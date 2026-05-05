16 χρόνια από την τραγωδία στη Marfin: «Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα διαλευκανθεί» είπε η μητέρα της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου που έχασε τη ζωή της

Δεκαέξι χρόνια συμπληρώθηκαν σήμερα Τρίτη (05.05.2026) από τη φωτιά στη Marfin, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και μία έγκυος.

Δεκαέξι χρόνια μετά το ατιμώρητο έγκλημα της Marfin και με τους φυσικούς αυτουργούς να παραμένουν ασύλληπτοι, συγγενείς και πολίτες νιώθουν προδομένοι , καθώς οι υποσχέσεις για τις έρευνες γύρω από την τραγωδία έμειναν στα λόγια.

Δακρυσμένη η μητέρα της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, 32 ετών (η οποία ήταν έγκυος στον τέταρτο μήνα) βρέθηκε στο σημείο όπου έχασε τη ζωή της η κόρη της πριν από 16 χρόνια. «Όπως όλα τα εγκλήματα, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα διαλευκανθεί. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω» ανέφερε η μητέρα της φεύγοντας από το μνημείο.

Από νωρίς το πρωί, πολίτες αφήνουν λουλούδια στο μικρό μνημείο που έχει στηθεί έξω από το κτίριο που εκτυλίχθηκε η τραγωδία, επί της Σταδίου. Ανάμεσά τους και πρώην εργαζόμενοι της τράπεζας.

«Ο κόσμος εγκλωβίστηκε μέσα λόγω της συγκέντρωσης και πιστεύω ότι ήταν μια εγκληματική ενέργεια. Άσχετα από τις παραλείψεις και τα λάθη, ήταν μια εγκληματική ενέργεια αυτών που έβαλαν τη φωτιά και κάηκαν τα παιδιά και πολλοί συνάδελφοι ταλαιπωρούνται ακόμα ψυχολογικά και οι οικογένειές τους» ανέφερε στο OrangePressAgency ένας συνάδελφος των θυμάτων.

Όπως είπε, «οι περισσότεροι που γνωρίζω έχουν συνταξιοδοτηθεί και αυτοί γιατί είναι μεγάλοι, αλλά υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι εργάζονται ακόμα». Ερωτηθείς αν έχει μιλήσει μαζί τους για το περιστατικό είπε ότι «είναι μια τραγική εμπειρία, δεν είναι για να τις συζητάς ούτε με αυτούς τους ανθρώπους έτσι κι αλλιώς. Στην καθημερινότητά τους ήταν σοκαρισμένοι και ταραγμένοι. Δεν μπορούσες να πας να τους πεις ‘τι πώς ένιωσες εκεί’ ας πούμε. Τι να τους πεις;».

Για τους ανθρώπους της τράπεζας το βασικό αίτιο της τραγωδίας «είναι ο εγκλωβισμός, γιατί το κτίριο ήταν παλιό. Η διέξοδος ήταν περιορισμένη, οι δυνατότητες διεξόδου ήταν περιορισμένες έως ανύπαρκτες. Η έξοδος η κεντρική μπλοκαρίστηκε από τη φωτιά τελείως».

Οι τρεις άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία στην τράπεζα ήταν η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών (έγκυος 4 μηνών), ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών.