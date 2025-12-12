Το «κλίμα» που έχει δημιουργηθεί από την επιλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη, του Έλληνα ΥΠΟΙΚ, για την θέση του προέδρου του Eurogroup, δικαιολογημένα χαρακτηρίζεται ως πρωτοφανές. Και αναμφίβολα είναι «τιμητικό» για μία χώρα της οποίας η οικονομία μόλις πριν από μία δεκαετία ήταν ακόμα στα πρόθυρα του εξοστρακισμού από το Ευρώ και την ΟΝΕ…

Αυτό βέβαια δεν αναιρεί το γεγονός ότι η ανάληψη αυτής της κρίσιμης θέσης στο θεσμικό οικοδόμημα της ΕΕ και πιο συγκεκριμένα της ΟΝΕ και του ΕΥΡΩ, «φορτώνει» τις πλάτες του Έλληνα ΥΠΟΙΚ με μία τεράστια ευθύνη που αφορά στα δύο σημαντικότερα ζητήματα ύπαρξης για την ΕΕ και το Ευρώ, ήτοι τα «μέτωπα» με την Ρωσία και την Κίνα.

Για να το πούμε με διαφορετικά λόγια, ο κ. Πιερρακάκης αναλαμβάνοντας – από σήμερα – την θέση του προέδρου του Eurogroup πρέπει από την μία πλευρά να κολυμπήσει στα βαθιά νερά της κρίσης που σοβεί στις εξελίξεις που αφορούν στην δέσμευση των ρωσικών assets (210 δις ευρώ).

Και από την άλλη, με το άνοιγμα του νέου «μετώπου» ρήξης με την Κίνα που αφορά στην καθοριστικής σημασίας απόφαση – σήμερα – να μπει φραγμός στις εισαγωγές της Temu και της Shein στις χώρες της ΕΕ.

Και πολλά άλλα βέβαια, αλλά αυτά τα δύο κρίσιμα ζητήματα είναι άμεσα και αφορούν στην συνολική στάση της Ε.Ε. με την Ρωσία, τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Για να θυμίσουμε πως έχουν τα πράγμα.

Όσον αφορά τα δεσμευμένα κεφάλαια της Ρωσίας σε ευρωπαϊκό έδαφος (Euroclear – Βέλγιο) η Κομισιόν με την πρότασή της προσπαθεί να κινητοποιήσει τα κεφάλαια αυτά (τα ρωσικά) για την χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία, χωρίς αφ’ ενός υπάρχει ομοφωνία στο εσωτερικό της ΕΕ και έχοντας «απέναντι» τον Τράμπ του οποίου η πρόταση προβλέπει άλλα.

Το αμερικανικό σχέδιο ειρήνευσης, στην μορφή που έχει διαρρεύσει και συζητείται με την Μόσχα, προβλέπει την οικειοθελή διαχείριση αυτών των χρημάτων από πλευράς Ρωσίας – σε συνεργασία όμως με τις ΗΠΑ – για την «ανοικοδόμηση» της Ουκρανίας. Η ΕΕ με την πρόταση της Κομισιόν θέτει εαυτόν διαχειριστή των κεφαλαίων και μάλιστα είναι έτοιμη να εκδώσει ευρω-ομόλογα με εγγύηση τα κεφάλαια αυτά για την – για λογαριασμό της – «ανοικοδόμηση» της Ουκρανίας. Εφ’ όσον βέβαια περπατήσει η συμφωνία ειρήνευσης.

Μάλιστα τα τελευταία 24ωρα με μία «τεχνική» κίνηση, προχώρησε μέσω της συνέλευσης των πρεσβευτών των χωρών της ΕΕ στην «ενεργοποίηση του άρθρου 122 περι έκτακτης ανάγκης» προκειμένου να προκαταλάβει ενδεχόμενες διαδικασίες «βέτο» κυβερνήσεων που θα αποφάσιζαν να στηρίξουν την πρόταση Τραμπ. Με άλλα λόγια δημιουργεί τετελεσμένα γεγονότα σε μία εξαιρετικά ασταθή διαδικασία διαπραγματεύσεων.

