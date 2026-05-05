Ο Γιάννης Παναγόπουλος επανεξελέγη πρόεδρος της ΓΣΕΕ – Το νέο διοικητικό συμβούλιο

Ανακοινώθηκαν επίσης και οι επικεφαλής των Γραμματειών της ΓΣΕΕ
Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Μιχάλης Καραγιάννης
Για ακόμη μια θητεία θα είναι πρόεδρος της ΓΣΕΕ ο Γιάννης Παναγόπουλος, μετά την συνεδρίαση της νέας διοίκησης της Συνομοσπονδίας. 

Ο Γιάννης Παναγόπουλος θα συνεχίσει να είναι πρόεδρος της ΓΣΕΕ, ενώ γενικός γραμματέας ανέλαβε ο Αντώνης Καρράς. 

Παράλληλα ανακοινώθηκαν και οι επικεφαλής των Γραμματειών της ΓΣΕΕ.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: 

Συνεδρίασε σήμερα, Τρίτη, 5 Μαΐου 2026, η Διοίκηση της ΓΣΕΕ, η οποία προέκυψε από τις εκλογές του 39ου Συνεδρίου της και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Παναγόπουλος Ιωάννης

Αναπλ. Πρόεδρος: Πάλλης Ευάγγελος

Γ. Γραμματέας: Καρράς Αντώνιος

Αναπλ. Γ. Γραμματέας: Δανούσης Αθανάσιος

Γ. Οργανωτικού: Ραυτόπουλος Απόστολος 

Αναπλ. Γ. Οργανωτικού: Χαρίτος Ευστάθιος 

Γ. Οικονομικού: Ταχματζίδης Δημήτριος 

Αναπλ. Γ. Οικονομικού: Κουλούρης Κωνσταντίνος

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Κωνσταντίνου Δέσποινα 

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Γκογκάκη Κωνσταντίνα 

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Μαυροκέφαλος Νικόλαος 

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Στεφανάκης Γεώργιος

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Τασιούλας Ιωάννης 

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Μπρούσας Δημήτριος

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Γενιδουνιάς Κωνσταντίνος 

Εξελέγησαν, επίσης, οι επικεφαλής των ακόλουθων Γραμματειών της ΓΣΕΕ:

Γραμματεία Επικοινωνίας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης: Χριστόπουλος Γεώργιος 

Γραμματεία Ισότητας και Ατομικών – Κοινωνικών Δικαιωμάτων: Γούλα Θεοδώρα (Δώρα)

Γραμματεία Οικολογίας και Περιβάλλοντος: Γκουτζαμάνης Ιωάννης

Γραμματεία Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία: Στοϊμενίδης Ανδρέας, Γραμματεία Επικοινωνίας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

