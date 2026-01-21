Όπως είναι γνωστό, της Συνόδου του ECOFIN, δηλαδή των ΥΠΟΙΚ των χωρών μελών της ΕΕ προηγείται η Σύνοδος του Eurogroup, ήτοι των ΥΠΟΙΚ των χωρών μελών που διαθέτουν ως νόμισμα το Ευρώ. Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς ότι οι βασικές αποφάσεις, αλλά και τα μεγάλα ζητήματα, εδώ και χρόνια, προαποφασίζονται από τους ΥΠΟΙΚ στο Eurogroup και στην συνέχεια την επόμενη ημέρα επισημοποιούνται και από το ECOFIN. Βέβαια η ατζέντα του ECOFIN είναι πάντα μεγαλύτερη καθώς αφορά και σε ζητήματα συνολικότερα στους οικονομικούς ευρω-ενωσιακούς θεσμούς της EE (Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, κ.λ.π.).

Ανάμεσα όμως στις δύο συνεδριάσεις, της πρώτης χθες το απόγευμα (Δευτέρα) και της άλλης σήμερα (Τρίτη) μεσολαβεί η κρίσιμη συνάντηση που όλα συζητούνται «χωρίς ατζέντα» και «ελεύθερα» σε ένα γεύμα με την παρουσία της προέδρου της ΕΚΤ και όσων άλλων Κεντρικών Τραπεζιτών έχουν προσκληθεί.

Για να καταλάβουμε την σημασία αυτού του «γεύματος» όπου όλα μπορούν να ακουστούν, εκεί έγιναν όλες οι κρίσιμες συζητήσεις και οι «καυγάδες», εκεί πάρθηκαν οι πλειοψηφικές αποφάσεις που καθόρισαν στην συνέχεια τα τρία μνημόνια και όλα όσα έχουμε ακούσει και υποστεί εδώ στην Ελλάδα την προηγούμενη περίοδο… Με άλλα λόγια στο διήμερο αυτό το κρίσιμο κομμάτι της συνάντησης των ΥΠΟΙΚ ήταν χθες το βράδυ, όταν κάθισαν για φαγητό μετά την σχετική επίσημη ενημέρωση για τις εξελίξεις από τον νέο πρόεδρο του Eurogroup κ. Πιερρακάκη, που ετοιμάζουν κάθε φορά οι υπηρεσίες…

Εκεί λοιπόν γύρω από το τραπέζι, παλιός «φίλος στις Βρυξέλλες» μας ενημέρωσε – από τρίτο χέρι γιατί ο ίδιος δεν είναι πλέον ενεργός στις υπηρεσίες του Συμβουλίου – πως η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική στην αρχή. Αναμενόμενο θα πεί κανείς, μετά τα όσα έχουν μεσολαβήσει με τον Τραμπ, την εμμονή του με την Γροιλανδία και την αναπάντεχη εξαγγελία των νέων επιπλέον δασμών στις 8 χώρες μέλη της Ε.Ε. που έστειλαν «φαντάρους»… στην Γροιλανδία, σαν συμβολική πράξη σύγκρουσης με τον Τράμπ.

Κάπου εκεί λοιπόν στην συζήτηση, ο «φίλος από τις Βρυξέλλες» μας είπε ότι κάποιος ΥΠΟΙΚ, τόλμησε να βάλει στην κουβέντα το θέμα του περιβόητου ευρωπαϊκού «μπαζούκα» του πακέτο μέτρων ύψους 93 δις ευρώ που έχει σχεδιάσει και προτείνει η Κομισιόν εναντίον των ΗΠΑ. Πρόκειται για τον αποκαλούμενο «Μηχανισμό κατά του Εξαναγκασμού» κατά των ΗΠΑ.

Με την διευκρίνηση ότι αυτός που το έθεσε δεν ήταν ο γάλλος ΥΠΟΙΚ, ο «φίλος από τις Βρυξέλλες» μας μετέφερε πως οι πλέον «ευγενικοί» εκ των συναδέλφων του γύρω από το τραπέζι, απλώς του υπέδειξαν ότι είναι μάλλον πολύ νωρίς για να μιλήσει κανείς για κάτι τέτοιο…. Κάποιοι άλλοι, λιγότερο ευγενικοί, στο περιθώριο της συνάντησης στο γεύμα, τον ρώτησαν, αν το σκέφτηκε καλά πριν το βάλει στο τραπέζι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στις κατ’ ιδίαν κουβέντες που έγιναν φαίνεται ότι ήταν ιδιαίτερα ζωηρό το ενδιαφέρον κάποιων ΥΠΟΙΚ να μάθουν «που και πώς» επιδιώκεται από κάποιες χώρες της Ευρωζώνης η επαναπροσέγγιση για διακριτικές «επαφές» με την Ρωσία μέσω τρίτων χωρών… Πρέπει εδώ να διευκρινίσουμε ότι μετά το τέλος του γεύματος, πολλοί εκ των ΥΠΟΙΚ συνηθίζουν ένα «ποτό» με φίλους, και ορισμένες φορές με συναδέλφους που ήταν μαζί στο «γεύμα».

Σε κάθε περίπτωση κατά πως φαίνεται η πρώτη συμμετοχή του κ. Πιερρακάκη στο Eurogroup, είχε πολύ, μα πολύ, ενδιαφέρον, με τα θέματα που συζητήθηκαν μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου «πιάτου» στο τραπέζι. Και ίσως ακόμα περισσότερο στην συνέχεια όταν η ατμόσφαιρα χαλάρωσε λόγω γεύματος, από την αρχική ένταση που είχε κυριαρχήσει λόγω εξελίξεων, στην αίθουσα του Συμβουλίου.