήδη στον… «σβέρκο» τους, λίγες ώρες αργότερα, μαθαίνουν (από νέες δηλώσεις Τραμπ) ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα εφαρμόσει τις απειλές για νέους αυξημένους δασμούς στην ΕΕ, γιατί έχει στο μεταξύ εξασφαλίσει κάποια «συμφωνία» για τις απαιτήσεις του στην Γροιλανδία (!). Και αυτό χωρίς οι ευρωπαίοι ηγέτες να γνωρίζουν ήδη κάτι. Τι συμφωνία εξασφάλισε ο Τραμπ και κυρίως με ποιόν και πότε την έκανε;

Μαθαίνουμε και πάλι από τις δηλώσεις του Τράμπ, ότι η συμφωνία έγινε με τον αγαπημένο του… γραμματέα του ΝΑΤΟ τον κ. Ρούτε (!), ο οποίος ξαφνικά εμφανίζεται ως διαχειριστής της «τύχης» της Γροιλανδίας και κατά συνέπεια της ΕΕ.

Εδώ είναι που ισχύει αυτό που λέμε «χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί την … μάνα», αν και ο κ. Ρούτε, εδώ που τα λέμε, έχει αποκαλέσει στο πρόσφατο παρελθόν τον Αμερικανό πρόεδρο «μπαμπάκα» του.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία; Κατ’ αρχήν είναι ένα «πλαίσιο συμφωνίας» σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ αποκτούν δικαιώματα για εγκατάσταση στην Γροιλανδία συστημάτων για τον περιβόητο Golden Dome, την αντιπυραυλική ομπρέλα, αλλά και πρόσβαση στις σπάνιες γαίες της Γροιλανδίας. Πώς θα γίνει αυτό; Η απάντηση σ’ αυτό φαίνεται να στοχεύει σε κάποιο ειδικό καθεστώς που θα ισχύσει στην Γροιλανδία, όπου οι ΗΠΑ, όπως π.χ. η Μ. Βρετανία στην Κύπρο, θα έχουν κυριαρχικά δικαιώματα σε περιοχές που θα συνδέονται με τις δύο απαιτήσεις. Η παραχώρηση από πλευράς ΗΠΑ στον κ. Ρούτε, είναι ότι και οι ευρωπαίοι θα μπορούν να έχουν ανάλογες προσβάσεις στο «νησί»… Τι λέει γι’ αυτό η Δανία ή πολύ περισσότερο οι κάτοικοι της Γροιλανδίας; Προφανώς αυτό είναι κάτι που δεν απασχολεί τον κ. Τραμπ, ούτε και τους Αμερικανούς αξιωματούχους που θα αναλάβουν να ξεκαθαρίσουν τις «λεπτομέρειες» τις συμφωνίας που έκανε με τον κ. Ρούτε.

Όλα αυτά συνέβησαν σε λιγότερο από 24 ώρες.

Και οι «ηγέτες» της ΕΕ μαζεύονται σήμερα άρον – άρον στις Βρυξέλλες, για να ακούσουν, προφανώς από τον κ. Ρούτε, που ξαφνικά από γραμματέας του ΝΑΤΟ έγινε μοναδικός εκπρόσωπος της ΕΕ, της Δανίας και των κατοίκων της Γροιλανδίας, τι τους συνέβη χθες στο Νταβός…