Ήδη λοιπόν στο «μέτωπο» αυτό το Eurogroup είναι υποχρεωμένο να βρει διέξοδο στο αδιέξοδο της υπόθεσης των δεσμευμένων κεφαλαίων της Ρωσίας. Η οποία πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι έχει δηλώσει ότι η κατάσχεση και χρήση αυτών των κεφαλαίων θα μπορούσε να είναι αιτία πολέμου…

Να δούμε όμως και το δεύτερο «μέτωπο» που αφορά τον άλλο μεγάλο αντίπαλο την Κίνα.

Σήμερα το Eurogroup πρέπει να αποφασίσει αν θα υιοθετήσει την πρόταση της Κομισιόν για κατάργηση της απαλλαγής δασμών και φόρων για τα μικροδέματα (αξίας κάτω των 150 ευρώ) από την Κίνα που έρχονται μέσα από τις παραγγελίες στις πλατφόρμες Shein, Temu κ.α. O κ. Πιερρακάκης θα πρέπει στο τέλος της ημέρας να βάλει την υπογραφή του στην «εισήγηση» για ένα νέο μέτωπο ρήξης με την Κίνα για λογαριασμό της Ε.Ε. αν η πρόταση της Κομισιόν γίνει δεκτή. Και μάλιστα ένα «μέτωπο» με την Κίνα που δεν σταματάει στην κατάργηση της απαλλαγής δασμών για πακέτα έως 150 ευρώ, που εισάγονται από την Κίνα σε ποσοστό 91%. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγείται, πέραν της επιβολής «τελών χειρισμού», την υποχρεωτική καταχώρηση των πλατφορμών ως εισαγωγέων, με πλήρη συμμόρφωση με ΦΠΑ, τελωνειακούς κανόνες, ασφάλεια προϊόντων και πρότυπα ποιότητας και εντατικοποίηση ελέγχων συμμόρφωσης με τους κανονισμούς DSA / GPSR.

Με άλλα λόγια κλείσιμο της πόρτας εισόδου για εισαγωγές μικρο-εμπορευμάτων σε χαμηλές τιμές που μέχρι σήμερα δίνουν «αγοραστική αξία» στα χαμηλά εισοδήματα της ΕΕ…

Με το… καλημέρα λοιπόν ο κ. Πιερρακάκης θα πρέπει να βάλει την «υπογραφή» του στις εξελίξεις που αφορούν τα σημαντικότερα «μέτωπα» που έχει ανοίξει η ΕΕ με την Ρωσία, την Κίνα και τις ΗΠΑ.

Τα Οικονοκλαστικά πάντως θέλουν να επισημάνουν και κάτι άλλο δευτερεύον αλλά όχι «μη ουσιαστικό». Τα τελευταία 24ωρα και ενόψει της επιλογής του κ. Πιερρακάκη, (την οποία οι παλιές καραβάνες στις Βρυξέλλες θεωρούσαν ως σχεδόν βέβαιη λόγω της θέσης του Βέλγου αντιπάλου του ενάντια στην πρόταση της Κομισιόν για το τι θα γίνει με τα λεφτά των Ρώσων), ακούγονται και κάποιοι περίεργοι «ψίθυροι».

Στα… ελληνικά αυτούς τους ψιθύρους – που δεν είναι κάτι σπάνιο στους κύκλους των Βρυξελλών – διακριτικά θα τους μεταφράζαμε με την γνωστή παροιμία «πίσω έχει αχλάδα την ουρά…». Αυτό που με βεβαιότητα γνωρίζουν τα Οικονοκλαστικά είναι ότι οι «ψίθυροι» αυτοί στο Eurogroup δεν αφορούν στον κ. Πιερρακάκη.

Αφορούν στην Ελλάδα και κάποιες «εκκρεμότητες» που θα τις δούμε να εμφανίζονται τους επόμενους μήνες. Ίσως μάλιστα και σε – χρονική – συνάρτηση με τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε να κάνουμε με ενδεχόμενα που εντοπίζονται στον προεκλογικό χρόνο, όχι μόνο στην Ουκρανία αλλά και στην Ελλάδα…