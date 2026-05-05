Ελλάδα

16 χρόνια από την τραγωδία στη Marfin: «Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα διαλευκανθεί» είπε η μητέρα της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου που έχασε τη ζωή της

Από νωρίς το πρωί, πολίτες αφήνουν λουλούδια στο μικρό μνημείο που έχει στηθεί έξω από το κτίριο που εκτυλίχθηκε η τραγωδία, επί της Σταδίου
Η μητέρα της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου στο μνημείο της Marfin
Η μητέρα της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου στο μνημείο της Marfin / Eurokinissi
Προσθέστε το newsit.gr στη Google για να βλέπετε περισσότερες ειδήσεις στη μηχανή αναζήτησης

Δεκαέξι χρόνια συμπληρώθηκαν σήμερα Τρίτη (05.05.2026) από τη φωτιά στη Marfin, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και μία έγκυος.

Δεκαέξι χρόνια μετά το ατιμώρητο έγκλημα της Marfin και με τους φυσικούς αυτουργούς να παραμένουν ασύλληπτοι, συγγενείς και πολίτες νιώθουν προδομένοι , καθώς οι υποσχέσεις για τις έρευνες γύρω από την τραγωδία έμειναν στα λόγια.

Δακρυσμένη η μητέρα της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, 32 ετών (η οποία ήταν έγκυος στον τέταρτο μήνα) βρέθηκε στο σημείο όπου έχασε τη ζωή της η κόρη της πριν από 16 χρόνια. «Όπως όλα τα εγκλήματα, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα διαλευκανθεί. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω» ανέφερε η μητέρα της φεύγοντας από το μνημείο.

Από νωρίς το πρωί, πολίτες αφήνουν λουλούδια στο μικρό μνημείο που έχει στηθεί έξω από το κτίριο που εκτυλίχθηκε η τραγωδία, επί της Σταδίου. Ανάμεσά τους και πρώην εργαζόμενοι της τράπεζας.

Συγκέντρωση μνήμης στην οδό Σταδίου, για τα θύματα της τραγωδίας της Marfin, 16 χρόνια μετά την πυρκαγιά που προκλήθηκε από αγνώστους κατά την διάρκεια απεργιακής συγκέντρωσης και στοίχισε την ζωή σε τρείς ανθρώπους, Δευτέρα 5 Μαϊου 2026 (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
Στεφάνια και λουλούδια για τα θύματα της τραγωδίας της Marfin / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
Συγκέντρωση μνήμης στην οδό Σταδίου, για τα θύματα της τραγωδίας της Marfin, 16 χρόνια μετά την πυρκαγιά που προκλήθηκε από αγνώστους κατά την διάρκεια απεργιακής συγκέντρωσης και στοίχισε την ζωή σε τρείς ανθρώπους, Δευτέρα 5 Μαϊου 2026 (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
Πολίτες στο μνημείο για τα θύματα της τραγωδίας της Marfin / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

«Ο κόσμος εγκλωβίστηκε μέσα λόγω της συγκέντρωσης και πιστεύω ότι ήταν μια εγκληματική ενέργεια. Άσχετα από τις παραλείψεις και τα λάθη, ήταν μια εγκληματική ενέργεια αυτών που έβαλαν τη φωτιά και κάηκαν τα παιδιά και πολλοί συνάδελφοι ταλαιπωρούνται ακόμα ψυχολογικά και οι οικογένειές τους» ανέφερε στο OrangePressAgency ένας συνάδελφος των θυμάτων.

Όπως είπε, «οι περισσότεροι που γνωρίζω έχουν συνταξιοδοτηθεί και αυτοί γιατί είναι μεγάλοι, αλλά υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι εργάζονται ακόμα». Ερωτηθείς αν έχει μιλήσει μαζί τους για το περιστατικό είπε ότι «είναι μια τραγική εμπειρία, δεν είναι για να τις συζητάς ούτε με αυτούς τους ανθρώπους έτσι κι αλλιώς. Στην καθημερινότητά τους ήταν σοκαρισμένοι και ταραγμένοι. Δεν μπορούσες να πας να τους πεις ‘τι πώς ένιωσες εκεί’ ας πούμε. Τι να τους πεις;».

Συγκέντρωση μνήμης στην οδό Σταδίου, για τα θύματα της τραγωδίας της Marfin, 16 χρόνια μετά την πυρκαγιά που προκλήθηκε από αγνώστους κατά την διάρκεια απεργιακής συγκέντρωσης και στοίχισε την ζωή σε τρείς ανθρώπους, Δευτέρα 5 Μαϊου 2026 (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
Συγκέντρωση μνήμης στην οδό Σταδίου, για τα θύματα της τραγωδίας της Marfin, / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Για τους ανθρώπους της τράπεζας το βασικό αίτιο της τραγωδίας «είναι ο εγκλωβισμός, γιατί το κτίριο ήταν παλιό. Η διέξοδος ήταν περιορισμένη, οι δυνατότητες διεξόδου ήταν περιορισμένες έως ανύπαρκτες. Η έξοδος η κεντρική μπλοκαρίστηκε από τη φωτιά τελείως».

Οι τρεις άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία στην τράπεζα ήταν η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών (έγκυος 4 μηνών), ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
103
98
83
73
61
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Θα άνοιγα το μαγαζί σε 5 μέρες, δανείστηκα για να το φτιάξω» λέει ο περιπτεράς στη Γαστούνη που του έκαψαν το κατάστημα 2 μήνες μετά την πρώτη επίθεση που δέχθηκε
«Σήμερα θα έφερνα το εμπόρευμα. Ευτυχώς που δεν είχα μέσα εμπόρευμα γιατί η φωτιά θα έπαιρνε μεγαλύτερη διάσταση» λέει στο newsit.gr ο Χρήστος Σαμψώνης
Εμπρησμός καταστήματος στη Γαστούνη
Newsit logo
Newsit logo