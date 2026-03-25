25η Μαρτίου: Εντυπωσιακές εικόνες από τη ρίψη 21 κανονιοβολισμών στον Λυκαβηττό

Οι 21 κανονιοβολισμοί από τον Λυκαβηττό μετά την ολοκλήρωση της δοξολογίας στη Μητρόπολη σηματοδοτούν την έναρξη της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στην Αθήνα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου σήμερα Τετάρτη (25.3.26).

Οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 ξεκίνησαν στις 06:21 με ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού και εκτέλεση Εωθινού από τμήματα μουσικής των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις 08:00 πραγματοποιήθηκε η επίσημη έπαρση της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Στις 10:00 πραγματοποιήθηκε δοξολογία στον Καθεδρικό (Μητροπολιτικό) Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών, Προεξάρχοντος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου Β’ ενώ θα ακολουθήσει στις 10:01, ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού.

Στις 10:55 το πρωί, έγινε κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώ στις 11:00, ξεκινά η παρέλαση τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, μπροστά από το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, ενώπιον του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Τέλος, στις 18:41, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υποστολή της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και ταυτόχρονα ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού.