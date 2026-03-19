Στην σημερινή Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ τα αδιέξοδα είναι πολλά, αλλά η αιτία τους μία.

Όλα όσα συνθέτουν σήμερα την βασική αιτία των οικονομικών (και κατά συνέπεια των πολιτικών) προβλημάτων της, έχουν την «λύση» τους έξω από τα όρια παρέμβασής της, στον πόλεμο στο Κόλπο.

Η ενεργειακή κρίση στην νέα της διάσταση, μετά την Ουκρανία, με τον πόλεμο στον Κόλπο σε πλήρη εξέλιξη, έχει ήδη αποσταθεροποιήσει τις δυνατότητες της Ευρωζώνης να ελέγχει τον πληθωρισμό με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο σε τιμές ρεκόρ, από τσακίζουν τις αντοχές επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Και αντίθετα από κάθε θετική προσδοκία ο πόλεμος στον Κόλπο δεν δείχνει σημάδια εκτόνωσης. Αντίθετα αποκτά καθημερινά ολοένα και περισσότερες προϋποθέσεις επιταχυνόμενης επέκτασης.

Με αυτά τα δεδομένα οι 27 ηγέτες της ΕΕ σήμερα στην Σύνοδο Κορυφής, θα μπορούσε να πεί κανείς ότι θα είχαν όλους τους λόγους για ένα βήμα «σύγκλισης» σε κοινές λύσεις, που θα ωφελούσαν την «ανήμπορη» να αντιδράσει στον πόλεμο Ευρώπη.

Όμως όχι. Αυτό δεν συμβαίνει.

Με δυσκολία οι διάφορες προτάσεις και διατυπωμένες «απόψεις» των ηγετών της «κρύβουν» μία ανοικτή διάσταση θέσεων απέναντι στην κρίση.

Όσο αφορά το εσωτερικό τους οι «βόρειοι» ή για να το πούμε αλλιώς αυτοί που αποτελούν τον «πλούσιο βορρά» της ΕΕ, διαφωνούν με τους «νότιους» ή για να το πούμε αλλιώς τους «φτωχούς του νότου», στο πλαίσιο μέτρων εσωτερικής ανακούφισης επιχειρήσεων και νοικοκυριών με οριζόντια χαλάρωση των δημοσιονομικών απαγορεύσεων του Συμφώνου Σταθερότητας, με παρεμβάσεις και στο επίπεδο των φόρων.

Αντίθετα επιμένουν σε πολύ περιορισμένα «στοχευμένα μέτρα» κυρίως προς την βιομηχανία (που έχουν) και αναβολή κάθε απόφασης που να αγγίζει το θέμα των υψηλών «φόρων» στα καύσιμα, ή που θα αποτελούσε παρέμβαση στην αγορά καυσίμων μέσα από την οποία διαμορφώνονται οι τιμές.

Ένα δεύτερο εσωτερικό «μέτωπο» στην ΕΕ έχει να κάνει με το ενδεχόμενο να επανεξεταστεί το πλαίσιο κυρώσεων προς την Ρωσία και η επαναπροσέγγιση της ΕΕ, στο φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο. Εδώ το μέτωπο έχει άλλη «σύνθεση» με την Ουγγαρία, Σλοβακία αλλά και ομάδες συμφερόντων εντός των άλλων χωρών να επαναφέρουν το ζήτημα της αναστολής των κυρώσεων, εν όλο ή εν μέρη, για να εκτονωθεί η πίεση της προβληματικής ακριβής τροφοδοσίας φυσικού αερίου από ΗΠΑ και τις εμπόλεμες χώρες του Κόλπου. Και εδώ οι αντιθέσεις είναι οξείες μέχρι σημείου ρήξης.

Η Κομισιόν σε άλλη μία αποστολή … «τετραγωνισμού του κύκλου» προτείνει μία σύνθεση μέτρων που έχει λίγο από όλα αλλά που σε τελική ανάλυση φροντίζει πάντα να μη θιγούν τα αποτελέσματα των προτάσεων του «πλούσιου βορρά»…

Που θα καταλήξει η όλη «συζήτηση» σήμερα; Θα μπορούσε να προβλέψει κανείς ότι το κοινό ανακοινωθέν, όπως σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις, θα περιέχει τα πάντα και τίποτα «συγκεκριμένο». Τουλάχιστον τίποτα συγκεκριμένο που να εμποδίζει τον «πλούσιο βορρά» να κάνει το δικό του και τον

«φτωχό νότο» να ικανοποιείται με κάποιες μικρές παραχωρήσεις εκτόνωσης… Τόσο δεδομένη μάλιστα θεωρείται η «πρόγνωση» αυτή που για άλλη μια φορά στις Βρυξέλλες, πριν από την Σύνοδο Κορυφής, ακούγεται η ολοένα και περισσότερο γνωστή τον τελευταίο καιρό, αναφορά σε «άλλο ένα βήμα για την ΕΕ των δύο ταχυτήτων».

Μόνο που δεν πρόκειται πλέον για κάποιο «κακών προθέσεων» σχόλιο στους διαδρόμους του γυάλινου μεγάρου στις Βρυξέλλες. Αλλά για μία ολοένα και περισσότερο σαφή προοπτική στην εξέλιξη της «Ενωμένης (;) Ευρώπης», καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία και τώρα ο πόλεμος στον Κόλπο, διευρύνουν το χάσμα των εθνικών συμφερόντων στο εσωτερικό της, οριζοντίως και …καθέτως στο εσωτερικό της.