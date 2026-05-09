Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Βοιωτία: Άγνωστοι ανατίναξαν ATM και ξέφυγαν με λεία 100.000 ευρώ

Πίσω τους άφησαν μερικές εκατοντάδες καμένα χαρτονομίσματα, αξίας περίπου 2,5 χιλιάδων ευρώ
Περιπολικό
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μία μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (9/5/26) περιοχή των Οινοφύτων στην Βοιωτία αφού άγνωστοι ανατίναξαν ATM που βρισκόταν σε σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με το lamiareport, ο δυνατός θόρυβος ακούστηκε περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα, το ATM έγινε θρύψαλα και οι δράστες φέρεται να έφυγαν με την κασετίνα με τα χρήματα με το ποσό να προσεγγίζει τα 100.000 ευρώ.

Πίσω τους άφησαν μερικές εκατοντάδες καμένα χαρτονομίσματα, αξίας περίπου 2,5 χιλιάδων ευρώ.

Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών που καλείται να εξετάσει κάμερες και μαρτυρίες για τον προσδιορισμό του αριθμού των δραστών και τις κινήσεις διαφυγής τους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
156
109
107
96
65
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καιρός αύριο: Σταθερή άνοδος της θερμοκρασίας – Τοπικές βροχές σε ηπειρωτικά και ορεινά
Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές τους 25 με 26 και κατά τόπους τους 27 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 23 με 24 και τοπικά στη Κρήτη τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου
καιρός
Newsit logo
Newsit logo