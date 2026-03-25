25η Μαρτίου: Εντυπωσιακές εικόνες από τις παρελάσεις σε όλη την Ελλάδα για την επέτειο

Ολόκληρη η χώρα, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος τίμησε την σημερινή εθνική γιορτή της 25ης Μαρτίου, της επετείου από την έναρξη της ελληνικής επανάστασης του 1821, με μαθητικές και στρατιωτικές παρελάσεις. Κάθε πόλη, νησί και χωριό φώναξε δυνατά και με υπερηφάνεια «Χρόνια πολλά Ελλάδα!».

Παρελάσεις για την επέτειο της 25ης Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν από την Αλεξανδρούπολη και τον Πύργο, μέχρι την Γαύδο και την Χίο. Η γαλανόλευκη σημαία υψώθηκε σε κάθε γωνιά της χώρας, ενώ με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και η καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα.

Μαθητές με λευκή και μπλε ενδυμασία, ένστολοι με τις στρατιωτικές στολές τους, παιδιά ντυμένα με ελληνικές παραδοσιακές φορεσιές από όλη την Ελλάδα και ανήλικες όλων των ηλικιών έδωσαν το «παρόν» με αφορμή την μεγάλη εθνική εορτή.

Άψογες συστοιχίες, μηνύματα από φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού και εντυπωσιακοί ελιγμοί μαχητικών εναέριων μέσων πάνω από το Σύνταγμα, πρωταγωνίστησαν για ακόμη μια φορά.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στις «καρδιές» των μεγάλων πόλεων για να παρακολουθήσουν το εντυπωσιακό θέαμα των παρελάσεων, όπου οι νέες γενιές τιμούν την χώρα με δόξα και υπερηφάνεια.

Συγκίνηση προκάλεσαν μάλιστα και οι μαθητές από διάφορες περιοχές της Αθήνας που ταξίδεψαν προκειμένου να παρελάσουν σε σημεία της χώρας όπου δεν υπάρχουν μαθητές, όπως στη Γαύδο, ή είναι ελάχιστοι όπως στο Αγαθονήσι.