Κηφισιά: Καρέ καρέ οι 8 επιθέσεις του ντελιβερά σε 12 μέρες – Το θράσος, ο τρόπος δράσης και οι σοβαροί τραυματισμοί

Όλες τις επιθέσεις του 28χρονου ντελιβερά, που έγινε ο φόβος και ο τρόμος στην Κηφισιά, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr, με τον δράστη να δρά ανενόχλητος για 12 μέρες.

Με απαθές βλέμμα σε κάποιες περιπτώσεις κοιτούσε ο 28χρονος ντελιβεράς της Κηφισιάς τα θύματα του ενώ σε άλλες επέλεγε να φοράει το κράνος για να μην τον αναγνωρίζουν. Τα θύματά του καταγράφουν ένα κοινό τρόπο με τον οποίο τους σημάδευε. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο διανομέας στόχευε στο πρόσωπο και στο κεφάλι χωρίς να να θέλει να τους ληστέψει ή να έχει κάποιο άλλο σκοπό.

Ο 28χρονος Πακιστανός δρούσε για ολόκληρες 12 μέρες μέχρι να φτάσει η αστυνομία στα ίχνη του και να το συλλάβουν μετά από 8 καταγγελίες σε αυτό το χρονικό διάστημα. Γυναίκες που πήγαν μια απλή βόλτα στην γειτονιά του και έπεσαν θύματα του αδίστακτου ντελιβερά, να δίνουν αγώνα να αποκαταστήσουν τα τραύματα τους.

Στις 21/04/2026 σημειώθηκε το πρώτο περιστατικό, όταν άτομο επιβαίνον σε δίκυκλο επιτέθηκε σε πεζή επί της οδού Τροίας στη Νέα Ερυθραία, ρίχνοντάς της πέτρα που την χτύπησε στο στήθος και στο δεξί χέρι.

Στις 30/04/2026 ακολούθησε νέο περιστατικό στην οδό Ρόδων στην Εκάλη, όπου επιτέθηκε σε πεζή χτυπώντας την με πέτρα στην πλάτη.

Δέκα μέρες μετά από την πρώτη του εμφάνιση στις 01/05/2026 καταγράφηκε νέα επίθεση στην ίδια οδό στην Εκάλη, αυτή τη φορά σε πεζό, τον οποίο χτύπησε με πέτρα στο αριστερό αυτί και στο κεφάλι, ενώ στις 02/05/2026 σημειώθηκε ακόμη ένα περιστατικό στη Νέα Ερυθραία, στην οδό Πανδώρας, με θύμα άγνωστο άνδρα που τραυματίστηκε στο κεφάλι από ρίψη πέτρας.

Την ίδια ημέρα 02/05/2026 και στο χρονικό διάστημα 12:30–21:50, προκλήθηκαν φθορές σε σταθμευμένο όχημα στη Νέα Ερυθραία με ρίψη πέτρας στο μπροστινό του μέρος.

Στις 03/05/2026 καταγράφηκαν διαδοχικά περιστατικά, αρχικά στην οδό Στροφυλίου στην Κηφισιά, όπου επιτέθηκε σε πεζή χτυπώντας την με πέτρα στη δεξιά κλείδα και στον αριστερό αντίχειρα. Λίγο αργότερα, κοντά στη συμβολή των οδών Τατοΐου και Κύρου στην Κηφισιά, τραυμάτισε σοβαρά πεζή χτυπώντας την στο πρόσωπο, ενώ τέλος στη συμβολή των οδών Καστριτσάς και Γιασεμιών στη Νέα Ερυθραία επιτέθηκε σε ακόμη μία πεζή, χτυπώντας την στο κεφάλι, με τον ίδιο τρόπο δράσης, δηλαδή ρίψη πέτρας.

«Μου πέταξε την πέτρα και με κοιτούσε ανέκφραστος»

«Μου πέταξε την πέτρα και μετά με κοιτούσε για μερικά δευτερόλεπτα ανέκφραστος και τράπηκε σε φυγή», λέει θύμα του μιλώντας στο newsit.gr.

«Μου συνέβη την Πέμπτη, στις 3 του μήνα, το μεσημέρι. Είχα πάει για περπάτημα στην οδό Ρόδων, στην Πολιτεία. Εκείνος στεκόταν όρθιος δίπλα στο μηχανάκι του, στο απέναντι πεζοδρόμιο από εμένα. Εγώ ήμουν από την άλλη μεριά, δεν ήμασταν αντικριστά στα βλέμματα. Και ξαφνικά μου πέταξε την πέτρα με δύναμη.Μετά κατάλαβα ότι ήταν αυτός. Η πέτρα με χτύπησε στη μέση, μάλλον αστόχησε. Τον έβρισα, φώναξα “βοήθεια” και ανέβηκε στο μηχανάκι του και έφυγε ήρεμα, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Δεν τραυματίστηκα σοβαρά, δεν είχα κάποιο τραύμα, αλλά το χτύπημα ήταν δυνατό Ήμουν τυχερή, γιατί υπήρχαν δέντρα ανάμεσα και η απόσταση ήταν πιο μεγάλη, περίπου ενός μέτρου», αναφέρει.

Ο 28χρονος φαίνεται να διέσχιζε τους δρόμους και μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου να επέλεγε τα θύματά του.

«Τον είδα όμως καλά, γιατί για κλάσματα δευτερολέπτου κοιταχτήκαμε έντονα. Είχε ένα ανέκφραστο βλέμμα. Δεν τον είχα προσέξει πριν, απλώς με την άκρη του ματιού μου είδα κάποιον να στέκεται δίπλα σε ένα μηχανάκι delivery και υπέθεσα ότι περίμενε να παραδώσει παραγγελία. Φορούσε άσπρο κράνος και είχε ένα μαύρο κουτί χωρίς επιγραφή. Δεν έδωσα περισσότερη σημασία εκείνη τη στιγμή, απλά είδα ότι υπήρχε μια παρουσία απέναντί μου», καταλήγει.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το newsit.gr φάινεται ο ντελίβερας λίγα λεπτά μετα την 7η επιθεση να διασχιζει την οδό Τατοΐου να στρίβει δεξια στη Χαριλάου Τρικούπη και να συνεχίζει την πορεία του με το χαρακτηριστικό λευκό κράνος και το μαύρο κουτί που έχουν οι διανομείς.

Ο 28χρονος Πακιστανός συνελήφθη χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.