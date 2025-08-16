Ο Τραμπ έχει ήδη αρχίσει να ενημερώνει σύμφωνα με το Fox News τους ευρωπαίους ηγέτες για το τι συμφώνησε με τον Πούτιν.

Δεν διευκρινίσθηκε αν οι επαφές αυτές προηγήθηκαν ή ακολούθησαν το τηλεφώνημα που είχε υποσχεθεί να κάνει και στον Ζελένσκι.

Ότι και να τους «είπε» πάντως, η εικόνα της συνάντησης, με τον Ρώσο πρόεδρο να περπατάει στο κόκκινο χαλί της υποδοχής και τον Αμερικανό πρόεδρο να τον χειροκροτεί (!) πριν μπουν οι δυο τους στην θωρακισμένη λιμουζίνα του Τραμπ, λέει πολλά περισσότερα για την νέα κατάσταση. Αυτή που δεν θυμίζει σε τίποτα, εκείνη του καταδικασμένου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο Πούτιν, με ενεργό ένταλμα σύλληψης, στο οποίο η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ήθελε να προσθέσει ένα ειδικό δικαστήριο ειδικά για να δικάσει ρωσικά εγκλήματα. Ή ακόμα περισσότερο με εκείνη της κας Κάλας που ενώ πετούσε ο Πούτιν προς την Αλάσκα ετοίμαζε νέο πακέτο κυρώσεων για την Ρωσία…

Η εικόνα του Πούτιν στην Αλάσκα, να τον υποδέχεται ο Τραμπ και να μιλά μαζί για το πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος, είναι μια συντριπτική ήττα για την Ευρώπη. Μία νέα «ήττα» μόλις λίγες εβδομάδες μετά την συνάντηση Φον Ντερ Λάιεν/Τραμπ στην Σκωτία, στην οποία η Ευρώπη υποχρεώθηκε σε δασμούς 15%, υποχρεωτικές αγορές φυσικού αερίου 750 δισ. δολάρια και δεσμευτικές επενδύσεις στις ΗΠΑ 600 δισ. δολάρια!

Ασφαλώς οι φειδωλές αναφορές για το τι και πως θα γίνει για να επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία, κάνει την «εικόνα» αυτή ακόμα πιο δύσκολη για τις Βρυξέλλες, γιατί αυτό σημαίνει ότι όσα δεν ανακοινώθηκαν από την συνάντηση, δεν φαίνεται να έχουν δεσμεύσει την Ρωσία να κάνει υποχωρήσεις που δεν ήθελε. Τουλάχιστον όχι ακόμα…

Πολύ δε περισσότερο που οι δύο πρόεδροι δημοσίως δεσμεύθηκαν για νέα συνάντηση – ίσως και στην Μόσχα – ανεξάρτητα από το τι θα προκύψει από τα τηλεφωνήματα ενημέρωσης στους ευρωπαίους ηγέτες ή στον άμεσα ενδιαφερόμενο Ζελένσκι.

Με άλλα λόγια «η συνάντηση ήταν παραγωγική», αλλά η Μόσχα δεν έχει δεσμευθεί σε τίποτα που να την ανησυχεί.

Αντίθετα έχει πετύχει να πετάξει στα σκουπίδια την «εικόνα» της αποκλεισμένης Ρωσίας και έχει επισήμως ανοίξει – με τις δηλώσεις Τραμπ – το δρόμο για την αναθεώρηση των μέτρων αποκλεισμού με τις κυρώσεις, τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από την Ευρώπη. Και όλα αυτά πριν καν γίνει οποιαδήποτε συνεννόηση ή ενημερωθούν οι ευρωπαίοι ηγέτες από τον Τραμπ.

Στο μεταξύ η αναθεώρηση των κυρώσεων, όποιο και αν είναι το εύρος της, θα αφήσει την Ευρώπη λόγω της συμφωνίας που προηγήθηκε με τις ΗΠΑ στην Σκωτία, δεσμευμένη απέναντι στις ΗΠΑ, όσο αφορά την αποκλειστική τροφοδοσία από το ακριβό αμερικανικό φυσικό αέριο και τις δεσμευτικές επενδύσεις. Θα αφήσει δηλαδή την ΕΕ χωρίς να μπορεί να εκμεταλλευτεί ξανά στο φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο, ή οποιοδήποτε «μέρισμα ειρήνης» από την παύση εχθροπραξιών – όταν γίνει – στην Ουκρανία.

Στο δια ταύτα δηλαδή ότι θετικό προκύψει από την εξέλιξη της διαδικασίας ειρήνευσης στην Ουκρανία μόνο η Ρωσία και οι ΗΠΑ θα μπορούν να το εκμεταλλευτούν στο άμεσο μέλλον.

Ήδη στις ΗΠΑ o αμερικανικός τραπεζικός κολοσσός CitiBank έχει ανακοινώσει ένα τεράστιο χρηματοδοτικό εργαλείο που θα ασχοληθεί αποκλειστικά με την επενδυτική δραστηριότητα της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας…

Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι άλλο ειπώθηκε μεταξύ Τραμπ και Πούτιν μέσα στην θωρακισμένη λιμουζίνα του Αμερικανού προέδρου ή τι άλλο συζητήθηκε ή ακόμα και συμφωνήθηκε στην κλειστή διμερή συνάντηση στην Αλάσκα.

Αυτό που ξέρουμε είναι ασφαλώς ότι η συνάντηση στην Αλάσκα έχει ξαναδώσει ισχύ στο «διαβατήριο» του Πούτιν και έχει σπάσει σε μεγάλο βαθμό τον περιβόητο αποκλεισμό και απομόνωση της Ρωσίας.

Και αφ’ ετέρου τα όσα συμφωνήθηκαν πίσω από τις κλειστές πόρτες, δεν αφορούν σε τίποτα τα συμφέροντα της ΕΕ.

Θα ήμασταν περισσότερο εύστοχοι αν υποστηρίζαμε ότι αυτός που «έχασε» για άλλη μία φορά μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα είναι πάλι η Ευρώπη…