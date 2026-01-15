Είναι πραγματικά παράδοξο, εν μέσω μιας χωρίς προηγούμενο αντιπαράθεσης μεταξύ του προέδρου της Fed κ. Τζ. Πάουελ και του κ. Τραμπ, ο ένας εκ των βασικών βασικών υποστηρικτών του Αμερικανού προέδρου στο Συμβούλιο της Fed, ξαφνικά να επιλέγει να επισκεφθεί την Ελλάδα.

Η επίσκεψη έχει ανακοινωθεί επισήμως από την πρέσβειρα κ. Γκίλφοιλ και ο κ. St. Miran θα επισκεφθεί την Αθήνα.

Προφανώς τόσο η ιδιότητά του σαν μέλος του Συμβουλίου της Fed όσο και το γεγονός ότι έχει υποστηρίξει εδώ και ένα χρόνο την πρόταση να έχει ο πρόεδρος των ΗΠΑ το δικαίωμα να «απολύει» τα μέλη του Συμβουλίου της Fed τον καθιστά πρόσωπο που δεν μπορεί να αγνοήσει ούτε η Κυβέρνηση ούτε ο διοικητής της ΤτΕ κ. Στουρνάρας.

Ο διοικητής της ΤτΕ σαν μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ συμμετέχει ασφαλώς έστω και έμμεσα – δεν έχει υπογράψει από όσο είναι γνωστό ο ίδιος – στην πρωτοβουλία που προχώρησε στην ανακοίνωση αλληλεγγύης προς τον κ. Πάουελ και η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ στις 13 Ιανουαρίου.

Είναι κατά συνέπεια πολύ λογικό να αναρωτιέται κανείς γιατί ξαφνικά έρχεται ο κ. St. Miran ειδικά στην Αθήνα.

Ασφαλώς η Ελλάδα στο επίπεδο της νομισματικής πολιτικής δεν είναι σημείο αναφοράς για την νομισματική πολιτική της ΕΚΤ. Και επιπλέον η Ελλάδα είναι χώρα με την πλέον επιβαρυμένη και κατά συνέπεια ευάλωτη θέση στην Ευρωζώνη λόγω της υπερχρέωσης, όντας ακόμα και σήμερα η οικονομία με το υψηλότερο δημόσιο χρέος της ΕΕ.

Κατά συνέπεια, ένας διεθνής παράγοντας της νομισματικής πολιτικής σαν αυτόν, δεν είναι και πολύ εύκολο να καταλάβουμε γιατί διάλεξε την Ελλάδα και την έδρα της ΤτΕ για τόπο επίσκεψης. Μια εύκολη, αλλά όχι επαρκής απάντηση, θα ήταν ότι ακριβώς για τους παραπάνω λόγους επέλεξε μία επίσκεψη στον πλέον «αδύνατο κρίκο» του ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος…

Και ασφαλώς δεν είδε κάποια στιγμή στον χάρτη την Ελλάδα και είπε ας περάσω από εκεί να δω πως είναι μιας και είναι εκεί η «φίλη» πρέσβειρα κα Γκίλφοιλ.

Κάπου στο σημείο αυτό το ερώτημα αρχίζει να αναζητά ή να υποθέτει πιθανές απαντήσεις.

Οι απαντήσεις ασφαλώς θα πρέπει να έχουν σχέση με τον «τόπο» της επίσκεψης, δηλαδή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελλάδας.

Η χώρα μας σαν οικονομικό μέγεθος δεν φαίνεται να είναι τόσο σημαντική ώστε να αποτελεί προτεραιότητα για επίσκεψη σε Ευρωπαϊκό έδαφος από τον κ. Miran. Ούτε παίζει τόσο σημαντικό ρόλο στην ΕΚΤ και τα ηγετικά θεσμικά της όργανα, όπως φαίνεται και από την απουσία Ελλήνων σε ισχυρές θέσεις στον διοικητικό οργανισμό της.

Αυτό που θα μπορούσε κανείς να υποθέσει εδώ είναι ότι η πρωτοβουλία της κας Γκίλφοιλ να προσκαλέσει τον κ. Miran, ενθαρρύνθηκε από παράγοντες της ελληνικής πλευράς, είτε από την πλευρά της πολιτικής εξουσίας, είτε από την πλευρά της οικονομικής ή νομισματικής «εξουσίας».

Ασφαλώς το πρόγραμμα του κ. Miran στην Αθήνα θα δώσει κάποιες ερμηνευτικές ενδείξεις για το θέμα αυτό και τότε θα είναι δυνατό να καταλάβουμε κάτι περισσότερο για την επίσκεψη αυτή.

Και τις «αλλαγές» που κυοφορούνται σε διάφορα επίπεδα της πολιτικής και της οικονομίας…