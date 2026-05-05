Ο Γιάννης Παναγόπουλος επανεξελέγη πρόεδρος της ΓΣΕΕ – Το νέο διοικητικό συμβούλιο

Για ακόμη μια θητεία θα είναι πρόεδρος της ΓΣΕΕ ο Γιάννης Παναγόπουλος, μετά την συνεδρίαση της νέας διοίκησης της Συνομοσπονδίας.
Ο Γιάννης Παναγόπουλος θα συνεχίσει να είναι πρόεδρος της ΓΣΕΕ, ενώ γενικός γραμματέας ανέλαβε ο Αντώνης Καρράς.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Παράλληλα ανακοινώθηκαν και οι επικεφαλής των Γραμματειών της ΓΣΕΕ.
Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:
Συνεδρίασε σήμερα, Τρίτη, 5 Μαΐου 2026, η Διοίκηση της ΓΣΕΕ, η οποία προέκυψε από τις εκλογές του 39ου Συνεδρίου της και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πρόεδρος: Παναγόπουλος Ιωάννης
Αναπλ. Πρόεδρος: Πάλλης Ευάγγελος
Γ. Γραμματέας: Καρράς Αντώνιος
Αναπλ. Γ. Γραμματέας: Δανούσης Αθανάσιος
Γ. Οργανωτικού: Ραυτόπουλος Απόστολος
Αναπλ. Γ. Οργανωτικού: Χαρίτος Ευστάθιος
Γ. Οικονομικού: Ταχματζίδης Δημήτριος
Αναπλ. Γ. Οικονομικού: Κουλούρης Κωνσταντίνος
Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Κωνσταντίνου Δέσποινα
Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Γκογκάκη Κωνσταντίνα
Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Μαυροκέφαλος Νικόλαος
Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Στεφανάκης Γεώργιος
Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Τασιούλας Ιωάννης
Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Μπρούσας Δημήτριος
Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Γενιδουνιάς Κωνσταντίνος
Εξελέγησαν, επίσης, οι επικεφαλής των ακόλουθων Γραμματειών της ΓΣΕΕ:
Γραμματεία Επικοινωνίας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης: Χριστόπουλος Γεώργιος
Γραμματεία Ισότητας και Ατομικών – Κοινωνικών Δικαιωμάτων: Γούλα Θεοδώρα (Δώρα)
Γραμματεία Οικολογίας και Περιβάλλοντος: Γκουτζαμάνης Ιωάννης
Γραμματεία Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία: Στοϊμενίδης Ανδρέας, Γραμματεία Επικοινωνίας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης