Ο Γιάννης Παναγόπουλος επανεξελέγη πρόεδρος της ΓΣΕΕ – Το νέο διοικητικό συμβούλιο

Για ακόμη μια θητεία θα είναι πρόεδρος της ΓΣΕΕ ο Γιάννης Παναγόπουλος, μετά την συνεδρίαση της νέας διοίκησης της Συνομοσπονδίας.

Ο Γιάννης Παναγόπουλος θα συνεχίσει να είναι πρόεδρος της ΓΣΕΕ, ενώ γενικός γραμματέας ανέλαβε ο Αντώνης Καρράς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα ανακοινώθηκαν και οι επικεφαλής των Γραμματειών της ΓΣΕΕ.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

Συνεδρίασε σήμερα, Τρίτη, 5 Μαΐου 2026, η Διοίκηση της ΓΣΕΕ, η οποία προέκυψε από τις εκλογές του 39ου Συνεδρίου της και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόεδρος: Παναγόπουλος Ιωάννης

Αναπλ. Πρόεδρος: Πάλλης Ευάγγελος

Γ. Γραμματέας: Καρράς Αντώνιος

Αναπλ. Γ. Γραμματέας: Δανούσης Αθανάσιος

Γ. Οργανωτικού: Ραυτόπουλος Απόστολος

Αναπλ. Γ. Οργανωτικού: Χαρίτος Ευστάθιος

Γ. Οικονομικού: Ταχματζίδης Δημήτριος

Αναπλ. Γ. Οικονομικού: Κουλούρης Κωνσταντίνος



Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Κωνσταντίνου Δέσποινα

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Γκογκάκη Κωνσταντίνα

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Μαυροκέφαλος Νικόλαος

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Στεφανάκης Γεώργιος

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Τασιούλας Ιωάννης

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Μπρούσας Δημήτριος

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Γενιδουνιάς Κωνσταντίνος

Εξελέγησαν, επίσης, οι επικεφαλής των ακόλουθων Γραμματειών της ΓΣΕΕ:

Γραμματεία Επικοινωνίας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης: Χριστόπουλος Γεώργιος

Γραμματεία Ισότητας και Ατομικών – Κοινωνικών Δικαιωμάτων: Γούλα Θεοδώρα (Δώρα)

Γραμματεία Οικολογίας και Περιβάλλοντος: Γκουτζαμάνης Ιωάννης

Γραμματεία Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία: Στοϊμενίδης Ανδρέας, Γραμματεία Επικοινωνίας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης