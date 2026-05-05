Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης ο 67χρονος που εισέβαλε με σφυρί σε τράπεζα: «Δεν μπήκε όλη η σύνταξη»

Στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (05.05.2026) ο 67χρονος που μπούκαρε με σφυρί σε τράπεζα.

Ο άνδρας πήγε στο δικαστικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τους λόγους κατά τους οποίους μπήκε στην τράπεζα με σφυρί προκαλώντας πανικό.

Ο 67χρονος επανέλαβε ότι όλα τα έκανε για να πάρει τη σύνταξη του. «Δεν μπήκε όλη, ήταν να κλείσω ένα μαγαζί, να το πάρω για να το κάνω καφέ. Δεν μπήκε όλη η σύνταξη και δεν είχα τα χρήματα. 550 ευρώ ήθελα», ήταν τα λόγια του μπαίνοντας στο κτίριο.

Ο εισαγγελέας του άσκησε ποινική δίωξη για απόπειρα ληστείας.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 11:30 το πρωί της Δευτέρας (04.05.2026), όταν ο άνδρας μπούκαρε σε υποκατάστημα τράπεζας στην οδό Μητροπόλεως, στο κέντρο της πόλης, και κρατώντας ένα σφυρί, άρχισε να απειλεί τους υπαλλήλους, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι φώναζε για την καταβολή της σύνταξής του.

Οι υπάλληλοι της τράπεζας, δεν προχώρησαν σε μήνυση εναντίον του γιατί, όπως κατέθεσαν στις αρχές, δεν αισθάνθηκαν απειλή ωστόσο ο 67χρονος συνελήφθη για οπλοφορία ενώ θα εξεταστεί και η ψυχική του υγεία.