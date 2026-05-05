Η Πολεμική Αεροπορία γιορτάζει τα 95α γενέθλιά της με αεροπορική επίδειξη στον Φλοίσβο στις 10 Μαΐου

Με αφορμή τη συμπλήρωση 95 ετών από την ίδρυσή της, η Πολεμική Αεροπορία διοργανώνει αεροπορική επίδειξη, προσκαλώντας το κοινό σε ένα εντυπωσιακό θέαμα.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα (05.05.2026) η Πολεμική Αεροπορία, θα πραγματοποιηθεί εντυπωσιακή αεροπορική επίδειξη στην Παραλία Φλοίσβου, στο Άγαλμα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.

Η επίδειξη θα ξεκινήσει στις 18.00 την Κυριακή 10 Μαΐου και θα είναι ανοιχτή σε όλους.

Μάλιστα, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας δημοσίευσε ένα βίντεο με την πορεία και την εξέλιξη των ελληνικών αεροπορικών δυνάμεων μέσα στον χρόνο.

Στο σποτάκι «πρωταγωνιστούν» εμβληματικά αεροσκάφη που έγραψαν «ιστορία» με τα γαλανόλευκα «φτερά», τιμώντας το παρελθόν, το παρόν αλλά και το μέλλον, με το κλείσιμο να αφιερώνεται στα stealth μαχητικά αεροσκάφη πολλαπλών ρόλων πέμπτης γενιάς τύπου F-35.

Πηγή: OnAlert.gr