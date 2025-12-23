Σε όλα τα διεθνή οικονομικά ΜΜΕ τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύονται άρθρα και αναλύσεις που στο σύνολό τους προδικάζουν την περαιτέρω διολίσθηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του δολαρίου έναντι του Ευρώ και άλλα «ισχυρών» νομισμάτων.

Οι λόγοι έχουν να κάνουν κυρίως με τις εκτιμήσεις για την ακόμα μεγαλύτερη μείωση των επιτοκίων από την Fed υπό την νέα τραμπικής επιρροής ηγεσία της μετά τον Μάρτιο, κ.λ.π. Κανείς δεν αμφιβάλλει για τις εκτιμήσεις αυτές δεδομένου ότι στην ίδια κατεύθυνση συμβάλλουν και άλλα συμβάντα στην διεθνή αγορά συναλλάγματος όπως π.χ. οι αλλαγές στο «κόστος» δανεισμού του γιέν κ.α. Για το Ευρώ και με δεδομένο ότι στην ΕΚΤ επιμένουν ότι «καλά είναι τα επιτόκια εκεί που έχουν πέσει…» οι προβλέψεις των ΜΜΕ ενισχύουν την εκτίμηση ότι το Ευρώ θα «ακριβύνει» (έναντι του δολαρίου) ακόμα περισσότερο.

Στα Οικονοκλαστικά έχουμε επιμείνει αρκετές φορές τελευταία στην εκτίμηση ότι τα ευρωπαϊκά επιτόκια δεν μπορούν παρά να μειωθούν ακόμα περισσότερο σε πραγματικούς όρους (δηλαδή τα πραγματικά αποπληθωρισμένα επιτόκια) λόγω της ασφυκτικής πίεσης που υφίσταται η ευρω-οικονομία στην σύγκρουση με τις ΗΠΑ (δασμοί συν φθηνό δολάριο) και την Κίνα (ανατροπή του εμπορικού ισοζυγίου, κ.λ.π.), αλλά και από τις συνέπειες της εμπλοκής της στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πέραν όμως αυτών των συγκριτικών συσχετισμών μέσω του κόστους του χρήματος (επιτόκια) για την πραγματική τιμολόγηση του ευρω στις διεθνείς αγορές χρήματος, υπάρχει και η «απόλυτη» αξιολόγηση του ευρώ και της πραγματικής του αξίας, η οποία καταγράφεται με ακρίβεια στις τσέπες των ευρωπαίων πολιτών μέσω της αγοραστικής δύναμης του ευρωπαϊκού νομίσματος.

Και αυτή «μετριέται» με απόλυτη – και τρομακτική ακρίβεια – στην ισοτιμία του Ευρώ με το «απόλυτο» μέτρο, ήτοι τον «χρυσό». Και για την ακρίβεια την χρυσή λίρα Αγγλίας.

Ιδού λοιπόν πώς και πόσο διολισθαίνει σε πραγματικούς όρους η πραγματική αγοραστική δύναμη του ευρώ.

Τέτοιο καιρό τον Δεκέμβριο του 2019 η χρυσή λίρα Αγγλίας ισοδυναμούσε με 372 ευρώ.

Το 2020, την χρονιά της μεγάλης αγωνίας του Covid ισοδυναμούσε με 421 ευρώ, το 2021 με 440, το 2022 με 467 ευρώ, το 2023 με 512 ευρώ, το 2024 με 666 ευρώ.

Δηλαδή από το 2019 μέχρι και το 2024 είχε σχεδόν διπλασιαστεί η αξία της χρυσής λίρας Αγγλίας σε Ευρώ..

Και σήμερα; Σήμερα το πρωί αν ανοίξει κανείς τον σχετικό πίνακα της Τράπεζας της Ελλάδος θα δει ότι η χρυσή λίρα Αγγλίας ισοδυναμεί με 1011,9 ευρώ!

Λίγο πολύ δηλαδή έχει μέσα σε ένα χρόνο έχει σχεδόν διπλασιαστεί η ονομαστική αξία της σε σχέση με το Ευρώ. Και για να το πούμε με διαφορετικά λόγια, το ευρώ έχει χάσει σχεδόν το 50% της αξίας του έναντι της χρυσής λίρας Αγγλίας.

Όπως έχουμε εξηγήσει πολλές φορές από τα Οικονοκλαστικά ο χρυσός δεν αλλάζει «αξία», τα fiat νομίσματα – μετά την κατάρρευση της Συμφωνίας του Μπρέτον Γούντς το 1971 – αλλάζουν αξία, δηλαδή υποτιμούνται έναντι αυτού.

Η ακολουθία τιμών που παραθέσαμε από το 2019 μέχρι και το 2025, αυτή την διολίσθηση της πραγματικής αξίας του ευρωπαϊκού νομίσματος αποτυπώνει με τον πλέον σαφή τρόπο.

Και εξηγεί βέβαια το γιατί η είσοδος στο Σούπερ Μάρκετ καθημερινά όλα αυτά τα χρόνια γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη για μισθωτούς και συνταξιούχους… Και να σκεφτεί κανείς ότι με όρους απόλυτης αξίας (δηλαδή χρυσού), ο ονομαστικός κατώτατος μισθός ή η ονομαστική κατώτατη σύνταξη το 2019 ήταν μεγαλύτερη από ότι είναι σήμερα, καθώς οι σχεδόν δύο χρυσές λίρες Αγγλίας που αντιστοιχούσαν στα δύο αυτά εισοδηματικά επίπεδα τότε, σήμερα έχουν «πέσει» σε κάτι λιγότερο από το 85% μίας χρυσής λίρας.

Ίσως αυτό να εξηγεί γιατί ο μήνας δεν βγαίνει πλέον με τα δύο αυτά επίπεδα εισοδημάτων (κατώτατος μισθός και κατώτατη σύνταξη), ή γιατί δεν φτάνει για να πληρωθεί το ενοίκιο.

Εξηγεί όμως και κάτι άλλο.

Εξηγεί για παράδειγμα το γιατί οι τιμές των ακινήτων, κυρίως των κατοικιών, όχι μόνο δεν πέφτουν αλλά συνεχίζουν την ανηφόρα, όπως το κρέας, το γάλα, το ψωμί και τέλος πάντων τα χρειαζούμενα για να βγεί ο μήνας…

Ο χρυσός – για την ακρίβεια η χρυσή λίρα Αγγλίας – είναι… μαρτυριάρης για το τι πραγματικά συμβαίνει με το Ευρώ πέρα από τα διαγράμματα των συναλλαγματικών ισοτιμιών που μπορούμε να παρατηρούμε καθημερινά στα διεθνή ΜΜΕ.

Ο χρυσός αποκαλύπτει την ταυτόχρονη διολίσθηση της πραγματικής αξίας των ονομαστικών τιμών των fiat νομισμάτων.

Αυτό που κάνει το ευρώ να φαίνεται προς το παρόν ακριβότερο από το δολάριο είναι απλώς η σχετικά μικρότερη ταχύτητα διολίσθησής του έναντι δολαρίου, μία «ταχύτητα» η οποία προσδιορίζεται σε σημαντικό βαθμό από την νομισματική πολιτική των Κεντρικών Τραπεζών που αυξομειώνουν τα επιτόκια ανάλογα τις εσωτερικές/εξωτερικές τους ανάγκες.

Όσο για το 2026, ανεξάρτητα από το τι είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν σήμερα στην ΕΚΤ για τα επιτόκια, η τάση περαιτέρω απομείωσης, είναι κάτι που ξεπερνά τις δυνατότητες αντίστασής τους, καθώς το δολάριο το αργότερο από τον Μάρτιο φαίνεται να ετοιμάζεται για νέα βουτιά…